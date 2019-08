Warner Bros. snima film "Superman: Crveni sin". Evo što možemo očekivati

Russia Beyond

Stiže novi animirani film DC-a. Warner Bros. navodno za 2020. priprema novi film koji se temelji na kratkom nizu stripova koji Supermana stavlja u alternativni, komunistički svemir. Evo nekoliko stvari koje bi obožavatelji Supermana mogli očekivati u novom filmu:

Superman je iz Ukrajine

Umjesto Kanzasa, uobičajene lokacije izmišljenog gradića Smallvillea, komunistički dvojnik Supermana dolazi iz kolektivne farme u Ukrajini. Već samo ovo obećava spektakularnu zabavu i vrši veliki pritisak na potencijalnog glumca koji će davati glas Supermanu i oponašati izrazito prepoznatljiv naglasak iz sovjetske Ukrajine.

(Skoro) svi zlikovci su Amerikanci

Glavni zlikovac je američki genij, doktor Lex Luthor, koji uvjeri predsjednika da Supermana treba uništiti samo zato što je sletio u Sovjetski Savez, a ne u Sjedinjene Države. Lex se ne libi riskirati život stanovnika svoje zemlje da bi u SAD namamio Supermana, za kojeg zna da se neće moći oduprijeti nagonu da čini dobro i spasi nevine.

Superman je i dalje isti onaj ljubazni gospodin kojeg dobro poznajemo

Oni koji su možda mislili da će u novom filmu Superman komunist biti prikazan kao surovi tupan mozga ispranog marksizmom i lenjinizmom samo su napola u pravu. On je i dalje staromodni džentlmen kojeg svi poznajemo, osim što vatreno vjeruje u komunizam.

DC Comics, Superman:Red Son, 2003 DC Comics, Superman:Red Son, 2003

Ako ćemo pošteno, svijet u kojem živi je jasan dokaz da je odabrao pravu stranu. Kad se Wonder Woman (da, ona se u priči pojavljuje kao "izvanredna obraćenica na komunizam, koja je odlučila napustiti svoj amazonski raj i boriti se sa Supermanom za jednakost u svijetu muškaraca!") vrati s putovanja u SAD-a, dijeli svoje dojmove sa Supermanom: "Odvratno, apsolutno odvratno. 1987. je godina, a djeca tamo još uvijek spavaju na ulicama. Zašto se Kennedy još uvijek drži ove kapitalističke dogme kada je očito da ona razdire njegovu zemlju?"

Destaljinizacija se nikada nije dogodila. No Staljin iz stripa nije ni približno strašan koliko je to bio u stvarnosti

Staljin igra manju ulogu u priči. On je ženskar koji pokuša osvojiti majku Wonder Woman. Iako ga zovu "čovjekom od čelika", svi znaju tko je pravi "čovjek od čelika". Nakon što Staljin umre od trovanja citidinom, Superman prilično glatko preuzima komunističku partiju.

Ipak, Superman na koncu u nekom trenutku izražava svoje iskreno mišljenje o preminulom vođi: "Ova utopija neće biti izgrađena na kostima mojih protivnika. To je bio način druga Staljina. Ne moj."

Superman je na čelu komunističke partije

Nerado preuzima vlast zbog činjenice da mora preuzeti vodstvo, i to zbog svojih superiornih fizičkih sposobnosti, što se "kosi sa svime u što je odgojen vjerovati". On je komunist do kraja i na koncu preuzima kontrolu nad Sovjetskim Savezom, na zadovoljstvo svih.

Batman se bori protiv Supermana... u Sibiru

Da, u filmu se pojavljuje i naš omiljeni šišmiš - da bi izazvao Supermana komunista. Da stvar bude još bolja, Batman nosi rusku krznenu kapu s naušnjacima i kozačku narodnu nošnju (!). Ova "modna ekstravagancija" je vjerojatno najveći razlog za iščekivanje nadolazećeg filma Warner Brosa.

Staljinov nezakoniti sin je kriv za Supermanov problem s Batmanom

Na mjestu šefa NKVD-a, tajne policije Sovjetskog Saveza, bio je Petar Roslov - Staljinov sin - koji je Batmanove roditelje strijeljao pred njim dok je bio dječak. Zbog tog se zločina taj dječak pretvorio u Batmana i odlučio osvetiti sada prosperitetnom i miroljubivom sovjetskom režimu.