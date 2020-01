Kako je jedna ruska pjesma osvojila svijet

"La la la la la...." Ovaj jednostavni refren iz megahita grupe ATC "Around the World" (2000.) zaludio je svijet početkom 21. stoljeća. Pjesma je zauzela prvo mjesto na top-listama u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, a u mnogim je zemljama diljem svijeta dospjela među prvih 20, uključujući Veliku Britaniju i Ameriku.

Ali ovo je jedna neobična činjenica za koju vjerojatno niste čuli. To je ruska pjesma! Pod nazivom "Pesenka" (pjesmica) ili samo "La la la" napisao ju je frontmen ruske pop grupe "Ruki Vverh!" (Ruke uvis!) Sergej Žukov 1998. godine.

ATC - "Around the World":

YouTube

Godinu dana kasnije obratili su mu se predstavnici njemačke glazbene kompanije BMG. Tražili su da im proda prava na ovu pjesmu kako bi napravili verziju na engleskom jeziku.

"Tada smo se smijali" - sjeća se Žukov - "što su izabrali 'La la la' (pjesma nije bila pretjerano popularna u Rusiji u usporedbi s drugim hitovima grupe) i potpuno smo zaboravili na to." Kako se samo iznenadio kada mu je godinu dana kasnije njegova PR služba poslala vijest o tome koliko bi mogao dobiti od isplate tantijema: sjajnih 860 000 dolara!

"Prvo sam pomislio da su greškom dodali nulu više. Ali onda sam tijekom sljedeće tri godine dobio preko 1,5 milijuna dolara za ovu pjesmu", dodaje Žukov.

Ruki Vverh! - "Pesenka":

YouTube

The Disco Boys - "Around the World" (2012.):

YouTube

...i Chevy Woods (2015.):

YouTube

Slušajte pažljivo kako biste prepoznali poznatu melodiju u verziji koju izvode Auburn i Iyaz (2011.). Vjerujte nam, tu je!

YouTube

Veoma originalna obrada koju izvodi "spajsica" Melanie C s Berlinskim orkestrom (!) (2018.):

YouTube

Želite heavy metal verziju? Nema problema! "Headbangajte" uz ovo! Naked Round The Block - "Around The World" (2014.):

YouTube

Uživajte u verziji na francuskom u izvođenju Marin Monster s Maître Gims (2014.):

YouTube

I na poljskom u izvođenju BLANCHE (2018.):

YouTube

A ovo je jedna od najnovijih varijanti u izvedbi DJ R3HAB (2019.):