U kojim se zemljama danas čuva blago carske Rusije?

U ranim je danima revolucija donijela malo što osim kaosa i bezakonja. Obični su ljudi počeli pljačkati i uništavati carske palače, plemićke vile i crkve. Srećom, nova je vlast zaustavila vandalizam, a crkvena, carska i aristokratska imovina nacionalizirana je. Boljševici su se našli u posjedu neizmjernog bogatstva (samo su carski dijamanti brojali 51 479,38 karata), čiji su dio uskoro odlučili prodati.

Zaposlenici Državne riznice plemenitih metala i dragog kamenja (Gohran) s draguljima s ruske krune. Moskva. 1923. godine Gohran Gohran

"U Americi je to poznato kao fina riječ 'deakcesija' i smatra se normalnim postupkom. U Rusiji se na to gleda kao na rasprodaju, dok one koji su to dopustili kako prije, tako i poslije Revolucije, proklinju", pište Mihail Piotrovski, ravnatelj Ermitaža, u novom pretisku knjige Prodano blago Rusije, dodajući da se deakcesija u Rusiji smatra nacionalnom tragedijom. Gdje danas možete vidjeti blago Romanovih i ruskog plemstva?

SAD

Supruga američkog veleposlanika u SSSR-u, Marjorie Post, 1933.-1937., pokupovala je u carinarnici u Moskvi ogroman broj predmeta iz carske Rusije. 1968. preselila je cijelu zbirku antikviteta na svoje imanje Hillwood u blizini Washingtona. Sada se u njemu nalazi jedan od najvećih muzeja ruskih starina u Sjedinjenim Državama.

Zbirka uključuje, između ostalog, dragocjenu zdjelu iz 1791. godine i par vaza iz Carske tvornice porculana iz 1836. godine.

Carske porculanske vaze Hillwood Estate, Museum & Gardens, Washington, DC Hillwood Estate, Museum & Gardens, Washington, DC

1966., na aukciji u Sotheby’su, Marjorie Post kupila je carsku krunu Romanovih iz 1884. godine, izrađenu od srebra, dijamanata i baršuna. Putovanje krune u Hillwood bilo je zaobilazno: 1926. blago je prodano antikvaru Normanu Weissu, a sljedeće ga je godine na aukciji u Christie'su u Londonu kupio drugi antikvar za galeriju Wartski.

Carska kruna Romanovih Hillwood Estate, Museum & Gardens, Washington, DC Hillwood Estate, Museum & Gardens, Washington, DC

Kromolitografski Portret njihovih carskih veličanstava iz knjige Opis svete krunidbe njihovih carskih veličanstava careva cijele Rusije Aleksandra II. i Marije Aleksandrovne (1856.), koji se čuvao u knjižnici Aleksandra II., prodan je Javnoj knjižnici u New Yorku.

Portret njihovih carskih veličanstava Javna knjižnica u New Yorku Javna knjižnica u New Yorku

Fabergéova dragocjena uskršnja jaja pokupovali su različiti kupci. Deset je prodano galeriji braće Hammer u New Yorku, uključujući dolje prikazano minijaturno jaje koje se okreće. 1945. kupila ga je Lillian Thomas Pratt, vlasnica jedne od najvećih zbirki Fabergéovih jaja. Svoje je blago poklonila Muzeju likovnih umjetnosti u Virginiji, gdje se sada nalazi.

Rotirajuće minijaturno Fabergéovo jaje Muzej likovnih umjetnosti u Virginiji Muzej likovnih umjetnosti u Virginiji

Mnoge slike iz zbirke Ermitaža kupio je američki državnik i industrijalac Andrew Mellon. One su kasnije postale jezgra Nacionalne umjetničke galerije u Washingtonu, čiji je on bio osnivač i glavni ulagač. U vošingtonskoj galeriji sada se nalazi Poklonstvo mudraca Sandra Botticellija (početak 1480-ih).

