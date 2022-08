Deset ruskih superheroja u Marvelovom univerzumu

1. Natasha Romanoff (Romanova) ili Crna udovica

Prvo pojavljivanje: Tales of Suspence br. 52 (travanj 1964.)

Na filmskom platnu: "Iron Man 2" (2010.), "Black Widow" (2021.)

SCARLETT JOHANSSON, THE AVENGERS, 2012./Legion Media SCARLETT JOHANSSON, THE AVENGERS, 2012./Legion Media

Ovo je najpoznatija superheroina ruskog porijekla u Marvelovom univerzumu. Natasha je ranije bila agentica KGB-a i nije postala "crvena" samo iznutra, nego i izvana, tj. izvršila je mnoštvo naručenih ubojstava i drugih zločina. Otkako je pobjegla od bivših rukovoditelja, Natasha marljivo ispravlja greške iz prošlosti i, što je najvažnije, navikava se živjeti s njima, što mnogima ne polazi za rukom. Prošlost je redovno pokušava sustići, ali bivša (i sadašnja, uostalom) špijunka uvijek joj uspijeva umaknuti. Prjebegla je u SAD i borila se zajedno s Osvetnicima i nekim drugim ekipama, pokazavši se kao odličan strateg, hrabar borac i pouzdan prijatelj.

Romanova je tipičan lik špijunke iz doba Hladnog rata i odlično pokriva mnoge uobičajene situacije i ideje, uključujući i neizbježne dvostruke i trostruke agente i druge političke peripetije. Na samom početku karijere djevojka se bavila baletom. Što može biti bolji dokaz da ima rusko porijeklo?

2. Petar Rasputin ili Kolos

Prvo pojavljivanje: Giant-Size X-Men br. 1 (svibanj 1975.)

Na filmskom platnu: "X-Men 2" (2004,), "Deadpool" (2016.)

David Leitch/20th Century Fox, 2018. David Leitch/20th Century Fox, 2018.

Nije Supermen, ali je također svojevrsni Željezni čovjek. Rasputin je jedan od najpoznatijih mutanata među "X-ljudima". Pridružio im se otprilike u isto vrijeme kad i Wolverine, Storm i Nightcrawler. Našao ga je Profesor X i ponudio mu da se pridruži grupi mutanata, gdje se Rasputin odlično uklopio, osim što i dalje govori sa stranim naglaskom. Glavna moć Kolosa je u mogućnosti da cijelo tijelo pokrije neprobojnim metalom, a i njegova fizička snaga nije za odbacivanje, jer on u svojoj "čeličnoj" uniformi može podignuti 200 tona. Jedina mu je slabost dobrota, koju su njegovi neprijatelji više puta zloupotrijebili. On ima veliko srce i, poput većine Rusa, nastoji izbjeći tuču, ali sve uzima u svoje ruke ako osjeti da je to neophodno. Usput, Petar ima i omiljeni hobi, pored spašavanja svijeta, a to je crtanje.

3. Uljana Rasputina ili Magik

Prvo pojavljivanje: Giant-Size X-Men br. 1 (svibanj 1975.)

Na filmskom platnu: "Novi mutanti" (2020.)

Josh Boone/20th Century Studios, 2020. Josh Boone/20th Century Studios, 2020.

Mlađa Kolosova sestra Uljana i praunuka čuvenog prijatelja carske obitelji i mističara Grigorija Rasputina naslijedila je od znamenitog pretka dar magije. I ona je mutant, kao i Petar, ali su daleko zanimljivije njezine mističke sposobnosti koje je dobila u Limbu, tj. u jednoj dimenziji Pakla, gdje su je još kao dijete odvukle nečiste sile. Ona se kao mutant umije teleportirati, od svoje je duše napravila poseban mač pomoću kojega je postala vladarica Limba, a za vrijeme boravka u Paklu naučila se baviti crnom magijom (premda na Zemlji može primijeniti samo ograničeni broj magičnih radnji). I pored mračne prošlosti sačuvala je u duši dobrotu i redovno pomaže kako X-ljudima, tako i Novim mutantima, boreći se na pravoj strani. Neobično je što je upravo mlađa sestra uspjela da u potpunosti odrazi čuveno prezime upustivši se u iste dubine misticizma kao i njezin nadaleko poznati pradjed.

4. Mihail Ursus ili Veliki medvjed

Prvo pojavljivanje: "Nevjerojatni Hulk" (Incredible Hulk) br. 258 (travanj 1981.)

Na filmskom platnu: "Avengers Assemble" (2013.), "Crna udovica" (2021.)

Cate Shortland/Marvel Studios, 2021. Cate Shortland/Marvel Studios, 2021.

