5 ruskih filmova o usamljenosti i prekidima - savršen protuotrov za Valentinovo

1. Još jedna godina, 2014., Oksana Bičkova

Ukratko: Realistična melodrama o mladom bračnom paru čija ljubav umire jednako lako kao što je zaiskrila. Film donosi i više nego istinit portret generacije milenijalaca.

Ona je web dizajnerica u hipsterskoj agenciji koja voli nositi jarku odjeću, gledati art filmove, izlaziti s prijateljima i filozofirati uz čašu vina (ili nekoliko njih). On je taksist, nosi jeftinu i dosadnu odjeću, misli da su art filmovi beskrajno dosadni te više voli igrati videoigre i piti pivo s votkom. Oboje imaju oko 25 godina i nekako su završili zajedno... Gledatelj svjedoči sporoj smrti njihovog braka, uz detaljan opis svake faze otuđenja. Priča je realistična: u brak stupaju mladi, a zatim shvaćaju da nisu kompatibilni. Jedna osoba želi osobni razvoj, a druga samo želi biti voljena.

2. Aritmija, 2017., Boris Hlebnjikov

Ukratko: Drama o životu i ljubavi dvoje medicinskih djelatnika koji se utapaju u rutini. Film govori o vezama koje "nikamo ne vode" i nepodnošljivoj boli.

Vozač hitne pomoći Oleg živi u garsonijeri sa suprugom Katjom. Katja je također bolničarka, radi u hitnoj službi. Upoznali su se u medicinskoj školi. Jednog dana, tijekom obiteljske proslave, Oleg od Katje koja sjedi pokraj njega dobiva SMS poruku: "Moramo se razvesti." Ovaj je film u isto vrijeme kompleksan portret dvoje bliskih ljudi i društvena drama o ruskom zdravstvenom sustavu. Hlebnjikovljev film je osvojio Veliku nagradu na Kinotavru, glavnom ruskom filmskom festivalu.

3. Vjernost, 2019, Nigina Sajfullajeva

Ukratko: Erotska melodrama o braku bez seksa, požudnoj gladi, samospoznaji i dvosmislenosti.

Lena je ginekologinja, a njezin suprug Sergej radi kao glumac u provincijskom kazalištu. Imaju nježan brak pun povjerenja, no bez seksa. Lena počinje sumnjati da njezin suprug ima nekoga drugog te se, izluđena ljubomorom, i sama odlučuje na aferu. Film su prozvali "samotnim putovanjem ženskog jastva" i revolucijom u ruskoj erotskoj kinematografiji. No on prije svega traži izravan odgovor na pitanje: što je gore, emocionalna ili seksualna izdaja?

4. Izdaja, 2012., Kirill Serebrennikov

Ukratko: Po redateljevim riječima, ovo je priča o ljubavi i izdaji koja nagriza dušu.

Ona je liječnica, on je njezin pacijent. Dok ga priključuje na EKG aparat, liječnica mirno kaže neznancu: "Moj suprug ima aferu s vašom suprugom." Film se odvija kao pod povećalom i vodi gledatelja kroz gomilu ljudskih emocija izazvanih nevjerom voljene osobe. Serebrennikov je prije svega izvanredan kazališni redatelj, a ovaj film odiše kazalištem - od scenografije do same glume. Zato od njega ne očekujte previše realizma. No što se tiče umjetničkog prikaza, ovo je sjajan film. Idealan za samotnu proslavu Dana svetog Valentina.

5. Okrutna romansa, 1984., Eljdar Rjazanov

Ukratko: Ova klasična melodrama pripovijeda tužnu priču o do uši zaljubljenoj, no pretjerano odanoj ruskoj ljepotici na kraju 19. stoljeća. Film se djelomično temelji na drami Aleksandra Ostrovskog Djevojka bez miraza.

Siromašna plemkinja pokušava poudati svoje kćeri te organizira bezbrojne prijeme u obiteljskoj kući. Dva potencijalna prosca pokazuju zanimanje za njezinu najmlađu kćer Larisu te djevojka donosi odluku, za koju će se ispostaviti da je bila pogrešna. Okrutna romansa je bila ogroman hit u Sovjetskom Savezu te je izuzetno popularna i dan-danas. Što se tiče zapleta i strasti, ovaj film u više dijelova neodređeno podsjeća na Santu Barbaru (vrlo popularnu u Rusiji 1990-ih), ali bez iskvarcanog tena, izbijeljenih zuba i sretnih završetaka.