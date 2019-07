Glumac "Černobila" začuđen reakcijom na TV seriju u Rusiji

Russia Beyond

Harris je dao intervju u emisiji Larry King Now na televiziji RT, gdje je zamoljen da prokomentira reakciju na seriju "Černobil" u Rusiji.

"Tu je nastala pomalo čudna situacija. Recimo, list The Moscow Times je iznio vrlo lijepo mišljenje o seriji. 'Černobil' je visoko ocijenjen i u mnogim medijima Ukrajine, gdje je i došlo do nesreće. Ruski političari su, međutim, negodovali, pozvavši se na to da se u seriji vrijeđa Sovjetski Savez", rekao je britanski glumac.

On je istaknuo da ga je ta okolnost začudila, jer su to "dvije potpuno različite zemlje".

Harris je dodao da se priča kako netko u Rusiji planira snimiti seriju o tragediji u Černobilskoj nuklearnoj elektrani, u kojoj će, navodno, za sve biti kriva CIA.

"To je pomalo čudna situacija. Nikako ne razumijem zašto su se ljudi u Rusiji naljutili na seriju. To je isto kao kad bi se sadašnje vlasti Južnoafričke Republike uvrijedile zbog izjava vezanih za vodstvo zemlje iz doba apartheida. Vlast u današnjoj Rusiji je demokratska, tj. nema nikakve veze sa Sovjetskim Savezom", zaključio je on.

Podsjećamo da je serija "Černobil" kritizirana zbog izvrtanja činjenica. Primjerice, sudionik operacije otklanjanja posljedica Jevgenij Ševčenko objasnio je kako su tvorci serije "Černobil" prevarili gledatelje.

Stranka "Komunisti Rusije" obratila se državnoj agenciji "Roskomnadzor" s molbom da se ograniči pristup seriji "Černobil". Stranka se ujedno obratila i MUP-u Rusije, predloživši da se pokrene istraga protiv tvoraca serije i da im se zabrani ulazak u Rusiju.