Najdraži Obamin film u 2020. godini je ruski film "Prakljača"

Rekao je, da je kao i ostali, zbog epidemiološke situacije, puno vremena proveo kući, te kako bi skratio vrijeme, jako puno je gledao internetske medijske servise, te je za kraj godine odlučio napraviti popis najboljih filmova i serija.



Osim filma "Prakljača", među tri najomiljenija filma je uvrstio i filmove "Ma Rainey's Black Bottom", Georga Wolfa i film "Bacurau", Juliana Dornellesa.

Od serija, najviše mu se svidjela serija "Better Call Saul", The Queen's Gambit" i "I May Destroy You".



Film "Prakljača" je drugi film ruskog redatelja Balagova, nakon prvog uratka "Blizina". Radnja filma se odvija u poslijeratnom Lenjingradu, 1946. godine, a u glavnim ulogama su dvije ratnice koje pokušavaju započeti normalan život u poslijeratnom vremenu. U glavnim ulogama su Viktorija Mirošničenko i Vasilisa Pjereligina.



Premijera filma je održana 16. svibnja 2019. godine na filmskom festivalu u Cannesu, gdje je Balagov dobio nagradu FIPRESCI. Uvršten je u popis "30 najperspektivnijih Rusa mlađih od 30 godina", prema časopisu "Forbes", a film "Prakljača" ušao je u najuži krug pretendenata na filmsku nagradu "Oscar".