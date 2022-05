Kako je sustav Stanislavskog najveće holivudske zvijezde naučio glumi

Glumci danas često prolaze kroz nevjerojatne transformacije. Da bi igrao u filmu "Tootsie" (1982.), Dustin Hoffman u stvarnom je životu nosio periku, uske suknje i visoke potpetice. Robert De Niro je radio kao njujorški taksist za istoimeni film. Jack Nicholson je pronašao bijes u sebi prisjećajući se svađa s bivšom ženom tijekom filma "Isijavanje" (1980.). Ovu metodu gdje glumac doživljava iste stvari kao i njegov lik prvobitno je predložio ruski kazališni redatelj i glumac Konstantin Stanislavski u 19. stoljeću, a zatim su ga njegovi sljedbenici u SAD-u prilagodili za film. Danas se ovaj sustav u različitim varijacijama i dalje uči u raznim glumačkim školama, od New Yorka do Hollywooda, pa i širom svijeta.

Konstantin Stanislavski Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Što je sustav Stanislavskog?

Glumac i redatelj Konstantin Stanislavski otac je čitave moderne Ruske glumačke škole. Daleke 1898. godine, zajedno s redateljem Vladimirom Nemirovičem-Dančenkom, Stanislavski je stvorio Moskovsko umjetničko kazalište gdje je desetljećima uspješno primjenjivao i razvijao svoj sustav - napredan i pomalo buntovan, koji je poricao stare dogme. Opisao ga je u svojoj knjizi "Rad glumca na sebi" (1938.).

Njegov se sustav zasniva na sljedećim principima:

1 - Istinitost iskustva (glumac treba doživjeti istinite emocije)

2 - Rad s okolnostima (glumac treba proučiti životni stil lika)

3 - Gluma "ovdje i sada" (svaka se akcija rađa na pozornici)

4 - Glumac se treba stalno usavršavati

5 - Glumac treba komunicirati s kolegama na pozornici.

Ukratko, glumac treba odigrati (tj. ISKUSITI) svoju ulogu da bi i sam Stanislavski rekao: "Vjerujem (u ono što vidim na pozornici)!"

Kako je sustav Stanislavskog završio u SAD-u?

1923.-1924. godine Moskovsko umjetničko kazalište bilo je na turneji po Sjedinjenim Državama. Organizatori su pokrenuli nevjerojatnu reklamnu kampanju: u medijima su se pojavili članci o ruskom kazalištu i genijalnosti Stanislavskog, serija predavanja o umjetnosti glume koju su vodili Stanislavski i glumac Moskovskog umjetničkog kazališta MAT emigrant Richard Boleslawski. Američko zanimanje za ruski sustav bilo je toliko veliko da je Boleslawski sa svojom kolegicom Marijom Uspenskom 1923. godine otvorio američki laboratorij "Teatar". Među njihovim učenicima bili su Lee Strasberg i Stella Adler, koji su kasnije organizirali "Grupno kazalište", a potom i vlastite studije glume.

Richard Boleslawski (desno) Legion Media Legion Media

Strasbergova metoda nasuprot metodi Adler

Strasberg je posjetio predstave Moskovskog umjetničkog kazališta i bio zadivljen glumom; ponašanje umjetnika bilo je stvarno i bez napora, po njegovom priznanju. Radeći u Grupnom teatru, Strasberg je razvio ovaj sustav kao odgovor na američke kulturne norme. Njegov je osnovni princip bio korištenje "afektivnog pamćenja" i značio je da glumac treba ponovo proživjeti jedinstveni događaj iz svoje prošlosti da bi koristio istinite osjećaje u sceni. Strasberg je primijenio svoju metodu ne samo u Grupnom teatru, nego i kada je vodio Glumački studio u New Yorku 1950-ih. Jack Nicholson, Robert De Niro, Marlon Brando, Dustin Hoffman i mnogi drugi završili su njegovu školu. U Hollywoodu je također osnovao "Institut za kazalište i film - Lee Strasberg", nazvavši svoj sustav "Metoda glumačke igre".

