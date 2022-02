Stvarnost ili mit? Nova Netflixova serija o ruskim špijunima

In from the Cold, 2022 / Netflix

Autori serije su se potrudili što bolje rekreirati Moskvu 90-tih, te su čak pozvali ruske glumce, no je li to bilo dovoljno?

UPOZORENJE: Moguće otkrivanje nekih elemenata radnje serije

Nova Netflixova serija "In From The Cold", bavi se s vječnom temom suparništva između Rusije i Amerike, a veći dio radnje se događa u Španjolskoj. Tamo agent CIA-e naiđe na naizgled običnu američku ženu, Jenny, koja je tamo sa svojom kćerkom, koja se natječe na natjecanju u umjetničkom klizanju.

Osim što Jenny nije obična američka žena. Nekada je bila Anjy "Šaptačica" Petrova, KGB-ov operativac, koji je eliminirao ruske neprijatelje.

Daljnja radnja se odvija u sadašnjosti, gdje niz ubojstava u Madridu, odaje Anjin "potpis". CIA je tada vrbuje kako bi im pomogla u traženju ubojice.

"In From the Cold" je odlična serija u svakom smislu te riječi, nije pretjerana fikcija kao "Read Heat", no nije ni parodija kao "Mother Russia", koju smo vidjeli u "Killing Eve". Autori serije su temu shvatili ozbiljno, kako bi što bolje portretirali Rusiju 90-ih. Idemo vidjeti u čemu su uspjeli, a u čemu nisu.

STVARNOST: Ruski bez naglaska

In from the Cold, 2022 / Netflix

Jenny glumi američka glumica Margarita Levjeva, koja je rođena u Lenjingradu (današnji Sankt-Peterburg), a preselila se u Ameriku s 11 godina, kako bi mogla graditi svoju karijeru u filmskoj industriji. Jedna od njenih posljednjih uloga je bila s Jamesom Francom u "The Deuce" (2017.-2019.). Mladu Jenny (Anju) glumi ruska glumica Stasja Miloslavskaja.

In from the Cold, 2022 / Netflix

Budući da segmenti iz 90-ih, razumno je za pretpostaviti da su uloge i Miloslavske i Levjeve jednako važne ( Levjeva još uvijek govori odličan ruski). Još jedna ključna uloga je, uloga "Šaptačicinog" pomagača, koju također glumi Ruskina - Aljona Hmeljnickaja. Ona također utječe na razvoja Jennyinog lika kroz seriju.

MIT: Mitovi o špijunima i izdajicama domovine

In from the Cold, 2022 / Netflix

Glavno pitanje je, kako je Anja, koja posjeduje izuzetne vještine kao terenski operativac, mogla postati američki državljanin i - navodno - od ranih 2000-ih, voditi običan, dosadan život? Odgovor na ovo pitanje leži u samom kraju serije, koji implicira mogući nastavak, odnosno novu sezonu. No, ova na prvi pogled, čudna situacija, objašnjena je od strane CIA agenta na sljedeći način: gospodarstvo je kolabiralo, špijunaža je prestala biti jedan od glavnih vladinih prioriteta, te je "Šaptačica" napokon dobila priliku biti slobodna. Sve ovo lik Aljone Hmeljnickaje priznaje kako se približavamo kraju, da je optužena za izdaju i poslana u Sibir - mjesto koje se ne koristi kao mjesto egzila već desetljećima.

STVARNOST: Atmosfera 90-ih

In from the Cold, 2022 / Netflix

Ruski segment serije se odvija u Moskvi u zimu 1994., što saznajemo zajlvajujući izuzetno autentičnim scenama. I zaista, teoretski je moguće ono što je agent CIA-e rekao, da su 90-e bile problemaitčno razdoblje, te da nisu omogućile razvoje koherentnog obavještajnog programa.

U jednoj sceni Anja posjeti rave party u napuštenoj tvornici. Tamo vidimo "zlatnu mladež" i Anju kako se upoznaje sa sinom kineskog diplomata. Vidimo je kako pije votku (Smirnoff), no i šampanjac. Kao glazbena podloga se koristi techno/rave bend ‘Tehnologia’ iz 90-ih, tada iznimno popularan. Izbor garderobe također zaslužuje spomen. Anja nosi uglavnom odjeću u vojnom stilu, a i ostali likovi izgledaju autentično za to razdoblje. Izbor odjeće glavne protagonistice podsjeća na lika Kata, iz kultnog ruskog filma Brat iz 1997, redatelja Alekseja Balabanova, koji je također dostupan na Netflixu. Tako da možemo reći da je Rusija 90-ih vjerno reproducirana.

MIT: Moskovski metro

In from the Cold, 2022 / Netflix

Unatoč svim naporima autora da nekako prenesu tu atmosferu 90-ih, uvijek naiđu na iste prepreke, kada je u pitanju prikaz Rusije. Film je u potpunosti snimljen u Madridu, gdje se odvija dio priče u sadašnjosti. Autori nisu mogli odoljeti, a da ne prikažu moskovski metro, što se ispostavilo kao loš potez. Bilo tko tko je bio u moskovskom metrou, znat će da scene koje se odvijaju tamo, nisu snimljene tamo, nego u nekoj od europskih ili američkih podzemnih željeznica. Čak ni legendarni zidni mozaici Aleksandra Dejneka, ne pomažu u autentičnosti.

STVARNOST/MIT: Interijeri

In from the Cold, 2022 / Netflix

Interijeri u seriji su daleko od posvećenosti detaljima, koje ste vidjeli u HBO seriji "Černobil". Istina, ta serija je smještena u 1986., a ova u 1994., no u tih osam godina nije se mnogo toga promijenilo u ruskim interijerima. Zapravo, vidimo dva stana u segmentima koji se odvijaju u prošlosti - jedan je Anjin ured, odnosno stan iz kojeg radi, kojeg joj je dao KGB, dok je drugi onaj od oca, koji se pojavi u posljednjem nastavku. Navedeni izgleda autentično - konzerve u kuhinji s natpisima bez grešaka, kao i drugim malim detaljima. Drugi stan izgleda kao europski stan, koji je uređen s pokućstvom iz IKEA, no s tepihom na zidu, koji daje baš zapadnjačku neautentičnost samoj seriji.