Objašnjena slika Vasilija Surikova „Boljarka Morozova“

Dimenzije ovog ogromnog platna su 3 x 5,8 metara. Prvi put je prikazano javnosti na izložbi peredvižničkih realista 1887. Prvi utisci su bili vrlo kontroverzni, a neki kritičari su čak upoređivali platno s išaranim perzsijskim tepihom. Djelo je kupljeno za moskovsku Tretjakovsku galeriju i još uvijek je izloženo na njenim zidovima kao jedan od najsjajnijih dragulja kolekcije.

Tko je Boljarka Morozova?

Zvala se Feodisija Morozova, bila je ugledna plemkinja i imala je najviše porijeklo. Bila je kćerka caričinog sluge, Prokofija Sokovnina. Kada joj je bilo 17 godina, udala se za 54-godišnjeg plemića, državnika i vojskovođu Gleba Morozova, jednog od najbogatijih ljudi u Rusiji. On je imao bojarsku titulu, te je tako ona postala boljarka, žena bojara.

Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija

Poslije muževe smrti živjela je na luksuznom imanju s oko 300 slugu, a nalazilo se blizu dvora cara Alekseja Mihajloviča.

Zašto je uhićena?

Patrijarh Nikon je 1650-ih pokrenuo crkvene reforme koje su izazvale raskol Ruske crkve. Car je podržao promjene, ali neki plemići nisu, a među njima je bila i Morozova.



Postala je takozvana starovjerka, protestantkinja službene Crkve. I zbližila se s protojerejem Avakumom, jednim od ideologa pokreta, koji je kasnije pogubljen tako što je živ spaljen. Car Aleksej je želio kazniti Morozovu jer nije bila lojalna, ali je imala visokorangirane zastupnike, a čak je i sama carica zahtijevala od njega da ne sankcionira Morozovu.



Međutim, duboko iskrena u svojim uvjerenjima, boljarka je bila u opoziciji, povukla se iz javnog života i prestala je posjećivati događaje u sudu. Car se razbjesnio kada je odbila prisustvovati svečanosti povodom njegovog drugog vjenčanja, pa je naredio njeno uhićenje.



Zajedno sa svojom sestrom, boljarka je okovana (što je bilo tada nezamislivo za ženu iz visokog plemstva) i prebačena u manastir u Borovsku izvan Moskve. Zbog zalaganja svojih plemenitih prijatelja, uključujući i one iz uže kraljevske obitelji, nije živa spaljena, već je ostavljena da umre od gladi.

Što je tako posebno u vezi ove slike?

Pred ovom slikom možete doslovno provesti sate istražujući detalje, lica i odjeću, a pored same slike u galeriji nalazi se i nekoliko Surikovljevih skica koje je koristio kod izrade djela.

Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija

Boljarka je prikazana u okovima kako sjedi na zaprežnim kolima koja je odvode u izgnanstvo. Jedna od prvih stvari koje možete primijetiti na slici je vrlo izražajno lice boljarke. Čini se da je u očaju, izgleda iscrpljeno i blijedo, ali odlučno i gotovo fanatično. Ovo je bio neobičan prikaz njenog lika koji se ranije pojavljivao na nekim slikama kao svete blažene starovjerske mučenice, a ne kao ratnice. A Surikovova ranija skica pokazuje još jednu emociju na njenom licu...



Vrlo važan detalj je desna ruka Morozove, visoko podignuta iznad glave. Ona pokazuje starovjerski križ s dva prsta. Ovo je jedan od simbola pokreta, jer je reforma natjerala ljude da se križaju s tri prsta.

Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija

Pristalice „bikuspidalnog krštenja“ su insistirale na tome da je Isus Krist razapet u svojoj dvojnoj prirodi Boga i Božjeg sina, a ne u konceptu Svetog Trojstva (Otac, Sin i Duh Sveti) koji se pojavio kasnije.



Važan dio slike i zapravo razlog njene ogromne veličine je mnoštvo ljudi koji se nalaze oko Morozove. Prije svega, to je odličan način da pogledate tradicionalnu rusku odjeću iz 17. stoljeća. Ali isto tako, samo pogledajte koliko je različitih emocija naslikano na licima prisutnih. Ima ljudi koji ismijavaju fanatičnu ženu, no, mnogi promatrači su tužni i zbunjeni, pa čak i užasnuti. Čini se da suosećaju s Morozovom i njenim mukama i možda se čak slažu s njenim shvaćanjem vjere, ali nisu toliko hrabri da to izraze, bojeći se progona i kazne.

Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija Vasilij Surikov/Tretjakovska galerija

Ali jedan čovjek koji ne izgleda uplašen je prosjak koji sjedi ukrštenih nogu u krpama i bos u snijegu. Također pokazuje znak s dva prsta. Ove vrste ljudi su u Rusiji nazivani „svetim budalama“. Mogli su slobodno govoriti istinu ne plašeći se kazne i smatrani su blagoslovljenima od Boga.

Zašto je Surikov naslikao ovu sliku?

Slika je snažno odjeknula i izazvala veliki interes 1887. godine kada je prvi put izložena u javnosti. Suvremenici su i inače iznosili kontroverzna mišljenja i informacije o ovakvim povijesnim slikama, ali su se svi složili u jednom: ovo je nevjerojatno talentiran realistički prikaz „stare“ Rusije iz vremena prije Petra Velikog, u svoj njenoj autentičnosti.



Kako je umjetnik s kraja 19. stoljeća mogao biti tako precizan u opisu? Stvar je u tome što je Vasilij Surikov odrastao u Sibiru, gdje je živjelo mnogo starovjeraca. Oni su još uvijek bili u nekakvom polulegalnom položaju i bili su potomci prognanih iz 17. stoljeća, zbog svog shvaćanja vjere. I tu se slikar i upoznao s pričom o Morozovoj, koju su starovjerci smatrali svojom svetomučenicom.



Surikov je duboko suosećao s ovim ljudima, koje je većina moskovskog i peterburškog sekularnog društva 19. stoljeća smatrala srednjovjekovnim fanaticima i zato je prikazao toliki spektar pomiješanih emocija i ekspresija na licima ljudi na slici.

Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Istovremeno, uspjehu slike je doprinijeo nagli porast interesa za „ruski stil“ i sve ono što je autentično rusko. Poslije dva stoljeća sveobuhvatnog utjecaja europske umjetnosti u Rusiji, krajem 19. stoljeća umjetnici su se osvrnuli na nacionalnu stvarnost, počeli slikati seljake, živote običnih ljudi i svakodnevne scene iz srednjovjekovne Rusije.