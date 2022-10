Kratak sadržaj romana "Braća Karamazovi" Fjodora Dostojevskog

Russia Beyond (Konstantin Šapiro/Javna domena; Getty Images; "Eksmo"/Pocket book, 2021.)

Ovaj je roman pun psihološke i religijske kontemplacije, no to je ujedno i nevjerojatno uzbudljiva detektivska priča! Ako netko želi ostaviti dojam obrazovane i načitane osobe, treba biti upoznat sa sadržajem i smislom ove knjige.

SUPERKRATKO: Fjodor Karamazov ima tri sina, ali oni nikada nisu bili u dobrim odnosima. Jedan je osumnjičen za ubojstvo oca zbog žene i novca... Može li se saznati tko je i zašto ubio Fjodora Pavloviča?

Dmitrij, Ivan i Aleksej sinovi su Fjodora Karamazova, pohotnog i ciničnog provincijskog spahije. Sva trojica imaju potpuno različit karakter i poglede na svijet.

"Braća Karamazovi", 1968. Režija Ivan Pirjev/Mosfiljm Režija Ivan Pirjev/Mosfiljm

Najmlađi sin Aleksej sa svojih 20 godina već se sprema postati monah. On je vjerujući čovjek i sve vrijeme provodi u obližnjem manastiru sa starim i mudrim monahom Zosimom. Srednji sin Ivan je učenjak, filozof i skeptik prilično hladnog uma. On se stalno bori sa svojim mislima, pokušavajući shvatiti ima li Boga ili ne, i postoji li duša ili ne postoji... I uvijek raspravlja s Aleksejem o vjerskim pitanjima.

I Aleksej i Ivan zabrinuti su zbog očevog odnosa s njihovim starijim bratom. Dmitrij, najstariji sin iz prvog Fjodorovog braka, nikada nije osjetio očinsku ljubav i pažnju, a o očevom novcu da i ne govorimo. Još kao mladić preselio se kod rođaka i kasnije se nije često viđao s ocem. Dmitrij je osjetljiv, impulzivan i strastven čovjek (po temperamentu on u suštini najviše nalikuje na oca). Roman počinje tako što Dmitrij traži od oca novac i dio nasljedstva, i optužuje ga da ovaj nije sudjelovao u Dmitrijevom odgoju. Ali Fjodor mu ne namjerava dati išta. Njihovi ionako loši odnosi dodatno se kompliciraju činjenicom da obojica vole jednu te istu ženu, Grušenjku... A ona? Ona očijuka s obojicom.

"Braća Karamazovi", 1968. Režija Ivan Pirjev/Mosfiljm Režija Ivan Pirjev/Mosfiljm

Dmitrij očajnički motri na Grušenjku i pokušava zateći nju i oca kada su zajedno. Ivan se čak pribojava da Dmitrij može i ubiti svoga oca zbog novca i žene. Jedne noći, dok Dmitrij s Grušenjkom burno provodi vrijeme u krčmi, dolaze žandari i priopćavaju da mu je otac ubijen. Dmitrij je uhićen kao glavni osumnjičeni.

Pravi ubojica, međutim, otkriva Ivanu svoje nedjelo. Ubojica je, po svemu sudeći, Smerdjakov, lakej ubijenog Fjodora Pavloviča. On mu je ujedno i tajni sin, kojeg je Fjodoru rodila seljanka s njegovog imanja. On kaže da su ga na ubojstvo potaknula Ivanova razmišljanja, jer ako nema Boga, onda nema ni morala i sve je dozvoljeno. S druge strane, Smerdjakov ima alibi, jer se u vrijeme ubojstva pravio da ima napad epilepsije. Na kraju ubojica ne može sve to podnijeti i izvršava samoubojstvo.

"Braća Karamazovi", 1968. Režija Ivan Pirjev/Mosfiljm Režija Ivan Pirjev/Mosfiljm

U završnici romana detaljno se opisuje suđenje Dmitriju Karamazovu. Ivan na sudu iznosi slučaj sa Smerdjakovom, ali na kraju te priče dobiva napad histerije i zato mu nitko ne vjeruje. Svi misle da on samo pokušava spasiti svoga brata. U međuvremenu tužitelj izlaže svoje optužbe, a čuveni odvjetnik svoju obranu. I najzad, porota proglašava krivim nevinog Dmitrija, a sud izriče kaznu zatvora.

Koji je dublji smisao romana?

Kazališna predstava "Braća Karamazovi" u režiji Lava Dodina na sceni Moskovskog akademskog kazališta "Vladimir Majakovski" Sergej Pjatakov/Sputnik Sergej Pjatakov/Sputnik

Dostojevski je radnju posudio iz stvarnog života, tj. iz vijesti o zločinu koju je pročitao u novinama. Ali to je samo detektivska linija romana, dok je njegov smisao daleko dublji. Posljednje djelo Fjodora Dostojevskog kvintesencija je njegovih razmišljanja o prirodi ljubavi, grijeha, Boga i morala. Roman je izuzetno psihološki sadržajan (Dostojevski je i inače pionir psihološkog pristupa u ruskoj književnosti). On pokušava shvatiti rusku dušu i analizirati misli i ponašanje likova. Zašto oni tako postupaju? Što ih nagoni da čine sve svoje grijehe? To su pitanja koja muče velikog pisca.

Lik po imenu Zosima stari je monah koji daje vjernicima mudre savjete i živi savršenim kršćanskim životom u velikoj duhovnoj disciplini i molitvi. Prototip starca Zosime sveti je Amvrosije Optinski, starac i monah koji je još za života poštovan kao svetitelj. Njegov lik je primjer jake vjere koja može spasiti dušu.