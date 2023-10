Upoznajte Irinu Staršenbaum, zvijezdu novog filma "Shoshana" redatelja Michaela Winterbottoma

Global Look Press via ZUMA Press

Ova ruska glumica dobila je glavnu ulogu u jednom od najperspektivnijih ovogodišnjih filmova. Premijera je nedavno održana na filmskom festivalu u Torontu, a glumica je već spremna predstaviti novi strani projekt "The Primary Talent". Što se o njoj zna?

Irina je rođena u Moskvi 30. ožujka 1992. godine. Njeni roditelji nemaju nikakvog dodira s filmskim stvaralaštvom. Njena je majka izabrala frizersku profesiju, pridržavajući se obiteljske tradicije.

Vjerojatno je Irina zbog toga od djetinjstva eksperimentirala sa svojim izgledom i frizurom.

Moskva, 14. srpnja 2017. Glumica Irina Staršenbaum na koktel-proslavi "Glamour. Početak".

Djevojka je tajno maštala o tome da jednog dana dobije ulogu u filmu, a kad je njena teta, Ana Staršenbaum, postala poznata glumica, i Irina je počela praviti planove. Bila je, doduše, pomalo skeptična: "Daleko sam ja od onoga što ljudi vole. Za glumice se biraju samo djevojke koje narod može zavoliti", rekla je kasnije Irina.

Soči. Glumica Irina Staršenbaum na ceremoniji otvaranja 19. festivala ruskog filma na otvorenom "Kiontavr".

I kako nije odlučila što želi biti u životu, upisala je Moskovsko sveučilište tiskarske umjetnosti na fakultetu za medijski biznis i odnose s javnošću. Istovremeno je, da bi bolje razumjela svijet filma, pohađala kazališne tečajeve i posjećivala glumačke psihofizičke treninge.

Irina Staršenbaum u ulozi Dezdemone na novoj sceni Moskovskog teatra na Taganki.

Prvi korak ka svijetu filma bio je rad na televiziji. Irina se zaposlila kao voditeljica i usporedo je sudjelovala u nekoliko komornih kazališnih predstava.

Debitirala je ulogom u projektu "Selidba" ("Переезд"), a zatim je gotovo odmah uslijedila "Crna voda" ("Черная вода"), horor s atmosferom ruske zabiti. Sa snimanja ovog projekta glumici su ostali u sjećanju vrlo neugodni utisci. Prvi se dan ispostavilo da se Irina boji kamere, a još je i veliki dio filma sniman u ledenoj vodi blizu Sankt-Peterburga.

Nakon toga je razmišljala da odustane od svog sna o glumi, ali danas ona taj projekt smatra najvažnijim "borbenim iskustvom" u filmu, u usporedbi s kojim sva druga iskušenja izgledaju beznačajno.

Ubrzo nakon toga Irina dobiva glavnu ulogu u blockbusteru ruskog redatelja Fjodora Bondarčuka "Sila privlačnosti" ("Притяжение"). Ova fantastična drama o tome kako brod s izvanzemaljcima slijeće u stambeni dio Moskve odmah je postala hit. Film je zaradio više od milijardu rubalja, prikazan je u zemljama Zajednice neovisnih država i Azije, a glumci su odmah postali poznate ličnosti.

Irina Staršenbaum i Aleksandar Petrov na premijeri filma "Pokret uvis" redatelja Antona Megerdičeva u kinu "Karo 11. listopad", Moskva, 2017.

Irina je počela izlaziti s kolegom sa snimanja, glumcem Aleksandrom Petrovom. Zajedno su glumili u još nekoliko filmova koji su imali veliku zaradu na kino blagajnama, uključujući "Led" i "T-34". Iako je par najavljivao zaruke, vjenčanja nije bilo i oni su se razišli 2019. godine. Od tada Irina ne otkriva detalje svog osobnog života. U svim njenim intervjuima to je tabu tema.

Irina prihvaća vrlo različite projekte: blockbustere, erotske serije ("Sponzoruše", rus. "Содержанки", na koju je prava kupio Amazon Prime), komorne projekte i filmske adaptacije "Studentski dom" ("Общага"). U posljednjem Irina glumi prvu sovjetsku feministicu, samostalnu studenticu koja se probija kroz život tijekom 1980-ih. Ovu joj je ulogu ponudio Roman Vasjanov, ruski redatelj koji je ranije radio u Hollywoodu.

Prva glavna uloga ruske glumice na engleskom jeziku je "Shoshana" Michaela Winterbottoma, koja će biti premijerno prikazana ove godine. U glumačkoj su ekipi i britanske zvijezde Douglas Booth i Harry Melling. Za ovaj projekt Irina je morala naučiti hebrejski, jer je u filmu imala mnogo scena u kojima njena junakinja govori na hebrejskom.

Irina Staršenbaum i Douglas Booth na premijeri filma "Shoshana" na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 2023.

Winterbottom je Irinu zapazio u filmu "Ljeto" Kirila Serebrenikova koji je predstavljen na filmskom festivalu u Canensu 2018. godine. "Njegov producent mi je napisao pismo i zamolio me da mu pošaljem link na neki od novih filmova. Zatim smo razgovarali preko Zooma, i Michael mi je rekao: ’Irina, želim vam predložiti ovaj scenarij’. Ja sam ga pročitala i oduševila se. To je to najneobičniji scenarij u mom životu!", priča Staršenbaumova.

Irina Staršenbaum na foto-sessionu za film "Ljeto" na 71. filmskom festivalu u Cannesu. 10. svibnja 2018., Francuska.

Međutim, ovaj projekt nije njen prvi strani film. Zajedno s Nastassjom Kinski glumila je u antologiji "Dark Satellites", nastaloj po djelima njemačkog pisca Clemensa Meyera.

71. filmski festival u Cannesu, na kojem je prikazan film Kirila Serebrenikova "Ljeto".

Trenutno je u fazi postprodukcije znanstvenofantastični film "The Primary Talent", u kojem, pored Irine, glume Giancarlo Giannini i Jan Bijvoet. Ovo je priča o glumcu i detektivu koji zajedno otkrivaju slučaj misterioznog ubojstva.