Keanu Reeves, Jason Statham i druge holivudske zvijezde rasturili su ove ruske "fraze". A vi?

1. Keanu Reeves u Johnu Wicku: "A u etoj suki njet."

Grupa ruskih mafijaša staje na benzinskoj postaji na kojoj nemilosrdni ubojica puni svoj Mustang iz 1969. Jedan od huligana prilazi Johnu Wicku i hvali njegov automobil. John mu zahvaljuje i sprema se otići, kada se odvažni huligan nasloni na vrata automobila i s groznim ruskim naglaskom i gramatikom kaže: "U každoj suki jest' cena." Što se otprilike može prevesti kao: "Svaka kuja ima svoju cijenu." Wick mu smireno odgovori: "A u etoj suki njet." Što otprilike znači: "No ova kuja je nema." Možete li smisliti pametniji odgovor?

2. Jason Statham u Profesionalcu: "Razve menja njet v tvojem telefone?"

Mrtav ozbiljan bivši agent, kojeg glumi Jason Statham, u utrci je s vremenom da bi spasio genijalnu djevojku iz ruku kineske mafije i korumpiranih njujorških policajaca. Dok je u taksiju, uzima telefon i pregledava dnevnik poziva stanovitog "Vassilyja" (ne, ni mi ne znamo zašto je ime "Vassily" napisano s dvostrukim "s").

Vassily ne prepoznaje odmah njegov glas i Jason Statham je vidno razočaran: "A kak ti dumaješ? Eto Pjotr. Razve menja njet v tvojem telefone?" Što u prijevodu znači: "A što misliš tko je? Ovdje Pjotr. Zar nemaš moj broj u svom telefonu?" A sada brzo nađite telefonsku govornicu i zafrkavajte svoje ruske prijatelje na Stathamov način!

3. Arnold Schwarzenegger u Crvenom usijanju: "Pošli. Vse vmeste."

Policajac Ivan Danko je već dovoljno zastrašujuć lik sam po sebi, a tek kad progovori ruski! Ali Arnie se pobrinuo da lik sovjetskog policajca shvati ozbiljno te pokazuje značku grupi Gruzijaca uz spektakularno: "Pošli. Vse vmeste." Što u prijevodu znači: "Idemo. Svi zajedno."

Kada se jedan od trgovaca drogom usudi osporiti Dankov autoritet tipično američkom frazom: "Gde vaši dokozateljstva?" Što u prijevodu znači: "Gdje su vam dokazi?", Arnie mu jednostavno skine nogu... kako bi došao do spomenutih dokaza. Eto.

4. Nicolas Cage u Gospodaru rata: "Eto ne naša vojna!"

Dva ukrajinska imigranta u Sjedinjenim Državama, Jurij i Vitalij, iz sitnih se kriminalaca pretvaraju u velike trgovce oružjem, no njihov zločinački put postaje trnovit.

Dva brata završe u dramatičnoj situaciji u kojoj Jurij objašnjava Vitaliju da to nije njihova bitka: "Eto ne naša vojna!" Što u prijevodu znači: "Ovo nije naš rat!" Brat s epskim naglaskom odgovara: "Požalujsta, mi že bratja po oružiju." Što u prijevodu znači: "Molim te, mi smo braća po oružju." Iskreno, nijedan Rus ne može pogledati ovu scenu bez da umre od smijeha.

5. Kada Matta LeBlanca kao Joeyja Tribbianija u Prijateljima "zgazi" jedan Rus: "A nu pošel von, kozjol, otsjuda!"

I napokon, nešto manje ozbiljno. Joey Tribbiani dolazi u praonicu koju vodi jedan Rus. Vlasnik na zid vješa slike poznate klijentele, no na njemu nema Joeyjeve slike. On pokušava uvjeriti vlasnika da i njega doda na zid, no Rus ne pristaje, pogotovo kad otkrije da je Joeyeva serija bila "uvredljiva po ruski narod."

Jednom prilikom Joey dolazi u praonicu i nailazi na damu koja je vodi dok vlasnik nije na dužnosti. Zamoli je da stavi njegovu sliku na zid i odmah je izvodi na spoj (tipični Joey!). Sutradan se vraća i vidi da je njegova slika vandalizirana. Ispostavlja se da je Joey na spoj izveo vlasnikovu suprugu.

"A nu pošel von, kozjol, otsjuda! Sejčas golovu tebe slomaju!", viče Rus, što u prijevodu znači: "Gubi se odavde, kretenu! Ili ću te nalupati!" Pa, reakciju vlasnika razumijemo, usprkos njegovom "ruskom"!