Deset najsmješnijih mačaka u suvremenom ruskom slikarstvu (SLIKE)

Vrijeme je da vas upoznamo sa suvremenim ruskim slikarima koji su na svojim platnima prikazali ove žive krznene ukrase!

1. Duet, 2013., Marija Pavlova

Peterburška umjetnica Marija Pavlova slika svakodnevni život u gradu i izvan njega, a modeli njezinih slika često su impozantne mačke aristokratskog izgleda. Sama slikarica nema mačku, jer jedna njezina kći ima alergiju, ali joj zato mačke koje žive vani same dolaze, leže na njezinim policama za knjige, sjede za njezinim stolom i "uče" njezinu djecu svirati klavir. Za sav taj trud dobivaju ukusnu nagradu i portret za uspomenu. Ova se slika zove "Duet" i jedan je od najpoznatijih Marijinih radova. Čak je postao meme na društvenim mrežama!

Pavlova slika i neobične mrtve prirode s cvijećem, oslikava korice na knjigama za djecu i redovno priređuje izložbe u peterburškim galerijama.

2. Smiješni šah, 2013., Vasilij Ložkin

Jedan je od najekscentričnijih suvremenih slikara Vasilij Ložkin iz Podmoskovlja. Poznat je po društvenoj satiri u svojim radovima. Njegovi su junaci brutalne mačke, surove bake i divovski medvjedi s kapama "ušankama". Svi oni mogu izgledati pomalo jezivo, ali samo na prvi pogled. Umjetnik za svoje stvaralaštvo kaže da je to "bajka koja ima lijepi kraj". "Ja ne volim uopćavanja u stvaranju, i zato je sve na mojim slikama konkretno. Na primjer, ako je to antropomorfna sumanuta baka sa sjekirom, onda je to baš ona, a ne neki tipski lik, nekakva metafora ili slična budalaština." Ali ne brinite, on na svojim slikama prikazuje zamišljeni svijet.

3. Anđeo iz Petropavlovske tvrđave, 2010., Vladimir Rumjancev

Peterburške "akvarel mačke" Vladimira Rumjanceva suptilni su intelektualci koji vode sofisticirane razgovore s pjesnikom Aleksandrom Puškinom, uživaju u ljepotama grada s krovova zajedno s anđelima i romantično provode vrijeme na kejevima. Mještani su toliko zavoljeli te njegove mačke da ih sada možete sresti na kalendarima i drugim suvenirima iz Sankt-Peterburga.

4. Sviraj, vergl, 2010., Aleksandar Maskajev

Slike Aleksandra Maskajeva iz Podmoskovlja možda na prvi pogled nalikuju na ilustracije dječjih knjiga, ali on kroz svoje bajkovite likove zapravo prikazuje ozbiljne probleme. Pogledajte, na primjer, tko svira dok miševi plešu i što radi papagaj u pozadini.

5. Ruska svadba, 2011.-2012., Stepan Kaširin

Moskovski slikar Stepan Kaširin stvara koristeći antropomorfne likove. Naslikao je serije "Pivski momci" i "Djevojke dragulji", a zatim se pojavio projekt "Ljudi mačke". Na njegovim platnima mačke žive ljudskim životom: ugovaraju sastanke, žene se i udaju, idu na zabave, na pecanje, bave se znanošću... Žanr u kojem slika Kaširin zove se "fantastični realizam". Usput, on ima čitav projekt u kojem mačke "zamjenjuju" ljude na poznatim platnima starih slikara.

6. Večer uz pivo, 2016., Dmitrij Trubin

Dmitrij Trubin, slikar i kipar iz Arhangelska, poznat je uglavnom po svojim geometrijskim portretima i monumentalnim slikama, ali ima i cijelu seriju akvarel mačaka koje se u večernjim satima odaju svakojakim uživanjima – kartanju, jelu i piću. Što bi se reklo, ništa im ljudsko nije strano.

7. Bez naziva, 2020., Alisa Jufa

Alisa Jufa Alisa Jufa

Mačke, psi i golubovi omiljene su životinje ilustratorice Alise Jufe iz Sankt-Peterburga. Svoje skice gradskog života ona zove jednostavno "sličice". Alisini poklonici oduševljavaju se njezinim stilom i inteligentnim humorom. Njezine mačke "spašavaju" ljude iz kade, provjeravaju ima li hrane u hladnjaku, zajedno prate društvene mreže i uvijek čine ovaj svijet ljepšim.

8. Bez naziva, 2020., Bird Born

Dobrodošli u univerzum Mačka Stepana i njegove djevojke Marije! Ovaj je svijet stvorio slikar pod pseudonimom Bird Born, koji marljivo skriva svoj identitet i živi u Moskvi i Sankt-Peterburgu. Pored mačaka, u njegovom svijetu postoje i ptice, zečji duh, Smrt koja mrzi svoj posao, kune i drugi mistični likovi. Scene iz života tih likova vrlo su popularne među ruskim korisnicima društvenih mreža.

9. Proljeće, 2022., SOAMO

Vladimir Kamajev je slikar iz Sankt-Peterburga koji radi pod pseudonimom SOAMO. Poznat je po apstraktnim akvarelima. Mačke su se u njegovom opusu pojavile 2020. godine, u vrijeme samoizolacije. Pored njih su i ljudi koji leže na kaučima, tanjuri s borščem i, naravno, ljudi koji pokušavaju napraviti manikuru svojim ljubimcima.

10. Mačak u polju nezaboravaka, 2010-e, Pavel Gavrilov

Slikar Pavel Gavrilov iz Ribinska (Jaroslavska oblast) stvara suvremene ruske bajke. Na ovoj slici mačak leži u polju nezaboravaka. Na njegovim drugim slikama možete vidjeti zeca koji s cvijećem u rukama žuri na važan sastanak ili anđela koji sjedi kraj vatre i razmišlja o... vječnim stvarima. Usput, Pavlov je omiljeni slikar Viktor Vasnjecov, koji je također slikao bajke za djecu i odrasle.