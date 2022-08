Sovjetski i ruski svemirski brodovi u filmovima i serijama (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

U novoj sezoni serije "For All Mankind" između SSSR-a i NASA-e vodi se utrka za Mars. To je serija o alternativnoj povijesti kozmonautike u kojoj se radnja događa u svijetu u kojem je Sovjetski Savez prvi sletio na Mjesec, a Amerikanci su morali svom konkurentu uputiti novi izazov.

Prije početka treće sezone s kozmodroma je uzletio sovjetski svemirski brod "Mars 95" (u ovoj realnosti SSSR se nije raspao i Gorbačov je još uvijek na vlasti) i pred nama je nova utrka.

For All Manking, 2019./Sony Pictures Television For All Manking, 2019./Sony Pictures Television

Mnogi filmski stvaraoci maštali su o tome kako bi mogli izgledati istraživanje svemira i svemirska industrija. Ponekad su te predodžbe bile naivne (a svemirski su brodovi podsjećali na zabavni park), a ponekad su umnogome nadmašivale svoje doba.

Na kakvim su svemirskim brodovima SSSR i Rusija letjeli u filmovima i serijama?

"Sirijus" iz "Planeta bura" (1961.) Lenjingradski znanstveno-popularni filmski studio Lenjingradski znanstveno-popularni filmski studio

Bio je to prilično primitivan pogled na putovanja na druge planete. U sovjetskom filmu "Planet bura" Pavla Klušanceva u ekspediciju na Veneru polaze tri broda istog tipa: "Kapela", "Vega" i "Sirijus". Posljednji uspijeva stići na cilj, ali, istini za volju, taj svemirski brod izgleda kao raketa s dječjeg igrališta.

"Tantra" iz filma "Maglovitost Andromede" (1967.) Kijevski filmski studio "A. P. Dovženko" Kijevski filmski studio "A. P. Dovženko"

"Tantra" je bio praktički prvi grandiozni zvjezdani brod u sovjetskoj kinematografiji koji nije izgledao kao obična raketa. Prema zapletu filma, brod slijeće na nepoznati planet i ljudi se bore s neprijateljskim oblicima života.

"Zora" iz filma "Moskva – Kasiopeja" (1973.) Filmski studio "I. M. Gorki" Filmski studio "I. M. Gorki"

"Zora", u kojoj grupa đaka leti među planetima, predstavlja fantaziju o mogućoj budućnosti: u vrijeme snimanja filma dizajn i oprema zvjezdanog broda bili su ispred realnih mogućnosti za oko dva desetljeća.

"Astra" iz filma "Kroz trnje do zvijezda" (1980.) Filmski studio "I. M. Gorki", Tretje tvorčeskoe objedinenie Filmski studio "I. M. Gorki", Tretje tvorčeskoe objedinenie

U dvodijelnom filmu redatelja Ričarda Viktorova radnja se kreće oko zvjezdanog broda "Astra". On juri po svemiru s ciljem da spasi različite civilizacije od tehnogenih katastrofa i izgleda kao leteći tanjur.

"Pepelac" iz "Kin-dza-dza!" (1986.) Redatelj Georgij Danelija/Mosfiljm Redatelj Georgij Danelija/Mosfiljm

Svemirski brod iz sovjetske nadrealističke antiutopije izgleda kao stara konzerva, ali upravo je on prirastao srcu sovjetske publike.

"Pegaz" iz filma "Kugla lila boje" (1987.) Filmski studio "I. M. Gorki", Pervoe tvorčeskoe objedinenie Filmski studio "I. M. Gorki", Pervoe tvorčeskoe objedinenie

U ovakvom futurističkom zvjezdanom brodu "Pegaz" putuju po svemiru likovi iz znanstveno-fantastičnog filma Kire Buličova: neustrašiva djevojčica Alisa i njezini prijatelji.

"Aleksej Leonov" iz filma "2010.: Godina ostvarivanja kontakta" (1982.) Redatelj Peter Hyams/Metro-Goldwyn-Mayer Redatelj Peter Hyams/Metro-Goldwyn-Mayer

U nastavku kultnog filma "2001.: Odiseja u svemiru" Stanleyja Kubricka međuplanetarni sovjetski svemirski brod "Aleksej Leonov" (nazvan po sovjetskom kozmonautu koji je prvi izašao u otvoreni svemir) sa sovjetsko-američkom posadom leti na Jupiter. Brod izgleda kao kompletna stanica i znatno je "deblji" od svog filmskog prethodnika – broda "Discovery" iz Odiseje.

Brod iz "Zvjezdanog razuma" (2022.) KD Studios KD Studios

Najbliža budućnost. Virus koji je napao Zemlju mogao bi je uništiti zauvijek. Kako bi se spasili, svemirska misija leti na drugi planet. I čini to u brodu koji izuzetno podsjeća na sovjetski shuttle "Buran", koji u realnosti nigdhe nije poletio (a sigurno nije bio predviđen za međugalaktičke letove).