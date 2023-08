Ova je Moskva napravljena... od plastelina (FOTOGRAFIJE)

Galerija "Izmajlovo" Galerija "Izmajlovo"

Aleksej Mikulin nije profesionalni slikar ili kipar. On je arhitekt. "Plastelin nisam držao u rukama četrdeset godina. Otkako sam se s 12 godina počeo baviti naukom, otada više nisam imao vremena vratiti se svom hobiju", priča Aleksej. "A kada su djeca malo porasla, počeli smo modelirati zajedno, i inspiracija se vratila."

U svojim radovima Aleksej često oživljava atmosferu koja nestaje iz našeg života, i to do najsitnijih detalja, na primjer, do originalnih šara na tapetama.

Njegovim su radovima obuhvaćeni očuvani dijelovi Moskve, ali i ono što je nepovratno izgubljeno, kao na primjer Pseće igralište (Sobačja Ploščadka), ugodan trg u centru koji je uništen za vrijeme izgradnje Novog Arbata.

Pojedine su scene kolektivne slike koje ne predstavljaju neko konkretno mjesto.

Da bi nastao jedan rad većih razmjera potrebno je, kako kaže Aleksej, oko 100 sati efektivnog rada. Istina, događa se da se neki modeli i detalji moraju srušiti i zatim ponovo praviti.

Pogledajte kako je rusku prijestlonicu vidio ovaj arhitekt.

Izložba Moskve od plastelina "Vrata stana br. 10" autora Alekseja Mikulina održava se u Galeriji "Izmajlovo" do 3. rujna 2023. godine.

