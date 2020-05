Top 3 ruska povijesna filma prema IMDB korisnicima

1.Andrej Rubljov (1966.)

Ova povijesna drama, koju je režirao Andrej Tarkovski, u osam kratkih epizoda prikazuje život Rusije u 15. stoljeću, koju su uništavali mongolski napadi i svađe među knezovima.

Središnja figura filma je Andrej Rubljov, jedan od najvećih ruskih slikara. Kako je njegova biografija gotovo nepoznata, Rubljovljev lik je u potpunosti izmišljen.

Film je snimljen među pravim arhitektonskim spomenicima 14.-15. stoljeća u drevnim ruskim gradovima, poput Novgoroda, Pskova i Izborska. Neke scene su snimljene i na tlu samostana Andronikov u Moskvi, gdje je Rubljov proveo svoje posljednje dane.

Ideja za film došla je od glumca Vasilija Livanova (koji je, ako je suditi prema mišljenju mnogih zaljubljenika u filmsku industriju, kasnije snimio jednu od najboljih verzija Sherlocka Holmesa u sovjetskoj kinematografiji). Livanov je želio glumiti samoga Rubljova, ali Tarkovski je to odbio. To je dovelo do žestoke tuče između redatelja i uvrijeđenog glumca u jednom od moskovskih restorana.

Nakon dovršetka The Passion According to Andrei (ovo je prvotno ime filma), sovjetska cenzura ga je odmah zabranila, nazivajući ga "protunarodnim" i "antidomoljubnim", prikazujući ruski narod kao hordu barbara. Autorska prava na filmu otkupio je francuski biznismen ruskog podrijetla, te je unatoč sovjetskim prosvjedima film prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 1969., gdje je srdačno primljen. U Sovjetskom Savezu je film - s promijenjenim imenom Andrej Rubljov - prikazan u ograničenom obimu 1971. godine, a pušten je u prikazivanje diljem cijele zemlju tek 1987. godine.

Topovnjača Potemkin (1925.)

Smatran jednim od najvećih filmova u povijesti kinematografije, Topovnjača Potemkin Sergeja Ejzenštajna prikazuje povijesnu pobunu mornara nad njihovim časnicima na slavnome brodu 1905. godine. Prvotno snimljen kao nijemi fillm, sinkroniziran je 1930. godine, te je 1950. godine remasteriran i još jednom sinkroniziran.

Topovnjača Potemkin je u potpunosti snimljen u crno-bijeloj tehnici. Međutim, također postoji i jedna epizoda u boji. Redatelj Sergej Ejzenštajn je osobno kistom obojao u crveno zastavu koju su podiglli pobunjeni mornari.

Fim je bio hvaljen čak i od strane ideoloških neprijatelja SSSR-a. Nacistički ministar propagande Joseph Goebbels je jednom prilikom rekao o Topovnjači Potemkin: "Čudesan film kojemu nema ravnog u kinima... Svak onaj koji nema čvrsta politička uvjerenja, mogao bi postati boljševikom nakon što ga odgleda." https://www.historytoday.com/archive/triumph-will

Topovnjača Potemkin postao je kutni fim i često se navodi u svjetskoj kinematografiji. Posebno poznat je zloglasni masakr na Potemkinovim stubama s bebom u kolicima koja padaju. Posveta ovom prizoru može se vidjeti u brojnim filmovima, uključujući F.F. Coppolinog Kuma i Nedodirljivima Briana De Palme. Čak je i scena iz Ratova Zvijezda - Osveta Sitha, u kojoj klonirani jurišnici stupaju/marširaju na hram Jedija, čista kopija Ejzenštajnovog remek djela.



Mongol (2007.)

Film Mongol u rusko-kazahstansko-njemačkoj koprodukciji govori o prvim godinama Temüjina, prije no što je postao Džingis-kan i započeo svoja veličanstvena osvanja. Film je 2007. godine nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma od strane Kazahstana, po prvi putu kazahstanskoj povijesti.

Film je snimljen u Kazahstanu i u kineskoj regiji Unutrašnja Mongolija. Neke lokacije su bile toliko udaljene i divlje, pa je bilo potrebno izgraditi ceste za dostavu produkcijske opreme.

Prije pokretanja projekta, redatelj Sergej Bodrov je posjetio glavnog mongolskog šamana u Ulan Batorukako bi ga zatražio dozvolu za snimanje filma od Džingis-kanu. Iznenađeni šaman je rekao kako mu je prvi put u životu netko došao s takvim zahjevom.

Deseci nacionalnosti su bile uključene u postupak snimanja: Kinezi, Rusi, Nijemci, Kazahstanci, Ukrajinci, Mongoli, Japanci itd. Zbog toga je 30 prevoditelja trajno bilo na filmskom setu.

Prvotno je Bodrov planirao snimiti trilogiju s drugim dijelom naziva Veličanstveni kan. Međutim, taj projekt je stavljen na čekanje više od deset godina i tek su 2019. godine najavljeni planovi o oživljavanju.