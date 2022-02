Ovako bi (vjerojatno) izgledali vodeći brendovi da su osnovani u srednjem vijeku!

Načinjen je zaokret u vremenu: umjetnik zamišlja logotipe brendova kao da su bili dizajnirani u srednjovjekovnoj epohi. Rezultat je vizualno privlačan i, što je zanimljivo, komercijalno uspješan.

Ilja, 28-godišnji dizajner-ilustrator u jednoj kriptokompaniji, dobio je inspiraciju da napravi seriju "srednjovjekovnih" logotipa nakon putovanja po Bjelorusiji.

"Posjetio sam zamak Mir i zamak Nesviž. Nadahnula me kombinacija tog okruženja i različitih aktivnosti činjenih unutar tih dvoraca", kaže Ilja.

Kada je započeo projekt, umjetnik nije očekivao da će postati toliko poznat u Rusiji, pa i u inozemstvu. On popularnost svojih kreacija objašnjava originalnošću sadržaja, ali i privlačnošću koju ideja srednjeg vijeka ima za mnoge ljude i danas.

"Srednji je vijek vrhunska romansa. Radi se o hrabrim vitezovima i prelijepim princezama, ogromnim dvorcima i taštim kraljevima. Poznato mi je da se ljudi odnose prema tom dobu na različite načine: događale su se tada i neke užasne stvari, ali takvi događaji i trenuci čine ga jedinstvenim i zanimljivim vremenom", kaže umjetnik.

Za Ilju i njegovo djelo istraživanje srednjovjekovnih tema nije ograničeno samo na povijesnu predodžbu epohe; ono također uključuje i duhovitu stranu tog vremena.

"Postoje dvije kategorije ljudi u srednjem vijeku. Ljudi koji su dio povijesne komponente, gdje ima mnogo događaja, ličnosti, oni koji oblježavaju sam život toga doba. A može se na to vrijeme gledati i sa šaljive strane. Slike tog vremena u nekim su aspektima smiješne. Na primjer, tada nije postojao koncept perspektive i, ako su htjeli prikazati dupina, recimo, to bi bila samo jedna velika riba. Zbog tog slikovitog narativa, proizašlo je mnogo različitih memova koji danas odjekuju u svijesti mnogih ljudi", kaže on.

Ilja Stallone je u srednji vijek "poslao" logotipe brendova kao što su Puma, Playboy, Lacoste, Instagram, Microsoft Windows, Burger King, Audi, You Tube i dr. Umjetnik svoje radove objavljuje na svom Instagramu.

"Da budem iskren, nisam očekivao da će moja srednjovjekovna kolekcija postati toliko popularna, a pogotovo da će biti objavljena u drugim zemljama i da će se o njoj pisati u medijima. Rekao bih da je to, na prvom mjestu, jer ljudi vole originalne sadržaje koje ranije nisu imali prilike vidjeti. Ako zatim dodate i malo humora u interakciju s nekim dobro poznatim elementom (u mom su slučaju to brendovi), onda kao rezultat dobijete recept za jedno odlično jelo koje će svi voljeti", kaže Ilja.

Umjetnik, koji je već surađivao sa nekim ruskim kompanijama, kaže da bi želio raditi i s međunarodnim brendovima.

"Naravno, volio bih komunicirati s čuvenim globalnim brendovima, i vjerujem da je to samo pitanje vremena", kaže on.