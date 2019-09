Jesu li ove greške u zapletu znak da su "Prijatelji" zapravo bili komunisti?

Legendarna serija je upravo napunila dvadeset i pet godina - a mi imamo dokaze da je šest prijatelja s Manhattana imalo puno više veze s Rusijom nego što ste to mogli zamisliti!

"Prijatelji" su od trenutka emitiranja prve epizode 22. rujna 1994. praktički odmah postali klasik. Cijeli svijet je obožavao priču o šest mladih ljudi iz New Yorka, koja je trajala deset sezona i uključivala brakove, razvode (da, Ross, svi su bili tvoji), rođenja i smrti - i tisuće šala.

I mi u Rusiji volimo "Prijatelje" - iako je završila 2004., ova se serija još uvijek nalazi na drugom mjestu po popularnosti na ruskoj internetskoj stranici Kinopoisk, odmah nakon "Igre prijestolja" (prema procjeni korisnika). Zašto je tako? Odgovor je jednostavan - zapravo su svi glavni likovi (Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross) očito bili ruski špijuni koji su se pretvarali da su Amerikanci iz složenih razloga koji, nažalost, ostaju neotkriveni. Ipak, scenaristi su nam dali nekoliko nagovještaja koji svima koji imaju oči jasno otkrivaju da su "Prijatelji" imali više veze s Rusijom od samog Kremlja!

1. Na njihovim su zidovima stalno visjeli sovjetski plakati!

Ross i njegova sovjetska žudnja za znanjem... NBC, Arhivska fotografija NBC, Arhivska fotografija

U redu, krenimo od najočitije činjenice. Ako niste Rus, zašto biste u svome stanu imali sovjetske plakate? Tri od šest (!) prijatelja je svoje stanove ukrasilo plakatima na ruskom jeziku.

Ispostavlja se da se Rossu stvarno sviđaju remek-djela sovjetske propagande. Na njegovom plakatu piše: "Da bi gradio, moraš znati, da bi znao, moraš učiti!" Zvuči nevjerojatno blisko pametnom Rossu Gelleru, a istovremeno je u jednakoj mjeri sovjetsko poput srpa i čekića! Kako bi pitao Chandler, može li biti očitije da je Ross ruski špijun?

Joey i Chandler u svom stanu imaju plakat "Klokan-boksač" iz sovjetskog cirkusa 1920-ih - točnije, čini se da plakat pripada Joeyju, jer ostaje na zidu nakon što se Chandler iseli.

I iz nekog razloga, Monica u svojoj sobi ima plakat s Olimpijskih igara 1980. u Moskvi! Časopis Hooked on Houses je ovaj fenomen opisao na sljedeći način: "Što se Monicinog stana tiče, [scenograf Greg] Grande je želio razviti 'sasvim novu vrstu eklektičnog ukusa, u stilu buvljaka i s najraznovrsnijim detaljima'." U svakom slučaju, Monica je očito ruska špijunka, baš kao i njezin brat Ross!

2. U seriji su imali lika koji zapravo govori ruski jezik

"А ну пошел отсюда, козёл, я тебе сейчас голову поломаю!" (prijevod u nastavku) NBC NBC

U 22. epizodi 6. sezone ("Ona u kojoj je Paul faca") naši se ruski špijuni ponovno razotkrivaju. U ovoj epizodi Joey, nakon što je postao glavni lik u jednoj seriji, odlazi u kemijsku čistionicu i pokušava uvjeriti njezinog vlasnika Rusa da stavi njegovu sliku na zid pored drugih zvijezda. No nevesli Rus nije impresioniran, pogotovo nakon što je pogledao Joeyjevu seriju: "Bilo je to vrlo uvredljivo prema mom narodu! - Kemijskim čistačima? - Rusima! Prikazali ste ih kao teroriste i zlikovce!"

Kasnije se Joey slučajno upucava ženi jednog Rusa, zbog čega se taj jako naljuti i viče na Joeyja: "Gubi se odavde, kretenu! Ili ću te nalupati! Gubi se!" - na savršenom ruskom! I vjerujte mi, nije uobičajeno u američkoj seriji čuti pravog ruskog glumca kako izgovara ruske riječi onako kako zapravo zvuče, umjesto uobičajenog groznog mumljanja s pseudoistočnoeuropskim naglaskom. To nije bilo uobičajeno u 1990-ima (a nije niti danas).

Dakle, tvorci serije su u "Prijatelje" ubacili pravog Rusa - još jedan očigledan znak. Taj je tip iz "kemijske čistionice" slobodno na ramenu mogao nositi značku KGB-a!

3. Pokušali su maskirati svoje rusko podrijetlo čineći najgluplju grešku

David je cijelu seriju proveo u Bjelorusiji misleći da je u Rusiji. NBC NBC

Naravno, takve bi očite činjenice o "ruskoj vezi" dovele do određenih problema, pa su lukavi tvorci serije publiku naveli na krivi trag. Kako bi sakrili koliko su "Prijatelji" zapravo povezani s Rusijom, u priču su uveli Phoebeinog dečka, znanstvenika Davida, koji je mora napustiti i otići u "ruski" grad Minsk.

Zbog ove se greške nekoliko generacija postsovjetskih gledatelja "Prijatelja" hvatalo za glavu: Minsk nije u Rusiji. To je glavni grad Bjelorusije, druge postsovjetske države. Još uvijek nije jasno jesu li scenaristi napravili iskrenu pogrešku (na kraju krajeva, bile su to rane 1990-e, i SSSR se raspao tek nedavno) ili se radilo o namjernoj šali... ili je to, kao što smo već sugerirali, bio pokušaj da prikriju svoju duboku povezanost s Rusijom!

Usput, kada se David u sedmoj sezoni vrati da bi posjetio Phoebe, "slučajno" spominje jednu od ključnih figura komunističkog pokreta: "U Minsku postoji kip koji me toliko podsjeća na tebe... To je zapravo Lenjin, ali, znaš, iz određenog kuta..." Jasno je da se zapravo radi o agentu koji se upravo vratio s nekom direktivom Centra za šest špijuna da nastave sa svojim zlim komunističkim planom!

U slučaju da se pitate - ne, ovaj tekst ne trebate shvaćati previše ozbiljno (ustvari, ako ste ga shvatili ozbiljno, nešto s vama nije u redu) - smatrajte to našim načinom da sjajnoj seriji čestitamo na njezinoj 25. obljetnici!