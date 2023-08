10 činjenica o ruskom filmu za koje možda niste znali

Što je to toliko koštalo u najskupljem sovjetskom filmu? Za što je SSSR dobio prvog "Oscara"? Zašto je prvi zvučni film zabranjen? I još nekoliko zanimljivosti o ruskom filmu.

1. Prije sto godina film je trajao 7 minuta – i to je svima bilo dovoljno

Plakat za film "Stenjka Razin" ("Slobodna zona u donjem toku rijeke"), 1908. Javna domena Javna domena

Prvi ruski film zvao se "Stenjka Razin" (poznat je i kao "Slobodna zona u donjem toku rijeke"), a snimio ga je 1908. godine Vladimir Romaškov. Radnja filma zasnovana je na pjesmi o Stepanu (Stenjki) Razinu, najvećem buntovniku Stare Rusije u 17. stoljeću i vođi seljačkog ustanka. Film je trajao samo 7 minuta, no to je bilo dovoljno da nova umjetnost oduševi gledatelje.

2. Za najskuplji sovjetski film moralo je biti angažirano Ministarstvo obrane

"Rat i mir" Redatelj Sergej Bondarčuk, 1965./"Mosfiljm" Redatelj Sergej Bondarčuk, 1965./"Mosfiljm"

Petnaest tisuća pješadinaca, konjička pukovnija od 950 sabalja, pod oružjem i u originalnoj uniformi. Sve je to bilo potrebno za snimanje filma "Rat i mir" (1965.) Sergeja Bondarčuka, najskupljeg filma u povijesti sovjetske kinematografije. Da bi scene borbenih okršaja izgledale realistično, kreatori filma morali su izgraditi 50 dekoracija, osam mostova (od kojih su tri preko Dnjepra), potrošiti 23 tone eksploziva, 40 000 litara kerozina (petroleja), 15 000 ručnih dimnih bombi i 1500 granata. Budžet filma iznosio je astronomskih 100 milijuna dolara po tečaju iz 1967. godine.

3. Prvi zvučni film bio je zabranjen

"Put u život" Redatelj Nikolaj Ek, 1931./"Mežrabpomfiljm" Redatelj Nikolaj Ek, 1931./"Mežrabpomfiljm"

"Put u život" ("Putevka v žiznj", 1931.) Nikolaja Eka, film o mladim delinkventima koje je partija "preodgajala" radom u specijalnoj ustanovi, ostvario je veliki uspjeh u domovini. Film je zabranjen jer je bio suviše vjerodostojan (cenzori su bili zaprepašteni). Međutim, po Staljinovom naređenju film je ipak prikazan. Nakon toga je "Put u život" dobio nagradu na Filmskom festivalu u Veneciji, a jedno kino u New Yorku držalo ga je na repertoaru čitavih godinu dana. Film je značajan po tome što je imao inovaciju u vidu zvuka, ali je i sam po sebi vrlo dobar.

4. Prvi zvučni film i prvi film u boji osmislio je i snimio isti čovjek

"Grunja Kornakova" Nikolaj Ek, 1936./"Mežrabpomfiljm" Nikolaj Ek, 1936./"Mežrabpomfiljm"

Nikolaj Ek je čovjek koji će ostati zapamćen kao dvostruki inovator u kinematografiji. Pored prvog zvučnog filma, on je snimio i prvi film u boji. Bilo je to 1936. godine, a riječ je o filmu "Grunja Kornakova". To je priča o radnicama iz tvornice porculana koje se bore za svoja prava i organiziraju pobunu u carskoj Rusiji.

Režim, međutim, nije poštedio inventivnog redatelja. Par godina nakon prikazivanja "Grunje" Ek je pao u nemilost. Naime, njegov učitelj, kazališni reditelj Vsevolod Mejerholjd, proglašen je "narodnim neprijateljem", a Ek je odbio svjedočiti protiv njega. Zbog toga (a službeno pod izgovorom da neprofesionalno obavlja svoj posao), Eku je zabranjeno baviti se režijom, tako da on više ništa nije snimao, osim radova za potrebe nastave.

5. Prvi animirani film snimljen je još u carskoj Rusiji

"Lijepa Lukanida" ili "Rat strizibuba i jelenaka" Vladimir Starevič, 1912. Vladimir Starevič, 1912.

Na prvi crtani film oduševljena je publika hrlila nekoliko godina zaredom. "Lijepa Lukanida" ili "Rat strizibuba i jelenaka" Vladislava Stareviča prikazan je 1912. godine. Desetominutna ljubavna filmska priča čiji su glavni akteri kukci, a u čijim su se ulogama našli pravi insekti, podigla je veliku prašinu. Ljudi su ozbiljno vjerovali da je Starevič dresirao insekte, i primorao ih da se bore jedni protiv drugih i izjavljuju ljubav. Ustvari su kukci, naravno, bili mrtvi, a redaelj im je kroz noge vješto provukao tanku žicu i pričvrstio za tijelo voskom.