Teško je i zamisliti superheroja kojem bi više odgovarao epitet "ruski" od mutanta koji može da se pretvara u ogromnog medvjeda žednog votke. Divovski medvjed, vrlo opasan i nevjerojatno snažan, može sam pobijediti Hulka, ali u zvjerskom obličju nema toliko dobar vid, pa nije jako precizan u potezima, premda taj nedostatak kompenzira izvanredno brzim pokretima. Mihail nije dobrica i redovno se bori protiv američkih heroja, kako sam, tako i u sklopu različitih grupa poput "Sovjetskih supervojnika", što je sovjetski ekvivalent Osvetnika, a kasnije u sklopu "Zimske garde", i to već u Rusiji. Ursus je izrazito stereotipni heroj, ali zbog toga nije ništa manje zanimljiv.

5. Sergej Kravinov ili Lovac Kraven

Prvo pojavljivanje: Čudesni Spiderman br. 15 (1964.)

Na filmskom platnu: "Spiderman: Put bez povratka" (2021.), "Lovac Kraven" (2023.)

Marvel Marvel

Kravinov je rodom iz Volgograda, nasljednik je plemićke obitelji koja je sve izgubila u Oktobarskoj revoluciji. Odlučio je povratiti svoju čast pomoću lova, u kojem je dostigao nevjerojatne visine i zaslužio ugled najboljeg lovca na svijetu, zbog čega je i dobio nadimak "lovac Kraven". On se striktno pridržava Kodeksa časti, jer je plemićkog porijekla, što je često dolazilo do izražaja kada je riječ o ruskim emigrantima u periodu neposredno poslije revolucije. Sergej je osjećao da to nije dovoljno pa je popio poseban napitak koji mu uvećava snagu, brzinu i osjećaje toliko da je sličan divljim mačkama. Poslije toga je počeo odlaziti u lov nenaoružan. Dugo je bio potpuno obuzet maštom da stekne trofej u lovu na najopasniji plijen na svijetu – na Spidermana, ali kao što često biva s likovima koji se sviđaju čitateljima, na kraju je i sam postao neka vrsta Spidermana, obukavši jedan kostim druželjubivog susjeda. Pored toga, on je bio u Osvetnicima krajem 1950-ih. Što bi se reklo, svestrana ličnost. Usput, autori stripova često uspoređuju Kravinova s likovima iz romana Dostojevskog i uporno ga prikazuju kao tragičnog junaka.

6. Aleksej Sicevič ili Nosorog

Prvo pojavljivanje: The Amazing Spider-Man (Čudesni Spiderman) br. 41 (listopad 1966.)

Na filmskom platnu: "Novi Spiderman: Visoki napon" (2014), "Spiderman: Put bez povratka" (2021.)

Marc Webb/Columbia Pictures, 2014. Marc Webb/Columbia Pictures, 2014.

Još jedan ruski zločinac i Spidermanov neprijatelj. Sicevič je bio sitni mafijaš dok nije pristao na niz eksperimenata u kojima je umalo umro, ali je dobio nadljudsku snagu, brzinu i moć regeneracije, kao i jedinstveni kostim koji se stopio s njegovim tijelom i daje mu ogromnu čvrstoću, a ima i rog na čelu. Nije baš pretjerano pametan, sve češće biva na strani zla, ali u određenom trenutku, nakon što je pošteno odležao nekoliko godina u zatvoru i izašao prije roka zbog primjernog ponašanja, pokušao je živjeti normalan život, pa se čak i sprijateljio sa Spidermanom i osvetnikom Punisherom, a s mutantom Gambitom često je igrao karte dok je bio primjereni građanin. Može se reći da je Nosorog u najmanjoj mjeri "ruski" heroj na ovom popisu. Osim što se direktno spominje da je potekao iz krugova ruske mafije, ni po čemu se ne ističe među zločincima iz drugih zemalja.

7. Aleksej Šostakov ili Crveni čuvar

Prvo pojavljivanje: Avengers (Osvetnici) br. 43 (lipanj 1967.)

Na filmskom platnu: "Crna udovica" (2021.)

Cate Shortland/Marvel Studios, 2021. Cate Shortland/Marvel Studios, 2021.

Ako SAD ima Kapetana Ameriku, onda bi i SSSR trebao imati ekvivalent, i Crveni čuvar upravo je takav. Aleksej Šostakov, probni pilot sovjetskog ratnog zrakoplovstva i agent KGB-a, postao je već drugi Čuvar po redu i može se reći najpoznatiji. Za razliku od Stevea Rogersa, Šostakov nije koristio nikakav doping poput tajnih seruma za uvećanje snage. On je nadljudske rezultate postigao zahvaljujući ljubavi prema Domovini, vjernosti idealima komunizma i volji za pobjedom. Nije imao ni fancy štit sa zvijezdom, ali je koristio namagnetizirani disk za bacanje koji mu se vraćao poslije bacanja. Većinu svoje karijere Crvenog čuvara Aleksej je proveo trudeći se da dokaže kako je mnogo moćniji od Kapetana Amerike, i nije u tome uspio, pa je kasnije promijenio kostim i postao Ronin. Uzgred, Šostakov je u stripovima bivši suprug Crne udovice, a ne njezin poočim, kao u filmskoj ekranizaciji.