Sandro Botticelli. Poklonstvo mudraca Zbirka Andrewa W. Mellona/Nacionalna umjetnička galerija Zbirka Andrewa W. Mellona/Nacionalna umjetnička galerija

Rafaelova Alba Madonna (oko 1510.) također se tamo čuva. Boljševici su je prodali za tada rekordnu svotu od preko 1,7 milijuna dolara.

Rafael. Alba Madonna Zbirka Andrewa W. Mellona/Nacionalna umjetnička galerija Zbirka Andrewa W. Mellona/Nacionalna umjetnička galerija

Nacionalizirali su ogromne privatne zbirke ruskih trgovaca i pokrovitelja koji su otkupljivali zapadnu umjetnost, uključujući mnoga impresionistička i avangardna djela. Iz zbirke Morozov, na primjer, kolekcionar umjetnosti i poslovni čovjek Stephen Clark kupio je preko galerije Knoedler & Co Noćni café Vincenta Van Gogha, a kasnije ga je poklonio Umjetničkoj galeriji Sveučilišta Yale.

Vincent Van Gogh. Noćni café Umjetnička galerija Sveučilišta Yale Umjetnička galerija Sveučilišta Yale

Ujedinjeno Kraljevstvo

Fabergéova uskršnja jaja Mozaik i Košara poljskog cvijeća prodana su Windsorima 1930-ih godina, od kada se, uz ostale predmete carskog nakita, nalaze u zbirci kraljice Elizabete II.

Fabergéova jaja: "Mozaik" (lijevo) i "Košara poljskog cvijeća" Zbirka kraljice Elizabete II. Zbirka kraljice Elizabete II.

Ovu ukosnicu, ili aigrette, u obliku rascvjetale grane, iz 1760-1970-ih godina, čak su i sovjetske vlasti nazvale "jednim od najboljih djela 18. stoljeća". Prodana je u Christie'su 16. ožujka 1927. I aigrette i dvije smaragdne igle iz 18. stoljeća sada su u zbirci S. J. Phillipsa u Londonu.

Igle s draguljima Zbirka S. J. Phillipsa, London Zbirka S. J. Phillipsa, London

U Britanskoj se knjižnici nalazi Sinajski kodeks (Codex Sinaiticus) iz 4. stoljeća, koji je grčki samostan sv. Katarine darovao caru Aleksandru II. 1859. godine.

Stranica iz Sinajskog kodeksa Britanska knjižnica Britanska knjižnica

Francuska

Veliki je broj slika iz zbirke Ermitaža završio u Louvreu. Pariškom muzeju predali su ih francuski kolekcionari iz Društva prijatelja Louvrea, koji su rusko blago otkupili od boljševika. Tako je tamo završio Rembrandtov Pejzaž s dvorcem, koji je kupio trgovac umjetninama Georges Wildenstein.

Rembrandt. Pejzaž s dvorcem Louvre Louvre

Društvo prijatelja Louvrea za muzej je kupilo pauldron (dio oklopa koji štiti ramena) sa scenom Uskrsnuća Kristovog. Napravljen u Lorraineu u Francuskoj, oko 1170.-1180., prije revolucije se čuvao u sakristiji katedrale Uznesenja Marijina u Vladimiru.

"Kristovo uskrsnuće" na štitniku za ramena Louvre Louvre

Njemačka

Kad su boljševici započeli aktivnu borbu protiv religije, zaplijenili su sav crkveni pribor od plemenitih metala, istopili zvona i prodali ikone. Tako je ikona Bogorodice s djetetom iz 15. stoljeća (lijevo) krajem 1920-ih došla u Bruxelles u zbirci supružnika O'Mear, a zatim ju je kupio ruski emigrant Aleksandar Popov i odnio je sa sobom u Pariz.

Ikone Bogorodice s djetetom (lijevo) i svetog cara Konstantina i njegove majke Jelene, svete Agate Muzej ikona, Recklinghausen Muzej ikona, Recklinghausen

Antikvitet je 1966. prenesen u Muzej ikona u njemačkom gradu Recklinghausenu. Tamo se nalazi i ikona svetog cara Konstantina i njegove majke Jelene, svete Agate iz 1500. godine.