Boljševici su osudili ponašanje nevjerne kraljice kukaca Lukanide pa je nakon revolucije ovaj animirani film prikazivan pod nazivom "Kurtizana na prijestolju".

6. Prvi "Oscar" dobiven je za herojsko snimanje

"Poraz njemačke vojske pod Moskvom" Sputnik Sputnik

Prvo priznanje kolega iz cijelog svijeta dobili su sovjetski dokumentaristi. "Oscar" je 1943. godine pripao dokumentarnom filmu "Poraz njemačke vojske kod Moskve". Film se sastoji od kronike o bitkama za Moskvu. Nastao je po Staljinovom naređenju, zahvaljujući herojskim naporima 15 snimatelja na frontu. Snimali su na temperaturi od minus 30 stupnjeva, montirali danonoćno u prostorijama za montažu koje nisu imale grijanje, a za vrijeme zračnih napada nisu se čak ni spuštali u skloništa.

7. Film s najviše odlikovanja, dobitnik 10 nagrada s "Oscarom"

"Ždralovi lete" Mihail Kalatozov, 1957./"Mosfiljm" Mihail Kalatozov, 1957./"Mosfiljm"

Film Sergeja Bondarčuka "Rat i mir" (1965.) ekranizacija je popularnog romana. Dobio je 10 nagrada na prestižnim međunarodnim festivalima, uključujući i "Oscara" (bio je to i prvi sovjetski "Oscar" za igrani film). Među ostalim filmovima s velikim brojem nagrada su "Ždralovi lete" ("Letjat žuravli", 1957.) Mihaila Kalatozova, "Ivanovo djetinjstvo" ("Ivanovo detstvo", 1962.) i "Solaris" (1973.) Andreja Tarkovskog, "Uspon" ("Voshoždenija", 1976.) Larise Šepitko, "Varljivo sunce" ("Utomlennie solncem", 1994.) Nikite Mihalkova i "Povratak" ("Vozvraščenije", 2003.) Andreja Zvjaginceva.

8. Najskuplji ruski film snimljen je po najpoznatijoj horor priči

"Tajna zmajevog pečata" Redatelj Oleg Stepčenko, 2019./Kinokompanija STV/STV Redatelj Oleg Stepčenko, 2019./Kinokompanija STV/STV

"Tajna zmajevog pečata" ("Vij: Tajna pečati drakona", 2019.) je horor film s elementima fantastike nastao po priči "Vij" Nikolaja Gogolja. Na njegovo snimanje potrošeno je 49 milijuna dolara, što je rekordno za rusku filmsku industriju. Mnogo je novca otišlo na vrlo složenu grafiku koju je radila ista kompanija kao i za "Igru prijestolja", ali i na honorare za strane glumce. U filmu glume: Jason Flemyng, Jackie Chan i Rutger Hauer. Međutim, film je doživio fijasko što se tiče zarade. Na domaćim blagajnama zaradio je samo 5 milijuna dolara, a na svjetskim 14.

9. Film s najvećom zaradom – o ljupkom stvorenju s velikim ušima

"Čeburaška" Redatelj Dmitrij Djačenko, 2022./"Sojuzmuljtfiljm" Redatelj Dmitrij Djačenko, 2022./"Sojuzmuljtfiljm"

Nedavno je u Rusiji hit postao film "Čeburaška" (2023.). Njegov je glavni junak malo biće s velikim ušima i umiljatim pogledom iz priče Eduarda Uspenskog. Nakon premijernog prikazivanja u Rusiji, film je ostvario prihod od 94,5 milijuna dolara.

10. Prvi film u svemiru – članovi filmske ekipe dva su tjedna živjeli na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS)

"Izazov" Redatelj Klim Šipenko, 2023./Goskorporacija "Roskosmos" Redatelj Klim Šipenko, 2023./Goskorporacija "Roskosmos"

Prvi film u svijetu za koji je filmska ekipa zaista poslana u svemir pojavio se 2023. godine. To je film "Izazov" ("Vizov") Klima Šipenka. Radi snimanja ključnih scena redatelj i glumica Julija Peresiljd gotovo su dva tjedna proveli na Međunarodnoj svemirskoj postaji. U film je uključeno oko sat vremena realnog snimanja u bestežinskom stanju. I opet se ne može reći da je sve to koštalo mnogo više od snimanja filmova o svemiru u filmskom studiju. Deklarirani budžet "Izazova" manji je od milijardu rubalja.