Lee Strasberg Ed Feingersh/Pix/Michael Ochs Archives/Getty Images Ed Feingersh/Pix/Michael Ochs Archives/Getty Images

Međutim, Stella Adler nije se slagala sa Strasbergom u samoj metodologiji glume i odlučila se osobno konzultirati s Konstantinom Stanislavskim po tom pitanju - i postala njegova JEDINA američka studentica. Godine 1934. Adler je provela pet tjedana na praktičnoj obuci u Parizu i kasnije osnovala Studio glume Stella Adler. Među njenim učenicima bili su Mark Ruffalo, Judy Garland, Elisabeth Taylor i Melanie Griffith.

Stella Adler Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection/Getty Images Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection/Getty Images

Također, postojali su i drugi tumači metode Stanislavskog u SAD-u, kao što je glumac Moskovskog umjetničkog kazališta Mihail Čehov (nećak Antona Čehova), koji je osnovao "Laboratorij za glumce" 1939. Njegov je sustav pomogao da se otkrije talent Marilyn Monroe i Clinta Eastwooda.

Marilyn Monroe čita udžbenik glume Mihaila Čehova Ed Feingersh/Michael Ochs Archives/Getty Images Ed Feingersh/Michael Ochs Archives/Getty Images

Pretvaranje boli u umjetnost

Holivudski glumci danas i dalje koriste sustav Stanislavskog, Stasbergove metode i tehnike Adler, prilagođavajući ih kroz vrijeme. Jedan od njih je Jack Nicholson, koji je "tijekom tih mršavih godina satima sjeduo po kafićima u Los Angelesu i razgovarao o metafizici Stanislavskog s teoretičarima filma", kako su ga opisali novinari.

YouTube

Njegove emocije u filmu "Isijavanje" (1980.) Stanleyja Kubricka bile su iskrene: "Ta scena za pisaćim strojem – takav sam bio kada sam se razveo." Pripremajući se za "Let iznad kukavičjeg gnijezda" (1975.), komunicirao je s pravim pacijentima psihijatrijske klinike.

Jack Nicholson Getty Images Getty Images

Al Pacino se upoznao sa sustavom Stanislavskog kao tinejdžer, i tada ga je smatrao… dosadnim. "Što klinac koji je imao trinaest, četrnaest godina zna o Stanislavskom?", rekao je. "Sve što sam znao je pjevati, plesati, zabavljati se, imitirati. Zanosio sam se 24 sata dnevno. Trebalo mi je ne znam koliko godina da to nadiđem." Sada je koprjedsednik Glumačkog studija zajedno s Ellen Burstyn i Alecom Baldwinom.

Robert De Niro naučio je sustav Stanislavskog i pod Stellom Adler i Leejem Strasbergom i doživio je nevjerojatne životne scene zbog svojih uloga. Za potrebe filma "Razjareni bik" (1983.), De Niro je sam sudjelovao u tri borbe u ringu, pored toga što je dobio preko 20 kilograma. Pripremajući se za "Taksista", glumac je dobio pravu vozačku dozvolu i dva je tjedna radio u smjenama od 12 sati u pravom njujorškom taksiju. U filmu "Rt straha" (1993.) zamolio je zubara da mu izbrusi zube.

Nicolas Cage ponovo je osmislio sustav Stanislavskog tijekom svoje karijere. "Stanislavski je rekao da najgora stvar koju glumac može uraditi ta da imitira. S obzirom na to da sam pomalo buntovnik, želio sam prekršiti to pravilo. Zato sam pokušao na warholovski način pristupiti liku Sailora Ripleyja u filmu "Divlji u srcu" (1990.). U filmovima kao što su "Zatvorenici zemlje duhova" (2021.) ili čak "Čovjek bez lica" (1997.) ili "Poljubac vampira" (1988.) eksperimentirao sam s onim što bih želio nazvati zapadni kabuki ili više barokni ili operni stil filmskog performansa. Oslobodite se naturalizma, da tako kažem, i izrazite širi način izvođenja."

Na kraju, sustav je utjecao ne samo na kinoindustriju, nego i na same glumce. Kao što je Dustin Hoffman jednom rekao, njegovu feminističku svijest podigao je film "Tootsie": kada se pripremao za ulogu, nosio je štikle i žensku odjeću i šetao New Yorkom inkognito. A onda je shvatio da ga je to što je ignoriran kao žena prosječnog izgleda navelo na razmišljanje koliko je on žena također popustio, jer se ne poklapaju s idealnim društvenim standardima ljepote.