Švedska

Zbirka Nacionalnog muzeja u Stockholmu sadrži ikonu koja prikazuju apostola Petra i nepoznatog velikomučenika s kraja 13. - početka 14. stoljeća. Tridesetih godina prošlog stoljeća kupio ju je švedski izaslanik u Moskvi Wilhelm Assarson.

Ikona apostola Petra i nepoznatog velikomučenika Nacionalni muzej, Stockholm Nacionalni muzej, Stockholm

Mnoge je ikone Nacionalnom muzeju u Stockholmu darovao bankar Olof Aschberg. On je od samog početka simpatizirao boljševike i pomogao im u stvaranju Ruske komercijalne banke. Uz odobrenje i posredovanje sovjetske vlade krajem 1920-ih, iz zemlje je iznio oko 250 (!) ikona. Među njima su bile Majka Božja i Ivan Krstitelj iz 17. stoljeća.

Majka Božja i Ivan Krstitelj Nacionalni muzej, Stockholm Nacionalni muzej, Stockholm

Norveška

Ikonu Prikazanje Blažene Djevice Marije iz 16. stoljeća kupio je norveški trgovački savjetnik Richard Zeiner-Henriksen. Iz njegove je zbirke ikona 1957. premještena u Nacionalni muzej umjetnosti, arhitekture i dizajna u Oslu.

"Prikazanje Blažene Djevice Marije" Nacionalni muzej umjetnosti, arhitekture i dizajna u Oslu Nacionalni muzej umjetnosti, arhitekture i dizajna u Oslu

Nizozemska

Mnoge slike nizozemskih majstora u zbirci Ermitaža "vratile su se kući" kada ih je kupio amsterdamski Rijksmuseum. Među njima je bilo nekoliko Rembrandtovih djela, uključujući Zataju sv. Petra i Titusa kao redovnika iz 1660-ih.

Rembrandt. Zataja sv. Petra Rijksmuseum, Amsterdam Rijksmuseum, Amsterdam

Švicarska

Državna javna knjižnica (danas Ruska državna knjižnica) raspolagala je 1928.-1931. jedinstvenom Gutenbergovom Biblijom s početka 1450 -ih. Danas se ona nalazi u Zakladi Martina Bodmera u Švicarskoj.

Gutenbergova Biblija u Zakladi Martina Bodmera Alpra ArazeL (CC BY-SA 4.0) Alpra ArazeL (CC BY-SA 4.0)

Portugal

Velika zbirka carskog blaga čuva se u muzeju Calouste Gulbenkian u Lisabonu. 1929-1930. naftni je industrijalac armenskog podrijetla, čije ime krasi naziv muzeja, kupio veliki broj platna iz Ermitaža, uključujući Rubensov Portret Helene Fourment, Rembrandtove Atenu Paladu i Portret starca, Navještenje Dierica Boutsa, Sječu stabala u Versaillesu Huberta Roberta i mnoga druga.

Hubert Robert. Sječa stabala u Versaillesu Zaklada Calouste Gulbenkian, Lisabon Zaklada Calouste Gulbenkian, Lisabon

U zbirci se nalazi i dva metra visoka mramorna skulptura Dijana Jean-Antoinea Houdona.

Jean-Antoine Houdon. Dijana Zaklada Calouste Gulbenkian, Lisabon Zaklada Calouste Gulbenkian, Lisabon

Nakon dugih pregovora sa sovjetskom vladom, Gulbenkian je također kupio kolekciju pribora za jelo iz doba Luja XVI., koju su francuski zanatlije izradili za ruski carski dvor.

Set posuđa Zaklada Calouste Gulbenkian, Lisabon Zaklada Calouste Gulbenkian, Lisabon

Australija

1933. remek-djelo Giovannija Battiste Tiepola Kleopatrina gozba (1743.-1744.) otplovilo je preko oceana u Melbourne. Sliku, koju je Katarina Velika kupila za Ermitaž, kupila je zaklada australskog pokrovitelja umjetnosti Alfreda Feltona za Nacionalnu galeriju u Victoriji, gdje se nalazi do danas.