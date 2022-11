Upoznajte domovoja, ruskog kućnog duha

Od davnina, pa sve do danas, većina Rusa još uvijek poštuje domovoja prakticirajući jedno narodno praznovjerje. Naime, ako planiraju napustiti svoj dom na duže vrijeme, posljednja je stvar koju će uraditi prije nego što izađu sjesti na kratko "prije puta". Stari su Rusi to činili da umire domovoja, kućnog duha.

Rusi su vjerovali da se domovoj jako uznemiri ako ukućani naglo odu, pa su sjedeći "prije puta" odavali dužno poštovanje svom kućnom čuvaru. Koje su glavne karakteristike domovoja?

Što radi domovoj?

U ruskom folkloru, domovoj brine o svojim ukućanima i pomaže oko kuće. Dužnost mu je održavati vatru u peći, da žito i brašno budu suhi. U ruskim selima vjerovalo se i da je domovoj brinuo o stoci, češljao konjske grive i umirivao stoku tijekom noći – zato je štala mjesto gdje domovoj može boraviti. Od domovoja se često zahtijevalo da brine o stoci u proljeće prije prve paše i u jesen.

Jedna od glavnih karakteristika domovoja njegova je sposobnost da predvidi opasne događaje – ako se sprema nešto loše, domovoj će se pokazati. Napravit će buku, zavijati kao vjetar, bacati stvari po kući ili se pojaviti u obliku nekog iz obitelji.

On je iskonski predak

Ivan Bilibin Ivan Bilibin

Etnografi su jednoglasni da je domovoj pretkršćansko stvorenje ruskog folklora. Kao i kućni duhovi u mnogim drugim kulturama, preminuli član obitelji, prvi predak roda, smatrao se domovojem.

Rijetko se viđa

Kao glavni kućni duh, domovoj se rijetko viđa u tijelu, a kada se i pojavi, može imati oblik vlasnika kuće ili pretka – starca s bradom. Rusi vjeruju da vidjeti sebe znači vidjeti domovoja u svom "obliku" i da je to vrlo loš znak koji predviđa bolest ili smrt. Domovoj se obično pojavljuje da upozori na neki sumorni ili opasan događaj.

Živi u zatvorenim, tamnim prostorijama i kutovima

Boris Zabirohin Boris Zabirohin

Iza ili ispod štednjaka, na tavanu, ispod praga – to su mjesta u kojima domovoj voli živjeti, prema ruskim seoskim vjerovanjima. Domovoj ne voli da mu smetaju, jer ima puno poslova po kući.

Kako se domovoj može pozvati u kuću?

Rusi koji žive u selima vjeruju da kuća ne može izdržati bez domovoja. Dakle, kada bi došlo vrijeme preseljenja na drugo mjesto, postojala je tradicija "dovođenja" domovoja. Kada bi seljačka obitelj prelazila iz stare kuće u novu, domovoj se morao "nositi" u staroj papuči, na metli ili u lopati sa zapaljenim ugljenom.

Aida Zjablikova/TO "Ekran", 1985. Aida Zjablikova/TO "Ekran", 1985.

Za pozivanje domovoja u novoizgrađenu kuću obično su se pripremale neke "žrtve" za njega – tradicija koja seže još od starih graditeljskih obreda, kada su graditelji žrtvovali živo biće (kozu ili neku živinu) prije izgradnje kuće.

Što ljuti domovoja?

Boris Kustodijev Boris Kustodijev

Svaka nečistoća u kući, mnogo psovki, svađe i rasprave među članovima obitelji – sve to ljuti domovoja. Spavanje bez donjeg rublja, izlazak iz kuće nepokrivene kose (samo za žene), rad noću ili odlazak u krevet bez večere – sve to ne voli kućni duh i to će ga natjerati da baca predmete naokolo, otkrije vas noću ili uradi razne druge iritantne stvari.

Kao što vidimo, glavna "pravila ponašanja" s domovojem sugeriraju da se suzdržavate od činjenja očigledno glupih stvari ili stvari koje mogu biti opasne u teškim uvjetima ruske klime (kao što je odlazak u krevet bez večere). Kao i kod drugih folklornih stvorenja, vjerovanje u domovoja poslužilo je kao objašnjenje jednostavnih kućnih pravila razumljivih maloj djeci – i u tom smislu domovoj je zaista pružio veliku pomoć u kući!