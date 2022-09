Upoznajte Ruse koji stoje iza nevjerojatnih nastupa Billie Eilish, RHCP-a i drugih (FOTO+VIDEO)

Kanadski pjevač "The Weeknd" završio je svoju turneju "The After Hours til Dawn Tour" koncertom u rodnom Torontu. Za videopratnju dvosatnog showa zaslužan je bio ruski multimedijski i dizajnerski studio "Sila Sveta" ("Moć svjetla"), koji već dugo surađuje s međunarodnim zvijezdama šoubiznisa. Videosadržaj studija pratio je sve scenske postave dvosatnog nastupa: na ogromnom IMAX ekranu pojavio se panoramski pogled na grad, koji je ovisno o pjesmi, ritmu i melodiji mijenjao svoj oblik i boju.

Prema konceptu nastupa, "The Weeknd" je iz pakla prešao u raj, kroz razrušene gradove u kojima se mogu vidjeti obilježja raznih metropola (primjerice, slavni CN toranj u Torontu).

Vrhunac nastupa bila je optička iluzija, gdje je granica između stvarnih fizičkih objekata i projekcijskog platna postala nerazlučiva. Publika nije mogla shvatiti kada je dim stvaran, a kada na ekranu, kada je korištena pirotehnika, a kada je munja nacrtana.

"Sila Sveta" nije jedina popularna grupa videoumjetnika tražena na Zapadu. Nastavite čitati kako biste saznali više o njima i drugim impresivnim ruskim projektima u videoumjetnosti u inozemstvu.

Divovski Drake i realistična lava

Prva zapadna zvijezda koja je potpisala ugovor sa "Silom Sveta" bio je reper Drake 2018. Ruski dizajneri svjetla pripremili su scenografiju za turneju u sklopu promocije njegovog albuma "Scorpion".

Nastup je imao mnogo vrhunaca: realističnu lavu, Drakeovu vlastitu holografsku projekciju i kolosalno košarkaško igralište, između ostalog. Na primjer, u jednom trenutku Drake se pojavio unutar piramide napravljene od dronova, a u drugom je trenutku iznad njegove glave lebdio svjetleći križ. Osim toga, na umjetniku su bili senzori; bez obzira na to kamo je išao, sadržaj je reagirao na njegove pokrete. Kad je Drake stao na led, on se rascijepio na njegovom putu.

Nejasno je koliko je sve to koštalo, no samo jedna promjena scenskog dizajna (na samom kraju radnog procesa, umjetnik se predomislio i odlučio sve promijeniti) koštala je Drakea laganih 1,5 milijuna dolara.

Billie Eilish među paukovima i morskim psima

2020. godine "Silu Sveta" angažirala je pop pjevačica Billie Eilish. Studio je napravio virtualne dekoracije za tri pjesme na njezinom online koncertu – njezinom prvom samostalnom koncertu u XR formatu (tehnologija proširene stvarnosti). Poanta je XR-a ili "cross realityja" da videosadržaj nije ograničen ekranima te ih nadilazi, što omogućuje postavljanje divovskih objekata čak i na malu pozornicu i stvaranje potpunog virtualnog svijeta oko umjetnika.

Kamere za prijenos uživo kružile su oko Eilish, a na pozadini su se prikazivale različite scene. Tijekom pjesme "You should see me in a crown" na ekranu su se pojavili divovski pauci - veliki poput slavnih skulptura Louise Bourgeois.

Tijekom pjesme "Ilomilo", pjevačica je uronila u virtualan, nevjerojatno detaljan podvodni svijet s golemim morskim psima:

Za vrijeme pjesme "Bad guy" na pozornicu se stigao virtualni Porsche:

No zvijezde šoubiznisa samo su dio onoga s čime "Sila Sveta" radi u inozemstvu. Studio ima dva ureda – jedan u Moskvi, a drugi na West Broadwayu u New Yorku – i redovito radi impresivne izložbe i projekte za zapadne klijente. Radovi studija krasili su Times Square, bili izloženi na Met Gali u njujorškom Muzeju umjetnosti Metropolitan, bili dio digitalne kampanje modnog dizajnera Davida Kome itd.