8. Anton Vanko ili Crveni Dinamo

Prvo pojavljivanje: Tales of Suspense br. 46 (listopad 1963.)

Na filmskom platnu: "Iron Man 2" (2010.), "Agent Carter" (2015.)

ABC Studios, 2015. ABC Studios, 2015.

Kad su već Sovjeti imali svoj ekvivalent Kapetana Amerike, bio je potreban i ekvivalent Željeznog čovjeka. Ništa čudno, s obzirom da je Hladni rat bio poznat po utrci u naoružavanju. Takav je junak postao Anton Vanko, fizičar rodom iz Armenije. On je napravio vlastiti kostim koji mu daje snagu i u nekom smislu nije ništa lošiji od Starkovog oklopa. Podrazumijeva se da su vlasti SSSR-a poslale Vanka u Ameriku da izađe na kraj s kompanijom Stark Industries, i da je kapitalizam na kraju dokazao svoju efikasnost u usporedbi sa socijalizmom. Anton je pobijeđen i, bojeći se kazne zbog poraza, zatražio je politički azil u SAD-u, gdje se uspio zaposliti kod Starka kao vodeći znanstvenik i sprijateljiti se s bivšim protivnikom. Poslije Vanka je oklop Crvenog Dinama nosilo desetak Rusa, među njima i Dmitrij Buharin, koji se tretira kao glavni Crveni Dinamo, jer se pojavio u čak tri priče o Željeznom čovjeku, tj. više nego bilo koji drugi lik s kostimom. Usput, i on je član "Zimske garde", kao i gorespomenuti Mihail Arsus.

9. Kosmo ili Svemirski pas Kosmo

Prvo pojavljivanje: Nova vol. 4 br. 8 (siječanj 2008.)

Na filmskom platnu: "Čuvari galaksije" (2014.)

James Gunn/Marvel Studios, 2017. James Gunn/Marvel Studios, 2017.

Da, dobro ste shvatili: šef službe sigurnosti svemirske stanice "Zaborav" formalno je ruskog porijekla. Biografija ovog psa slična je biografiji psa Lajke, prve životinje koja je poslana u svemir još 1957. godine u okviru sovjetskog svemirskog programa. Doduše, Kosmo nije izgubio život tijekom eksperimenta, nego je slučajno dospio na "Zaborav", gdje je mutirao i postao telepat. Često provodi vrijeme sa Čuvarima galaksije i povremeno se nadmeće s Doktorom Strangeo, jer ipak su obojica genijalci i u neku ruku čarobnjaci. Pored telekineze, Kosmo ima i psihičke sposobnosti vezane za kontrolu razuma, pa čak ima i vlastiti telepatski plašt!

10. Lanja Petrovna ili Tamna Zvijezda

Prvo pojavljivanje: Champions br. 7 (svibanj 1976.)

Na filmskom platnu: "Avengers Assemble" (2013.)

Avi Arad/Marvel Entertainment Group, 1992. Avi Arad/Marvel Entertainment Group, 1992.

Još jedna sovjetska junakinja koja je prebjegla na stranu SAD-a tijekom operacije čiji je cilj bio povratak Crne udovice u SSSR. Lanjina je glavna snaga u upravljanju međuprostornom energijom koja se zove Tamna sila. U SAD-u je ona postala jedan od prvaka Los Angelesa (zajedno s Udovicom, Angelom, Icemanom i Herculesom, između ostalih), ali kad su se oni raspali, djevojka se odlučila vratiti u Rusiju i pridružiti se "Sovjetskim supervojnicima", da bi kasnije postala dio Izgnanika. Tamna Zvijezda stalno je birala čas jednu, čas drugu stranu, ali se ipak može smatrati da spada među heroje. Biografija joj je impresivna, blago rečeno. Uspjela je nekoliko puta prijeći iz jednog tabora u drugi, otići u svemir i nekoliko se puta vratiti iz mrtvih, i to ne uvijek u svom tijelu. A bila je i u skoro romantičnim odnosima s Icemanom. Ledeni mutant se, naime, do ušiju zaljubio u nju, ali je ona ostavila jadnička u prijateljskoj zoni. Ono što je kod nje u najvećoj mjeri "rusko" svakako je članstvo u "Sovjetskim supervojnicima", što je ekvivalent Osvetnika s okusom komunizma, premda ni u ponašanju, ni u njenim supersposobnostima nema ničega zaista jedinstvenog.