U Sovjetskom Savezu su filmovi o gusarima najčešće bili ekranizacije zapadnih romana o nemilosrdnim engleskim banditima i španjolskim galijama prepunim zlata. Mada je bilo i originalnih zapleta u kojima su se protiv morskih razbojnika borili sovjetski mornari.



Predstavljamo vam tri najbolja sovjetska filma o gusarima.

1. „Otok s blagom“ (1971.)

U Sovjetskom Savezu je poznati roman Roberta Louisa Stevensona ekraniziran tri puta. Osim toga, 1988. godine u kinima se pojavio animirani film po ovoj knjizi koji je stekao veliku popularnost u zemlji i inozemstvu.

Kadar iz filma „Otok s blagom“ A. Turkov/Sputnik A. Turkov/Sputnik

Smatra se da je od svih verzija ona iz 1971. godine najbliža originalu. Film je na Krimu snimio moskovski Središnji filmski studio za dječje i omladinske filmove, „Maksim Gorki“. A značajni dio uloga tumačili su baltički glumci, prvenstveno iz Litavske SSR.



Uloga broda „Espanjola“ povjerena je ribarskom dizel-jedrenjaku, „Klim Vorošilov“. Jednom prilikom brod na snimanju pod gusarskom zastavom zamalo nije greškom uplovio u Tursku. Zaustavili su ga graničari.



„Zadivljeni smo prirodnim ljepotama Jalte i time koliko vjerno film prikazuje Karipsko more, gdje se odigrava radnja filma, kao i brigantinom koji se ne može razlikovati od brodova iz te epohe“, pisali su latinoamerički novinari nakon prikazivanja filma u inozemstvu.

2. „Odiseja kapetana Bladea“ (1991.)

Film „Odiseja kapetana Bladea“ koji se u kinima pojavio uoči raspada SSSR-a snimljen je po motivima nekoliko romana engleskog i talijanskog pisca Rafaela Sabatinija o doživljajima hrabrog i domišljatog gusara Petera Bladea. Zanimljivo je da je lik Irca Bladea tumačio Francuz, Yves Lambrecht, dok je njegovog suparnika na ekranu, francuskog (!) kapetana Levasera, odigrao sovjetski glumac Leonid Jarmoljnik.

Kadar iz filma „Odiseja kapetana Bladea“ Andrej Pračenko/Kinostudija imeni M. Gorkogo, 1991. Andrej Pračenko/Kinostudija imeni M. Gorkogo, 1991.

„Veliki budžet, moćna tehnička sredstva, šest mjeseci snimanja u Moskvi, na Jalti i na Kubi, rekonstrukcija dva broda u prirodnoj veličini i pet maketa“ – objavio je 1992. godine francuski list Le Soir.



Isti list je pritom film kritizirao zbog neuvjerljive glume i pretjerano slobodne interpretacije Sabatinijevih romana. Zaista, brojni su kritičari „Odiseje kapetana Bladea“, ali za mnoge ljude na postsovjetskom prostoru ovo je jedan od omiljenih filmova.

3. „Pirati XX. stoljeća“ (1979.)

Ovaj film je osvojio sovjetska kina, postigavši najveći zaradu u sovjetskoj povijesti. Tokom 1980. godine pogledalo ga je preko 87 milijuna ljudi.

Kadar iz filma „Pirati XX. stoljeća“ Boris Durov/Kinostudija imeni M. Gorkogo, 1979. Boris Durov/Kinostudija imeni M. Gorkogo, 1979.

Kraj je sedamdesetih godina. Sovjetski teretni brod „Nježin“ uputio se s Filipina u Sovjetski Savez noseći teret opijuma za farmaceutsku industriju. Međutim, nije mu suđeno da stigne do Vladivostoka, jer ga usput napadaju pirati.



Autori „Pirata XX. stoljeća“ dugo su se borili s cenzurom oko pitanja koji vrijedni teret će prevoziti „Nježin“. Činovnici nisu htjeli prihvatiti uran, a ni opijum. Na kraju je scenarist Stanislav Govoruhin izgubio strpljenje i odlučno izjavio da nitko neće napasti brod koji nosi prazne partijske knjižice.



Za snimanje, scenografi su osmislili pet drvenih maketa podvodnih mina, od kojih je jednu prilikom oluje odnijelo more. Kada je za to saznalo zapovjedništvo Crnomorske flote, redatelj Boris Durov je od vojnog rukovodstva dobio "jezikovu juhu".



Mada se radnja odvija sedamdesetih godina, u filmu se može vidjeti puno oružja iz vremena Drugog svjetskog rata, uključujući njemački mitraljez MG-34, britanski automat „Sten“ i njemačku jurišnu pušku STG-44.