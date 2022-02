Dokumentarac o Gorbačovu od 3. veljače u hrvatskim kinima

Russia Beyond Hrvatska

Novi film jednog od najvažnijih svjetskih dokumentarista, ruskog redatelja Vitalija Manskog, "Gorbačov. Raj", posljednje je svjedočanstvo arhitekta Glasnosti i Perestrojke, politika koje su građanima SSSR-a dale kratku priliku za slobodom.

U distribuciji Restart Labela, film kreće na kinoturneju diljem Hrvatske s početkom u četvrtak, 3. veljače kada nas očekuje premijera u zagrebačkom Dokukinu KIC. Nakon projekcije filma održat će se razgovor u kojem će sudjelovati politolog dr. sc. Davor Boban, rusistica dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević, novinar Vlado Vurušić, te povjesničar dr. sc. Tvrtko Jakovina koji će ujedno i moderirati razgovor.

Kratka vladavina Mihaila Gorbačova obilježena je padom komunističkog carstva, ali i rušenjem Berlinskog zida. Istodobno, pod njegovom vlašću eksplodirao je nuklearni pogon u Černobilu, a njegovo se uništenje zataškalo. Vojnici su lopatama okrutno ugušili prosvjede u Tbilisiju, a sovjetski su tenkovi prijetili te na kraju usmrtili mirne prosvjednike u Bakuu. Sovjetsko se carstvo pod njegovom vlašću urušilo – a vlastiti ga je narod osudio. Anketa povodom 30. godišnjice pada SSSR-a otkrila je da Rusi bivšeg predsjednika Mihaila Gorbačova smatraju najomraženijom osobom iz sovjetske ere pa čak i da je po omraženosti ispred samog Staljina.

S ovim teretom prošlosti ovaj starac živi posljednje dane svog života u praznoj kući u predgrađu Moskve, a film doziva osamljenost i pad čovjeka koji je nekoć imao iznimnu moć, ali je nepovratno odlučio otići van pogleda. O Gorbačovu će suditi povijest, no ovdje on iznosi vlastito, posljednje svjedočanstvo. "Proći će puno godina dok ne spoznamo što je ovaj čovjek učinio za povijest. No želio sam da iza hladnoće bronce ili mramora stoji vidljiv čovjek koji je sam odlučio poboljšati svijet. S tom smo se motivacijom prihvatili napornog posla uvjeravanja ovog iscrpljenog devedesetogodišnjaka da nas pusti u svoj svijet samoće, frustracije i radosti slobode!" rekao je o filmu redatelja Vitalij Manski.

Donosimo i popis kino dvorana u kojima će film biti distribuiran: Dokukino KIC, Kulturni centar Mesnička (Zagreb), Zelena dvorana (Zabok), Art kino Croatia (Rijeka), POU M.A.Reljković (Nova Gradiška), Kino Valli (Pula), Kinoteka Zlatna Vrata (Split), Kino A. Gandusio (Rovinj), Kuća umjetnosti Arsen (Šibenik) te Urania - Dvorana Kinoklub (Osijek).