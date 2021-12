Što se dogodilo s članicama t.A.T.u.-a nakon raspada benda?

Julija Volkova i Lena Katina, pjevačice grupe t.A.T.u., izazvale su priličnu senzaciju, dosegnuvši neviđenu popularnost u ruskoj pop industriji. U nekoliko zemalja grupa je postavila apsolutni rekord po obimu prodaje svog debitantskog albuma, prestigavši legendarne izvođače poput Beatlesa, Michaela Jacksona ili Madonne.

2011. bend se službeno raspao. Doznajemo što se dogodilo s Lenom i Julijom nakon njihovog nestanka sa scene te kakve planove umjetnice imaju za budućnost.

1. Putovanje u SAD i solo karijera

Nakon raspada benda, Lena Katina preselila se u Los Angeles i tamo pokrenula vlastiti glazbeni projekt. Pjevačica je objavila brojne pjesme i spotove u rasponu od rocka do rapa, a na dobrotvornom koncertu za djecu pogođenu tsunamijem u Japanu u ožujku 2011. godine izvela je pjesmu "Keep on Breathing".

2. Gubitak glasa

Nakon raspada benda, Julija Volkova također je započela solo karijeru i čak objavila vlastiti album. Međutim, pjevačica je ubrzo morala napraviti pauzu: 2012. godine dijagnosticiran joj je rak štitnjače. Podvrgnuta je operaciji uklanjanja tumora koji je zahvatio njezin glasni živac, zbog čega je ostala bez glasa.

"Kada sam se probudila iz anestezije, trebala sam progovoriti, ali jednostavno nisam imala glasa, samo sam šaptala", prisjetila se umjetnica. Uslijedile su ponovljene operacije, nakon kojih je slijedio dugi oporavak. Glas joj se vratio, no 2019. vratila se i bolest. Prema riječima pjevačice, nakon ponovljenih tretmana rak se povukao.

3. Petljanje s politikom

2020. bivša pjevačica Julija Volkova objavila je da želi kandidirati se za Državnu dumu za Jedinstvenu Rusiju, najveću političku stranku u zemlji. Volkova je u predizbornoj poruci objasnila da je u politiku ušla "ne riječju, nego djelom, kako bi promicala odluke u interesu većine građana zemlje".

Plan se nije obistinio: Volkova je izgubila na izborima za odabir kandidata sa samo 919 glasova.

4. Napeti odnosi

Lena i Julija bile su u prijateljskim odnosima za vrijeme postojanja t.A.t.u.-a, a prema riječima majke Lene Katine, djevojke su "bile kao sestre". Međutim, nakon raspada benda nisu uspjele postići dogovor i ubrzo su u potpunosti prestale komunicirati. Tako je bilo do 2014. godine, kada su pjevačice zajedno nastupale na svečanosti otvaranja XXII. Zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Djevojke su izvele pjesmu "Not Gonna Get Us", koja je postala neslužbena himna ruske reprezentacije.

5. Ponovno okupljanje benda

2. listopada Lena Katina objavila je objavu na Instagramu u kojoj je najavila da će se bend ponovno okupiti na tribute koncertu u proljeće 2022. "Razgovarali smo o tribute showu i ljudi su to doživjeli kao ponovno okupljanje. Ne planiramo povratak. Bend t.A.t.u. je prošlost", rekla je Katina.

Održavanje zajedničkog koncerta ideja je kreatora i producenta grupe Ivana Šapovalova.

Još nije poznato hoće li obožavatelji moći vidjeti dugo očekivano okupljanje: Sergej Galojan, koji je skladao najveće hitove benda, rekao je da neće dati dopuštenje da se njegove pjesme puštaju na koncertu, uključujući "Nas ne dogonjat ", "Ja sošla s uma" i mnoge druge.

Katina je govorila i o još jednom mogućem zajedničkom projektu bivših članica benda, seriji za veliku streaming platformu, u kojoj će Lena i Julija igrati glavne uloge, članice grupe t.A.t.u.