5 popularnih heroina iz ruskih bajki

5. Marjuška iz bajke „Finist – svijetli sokol“

Ivan Bilibin / Javno vlasništvo Ivan Bilibin / Javno vlasništvo

Ova priča se vrti oko mlade i lijepe seoske djevojke po imenu Marjuška, koja od oca dobija magično pero sokola Finista. Pero joj pomaže da prizove Finista Sokola, lijepog princa, koji se pretvara u sokola i svake noći posjećuje Marjušku dolazeći kroz prozor.



Kada su njene ljubomorne sestre stavile oštre noževe u prozor, sokol se povrijedio i odletjeo daleko, govoreći Marjuški da ga pronađe. I tako, Marjuška kreće na teško putovanje da pronađe svoju ljubav. Na putu joj pomažu različite životinje i vještice i na kraju ona pronalazi svog jedinog, omamljenog napitkom za spavanje i oženjenog kraljicom. Ali, prekasno je da se sada zaustavi - i Marjuška ne odustaje, uspijeva nadmudriti kraljicu, probudi princa i razbije čini. Sretan kraj!

4. Marja Morevna

Ivan Bilibin / Javno vlasništvo Ivan Bilibin / Javno vlasništvo

Marja Morevna (iz istoimene priče) je u osnovi Kraljica ratnica kojoj se sviđa knez Ivan Carević, koji nailazi na njen vojni logor. Zaljubljuju se jedno u drugo i on postaje muž koji „sjedi kod kuće“, dok njegova žena odlazi na još jednu ratnu misiju. On je zadužen za vođenje domaćinstva, ali mu je zabranjeno da uđe u podrum gdje je, kako se ispostavilo, zatvoren zli Koščej.



Naravno, Ivanova radoznalost prevlada i on se sažali na Koščeja, dajući mu malo vode. Ovo, zauzvrat, daje zlom liku dovoljno energije da se oslobodi i pobjegne, vodeći Marju sa sobom u svoje daleko kraljevstvo. Čovjek se može zapitati je li Marja uopće zaključala Koščeja? I, ako je, vjerojatno bi to mogla napraviti ponovno, kao kraljica ratnica? Ali, u svakom slučaju, Ivan nije razočarao svoju ženu – uspio je osvojiti i ubiti njenog bivšeg, osiguravajući njihovu mirnu i sretnu budućnost.

3. Princeza Labud iz „Priče o caru Saltanu“

V.N. Kurdjumov / Javno vlasništvo V.N. Kurdjumov / Javno vlasništvo

Još jedna ljepotica koja se isprva predstavlja u životinjskom obliku je princeza Labud iz „Priče o caru Saltanu“. U toku priče, glavni junak, dobrodušni princ Gvidon, spašava labuda od ptice zmaja, čime dobija njenu zahvalnost (a to je, u stvari, bio zli čarobnjak).



Ona zatim pomaže princu na sve moguće načine: gradi cijeli grad na nenaseljenom otoku, dajući mu magičnu vjevericu i vojsku od 33 „morska viteza“ za koje se ispostavilo da su njena braća. Na kraju, ona otkriva svoj pravi ljudski oblik prelijepe princeze i udaje se za Gvidona.

2. Vasilisa Prekrasna

Ivan Bilibin / Javno vlasništvo Ivan Bilibin / Javno vlasništvo

Vasilisa Prekrasna (iz istoimene bajke) ima sasvim drukčiju priču. Kao djetetu, njena majka na samrti joj daje magičnu lutku koja štiti i pomaže Vasilisi u svakom pogledu. Nakon što se njen otac ponovno oženi, Vasilisa dobija klasičan paket u vidu zle maćehe i polusestara, koje se svim silama trude da unište njen lijep izgled, ali bezuspješno.



Na kraju je šalju direktno do zle Babe Jage koja jede decu, u nadi da će se vještica otarasiti lijepe mlade žene. Ali, uz pomoć svoje magične lutke, Vasilisa uspijeva nadmudriti Babu Jagu i odlazi ne samo nepovrijeđena, već s poklonom - začaranom ljudskom lubanjom s vatrom u sebi, koja onda jednostavno preko noći „spaljuje“ Vasilisine zle rođake.



Poslije toga, sve ide glatko: Vasilisa pronalazi dobru staricu s kojom živi, počinje praviti najljepšu posteljinu za cara, koji se zatim zaljubljuje u nju i oženi je! Još jedan sretan kraj!

1. Vasilisa Mudra iz bajke „Princeza žaba“

V. Vasnjecov. 1918. / Memorijalni muzej Vasnjecova u Moskvi / Javno vlasništvo V. Vasnjecov. 1918. / Memorijalni muzej Vasnjecova u Moskvi / Javno vlasništvo

Tko bi se htio oženiti žabom? Nitko, zar ne? Ipak, u popularnoj ruskoj bajci „Princeza žaba“ ispostavlja se da je žaba ni manje ni više nego lijepa i pametna princeza koja također može činiti magične stvari.



Priča počinje kada car naredi svojoj trojici sinova da nađu sebi buduće žene tako što će odapeti strijelu u slučajnom pravcu i vidjeti gdje će sletjeti. Najmlađi princ, Ivan Carević, ima tu „sreću“ da svoju strijelu pošalje direktno u močvaru u kojoj živi žaba. Ivan je blizu da se vrati bez nevjeste, ali mu žaba kaže da je ipak oženi. „Nećeš požaliti“, kaže ona.



I žaba nije razočarala. Svake noći pretvarala bi se u prelijepu i mladu ženu Vasilisu Mudru i uspješno obavljala svaki zadatak koji je tražen da bi car bio impresioniran: pekla je najbolji karavajski kruh, tkala najljepše tepihe i izvodila najbolji ples u svom ljudskom obliku.



Sve je išlo dobro dok Ivan nije odlučio spaliti žablju kožu svoje žene, što nikako nije smio. Vasilisa se pretvorila u labuda i odletjela, govoreći Ivanu da je pronađe u kraljevstvu Koščeja Besmrtnog (koji je, očigledno, odgovoran za čini).



Sve se, naravno, dobro završava: Ivan pobijeđuje zlog Koščeja i vraća Vasilisu kući.