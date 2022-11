Dvije najpopularnije ribe iz ruskih bajki

Ribarenje je jedna od najpopularnijih aktivnost u Rusiji. Prema narodnoj tradiciji, muškarci na pecanje idu kako bi "pobjegli" od svojih žena (čak je i danas tako). Gledati u vodu i u tišini čekati da riba zagrize istinska je meditacija na ruski način (vrlo je popularno i zimsko ribarenje, tako da se pravi pecaroš ne plaši nikakve hladnoće ni nevremena).

Mihail Cehanovskij/Sojuzmuljtfiljm, 1950. Mihail Cehanovskij/Sojuzmuljtfiljm, 1950.

S ribarenjem je povezan i veliki broj poslovica: "Ribar ribara prepoznaje izdaleka", "Nije ribar svako tko je jednom ribu ulovio", "Brbljivac se prepoznaje po riječima, a ribar po ulovu".

Smatra se da je velika sreća uloviti rijetku ribu, posebno veliku. Zato u mnogim bajkama ribar ulovi čarobnu ribu koja ispunjava želje. Pritom ribar može biti nesretan, siromašan, malerozan ili lijen čovjek.

Čarobna štuka

Aleksandr Rou/Sojuzdetfiljm, 1938. Aleksandr Rou/Sojuzdetfiljm, 1938.

U ruskim bajkama pojavljuju se dvije najpoznatije čarobne ribe. Jedna je od njih štuka. U bajci "Po štukinoj volji" lijena budala Jemelja golim rukama ulovi čarobnu štuku u rupi na ledu. Odlučuje je ostaviti na životu i u znak zahvalnosti štuka mu daruje čarobnu moć. Koristeći zapovijed "Po štukinoj volji, a po mojoj želji" Jemelja ispunjava sve svoje prohtjeve. On, istina, magiju koristi kako bi obavio kućne poslove – nasjekao drva, donio vodu, ali i kako bi se vozio na vlastitoj peći. Na kraju za Jemeljine sposobnosti saznaje i car. On ga poziva u svoj dvorac i čak mu daje svoju kćer za ženu. Ovaj bajkoviti siže spada među omiljene u ruskom folkloru. On govori o nevjerojatnoj sreći i uspjehu čovjeka koji nije ulagao nikakve napore i u početku je bio u najbjednijem položaju.

Zlatna ribica

Druga najpoznatija riba koja govori je zlatna ribica iz "Bajke o ribaru i ribici" Aleksandra Puškina, koji je za osnovu svog djela preuzeo popularni folklorni siže. Siromašni starac ulovi čarobnu ribu koja moli da je poštedi nudeći da mu ispuni želju. Starcu od ribe ništa ne treba i on je pušta u more, ali čangrizava ga žena grdi zbog toga i naređuje mu da od ribe traži novo korito, a zatim novu kuću. Nakon toga staričina ambicija sve više raste i ona traži da postane gospođa, a zatim i carica... Na kraju, međutim, riba starici oduzima sve. Ona se vraća tamo gdje je i bila, "kod razbijenog korita". Ovaj je citat postao poslovica i pouka za one koji previše žele i zloupotrebljavaju nečiju dobrotu.