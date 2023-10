Trinaest ključnih sovjetskih i ruskih filmova o svemiru

"Izazov", 2023.

Prvi u povijesti igrani film snimljen u svemiru. Torakalna kirurginja leti na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS) kako bi tamo obavila hitnu operaciju u uvjetima bestežinskog stanja. Glavna glumica Julija Peresiljd i redatelj Klim Šipenko dva su tjedna proveli na ISS-u i vratili se sa 78 sati snimljenog materijala iz svemira.

"Sputnik", 2020.

Fantastična saga, svojevrsni spoj stvarnosti suvremene ruske kozmonautike i horora. Svemirski brod "Orbita 4" uspješno se vraća na Zemlju uz slavljenje cijelog SSSR-a. Tako izvještavaju mediji. Međutim, prešućuju da je na brodu došlo do misterioznog incidenta, a jedini preživjeli član posade ništa ne može objasniti. Pozvana neurofiziologinja pokušava doći do istine i shvaća da kozmonaut koji je doletio iz svemira nije sam, nego da u njemu postoji nepoznati oblik života.

"Saljut-7", 2017.

Film je zasnovan na stvarnim događajima i govori o sovjetskoj orbitalnoj stanici "Saljut-7", koja je 1985. prestala komunicirati sa zapovjednim centrom. Da bi se otkrili razlozi prekida komunikacije, u orbitu se šalju iskusni kozmonauti čiji je zadatak da se prvi put u povijesti spoje s nekontroliranim objektom u svemiru. Ovaj se manevar i danas smatra najtežim u povijesti kozmonautike.

"Vrijeme pionira", 2017.

Još jedan film zasnovan na stvarnim događanjima, ovoga puta riječ je o jednom od najvažnijih događaja u svijetu kozmonautike. Pavel Beljajev i Aleksej Leonov glavni su akteri svemirskog leta u Zemljinu orbitu koji ima za cilj prvi izlazak čovjeka u otvoreni svemir, kako bi Sovjetski Savez izašao kao pobjednik u svemirskoj utrci sa Sjedinjenim Državama.

"Gagarin: Prvi u svemiru", 2013.

Biografski film o prvom čovjeku u svemiru Juriju Gagarinu. I prvi pokušaj ekranizacije njegove biografije, od djetinjstva i prve ljubavi, preko borbe da bude najbolji, do najvažnijeg trenutka u njegovom životu.

"Kin-dza-dza!", 1986.

Kultni film-satira na temu klasne borbe razvijen kroz priču o dalekom planetu. Poslovođa na gradilištu Vladimir Maškov po povratku s posla na putu do prodavaonice prehrambenih proizvoda susreće se s beskućnikom koji tvrdi da je izvanzemaljac. Kao dokaz pokazuje tzv. stroj za teleportaciju. Vladimir ga slučajno uključuje i prebacuje se u pustinju. Ispostavit će se da se zapravo našao na drugom planetu!

"Tajna trećeg planeta", 1981.

Radnja se vrti oko svemirske ekspedicije u potrazi za novim vrstama života. Međutim, igrom slučaja, ekspedicija se pretvara u spasilačku operaciju i opasnu potjeru za svemirskim piratima. Riječ je o dugometražnom znanstvenofantastičnom animiranom filmu koji je odmah stekao legendarni status na cijelom sovjetskom prostoru.

"Preko trnja do zvijezda", 1980.

Posada dalekometnog izviđačkog patrolnog broda pronalazi u svemiru uništeni brod nepoznate izvanzemaljske civilizacije. Otkrivaju da su svi poginuli članovi svemirskog broda za kretanje između zviježđa klonirani. Međutim, među mrtvim klonovima primijete živu djevojku i odluče je povesti sa sobom, kako bi utvrdili tko je i odakle je. Film je otvorio važnu moralnu temu o umjetno stvorenim organizmima s unaprijed zadanim osobinama, a njegova glavna poruka bila je da to ni u kojem slučaju nije prihvatljivo.

"Petlja Oriona", 1980.

Od sedamdsesetih godina prošlog stoljeća, kako u Sovjetskom Savezu, tako i na Zapadu (sjetite se "Bliskih susreta treće vrste" Stevena Spielberga) mnoge je zabrinjavalo pitanje sigurnosti kontakata s izvanzemaljskim civilizacijama. A sovjetska "Petlja Oriona" bila je upravo o tome. Na granici Sunčevog sustava registrirano je moćno zračenje koje polako sluđuje kozmonaute. Zemljani šalju na određeno mjesto svemirski brod "Faeton" kako bi otkrili njegov izvor. Ispostavlja se da je zračenje bilo samo signal izvanzemaljaca. Oni su htjeli upozoriti Zemljane na strašnu prijetnju.

"Solaris", 1972.

Film kultnog redatelja Andreja Tarkovskog snimljen 1972. godine po motivima istoimenog romana Stanisława Lema. Film pokreće brojna etička pitanja čovječanstva kroz prizmu kontakta s izvanzemaljskom inteligencijom, zbog čega se, prema rezultatima mnogobrojnih anketa, smatra jednim od najvažnijih znanstvenofantastičnih filmova u povijesti svjetske kinematografije.

"Planet oluja", 1961.

Film o teškom putovanju na Veneru gdje ekspedicija pronalazi život. Film Pavela Klušanceva koristio je naprednu tehnologiju "kombiniranog snimanja" koja je nadmašivala strane pandane. "Planet oluja" izvršila je veliki utjecaj na čitavu filmsku fantastiku. Leteći stroj iz ovog filma pozajmljen je za fliper u "Ratovima zvijezda", a Ridley Scott koristio je dizajn kozmonauta u svom filmu "Prometej".

"Put do zvijezda", 1957.

Film je kombinacija igranog i znanstvenopopularnog filma. Opisuju se život i karijera Konstantina Ciolkovskog, a zatim govori o prvom letu čovjeka u svemir i slijetanju na Mjesec mnogo prije nego što će se to stvarno dogoditi. Bez obzira na to što su tehnički aspekti leta bili daleko od stvarnosti, film je šokirao za to vrijeme nevjerojatnim specijalnim efektima.

"Aelita", 1924.

Najvjerojatnije prvi dugometražni film o letu u svemir, uostalom, snimljen je prije sto godina. Smatra se klasikom i važnom etapom u svjetskoj kinematografiji. Radnja se vrti oko marsovske kraljice Aelite koja želi saznati nešto više o životu Zemljana, i inženjeru Losu koji tajno sklapa svemirski brod za let na Mars.

