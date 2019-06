U Zagrebu otvorena izložba velikog ruskog avangardnog umjetnika Aleksandra Rodčenka

Russia Beyond Croatia

U zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt danas je svečano otvorena izložba fotografija jednog od najznačajnijih umjetnika ruske avangarde, Aleksandra Rodčenka. Izložbu je otvorio gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić u prisustvu Nj.E. Anvara Azimova, Veleposlanika Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj, Sergeya Burasovskog, znanstvenog direktora Multimedijskog umjetničkog muzeja iz Moskve s kojim je izložba i realizirana.

Izložba hrvatskoj publici prvi put predstavlja fotografski opus Aleksandra Rodčenka, jednog od najznačajnijih predstavnika ruske avangarde koja u sedam izložbenih dvorana donosi reprezentativan izbor od 150 fotografskih radova nastalih tijekom 1920-ih i 1930-ih godina.

Obraćajući se nazočnima na otvorenju, ravnatelj Muzeja za umjetnosti obrt Miroslav Gašparović zahvalio je Gradu Zagrebu, Ministarstvu kulture RH, delegaciji Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj, te Multimedijskom umjetničkom muzeju iz Moskve, kao i svim partnerima i pokroviteljima koji su dali potporu dolasku ove značajne izložbe u Zagreb. Također je istaknuo važnost međuinstitucionalne suradnje Muzeja za umjetnost i obrt i Multimedijskog umjetničkog muzeja iz Moskve koji će, ujedno, biti domaćin hrvatskoj izložbi „Klasici hrvatske fotografije“ u Moskvi 27. lipnja ove godine. Zahvaljujući ovoj suradnji hrvatska publika ima priliku razgledati jedinstven fotografski opus Aleksandra Rodčenka, dok će moskovska publika imati priliku pogledati također jedinstven fotografski opus hrvatskih fotografa.

Veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Anvar Azimov, je istaknuo: „Vrlo smo sretni zbog prilike što prvi put u Hrvatskoj otvaramo izložbu fotografija utemeljitelja konstruktivizma i dizajna u SSSR-u Aleksandra Rodčenka. Ovo je rezultat suradnje između Moskovskog doma fotografije* i Muzeja za umjetnost i obrt uz podršku Veleposlanstva Ruske Federacije. Siguran sam da će se zahvaljujući toj suradnji otvoriti velike mogućnosti za razmjenu izložbi najboljih fotografa kao i upoznavanja s bogatom kulturom i poviješću naših zemalja“. ​

Izbor fotografskih radova Aleksandra Rodčenka odlikuje društveni angažman te formalni i sadržajni eksperimenti: dijagonalna i geometrizirana kompozicija, ekstremni donji i gornji rakurs, jaki kontrasti, krupni planovi, noćne snimke. Izloženo je i nekoliko fotomontaža, kakve je Rodčenko pod utjecajem njemačkih dadaista radio za reklame i naslovnice časopisa. U skladu s revolucionarnim duhom vremena na fotografijama dominiraju teme rada, tvornica, strojeva, moderne arhitekture i sporta. Važan dio izložbe su i portreti radnika i umjetnika, prvenstveno književnika, kao što su Sergej Tretjakov, Vladimir Majakovski ili Osip Brik, čija je karikatura rađena za naslovnicu kultnog ruskog avangardnog časopisa LEF, s kojim je Rodčenko redovito surađivao.

Kustosica izložbe iz Multimedijskog umjetničkog muzeja u Moskvi je Olga Sviblova, a iz Muzeja za umjetnost i obrt kustosica Adriana Prlić, sa suradnicama kustosicama dr.sc. Ivom Prosoli i Dunjom Nekić.

Dizajneri vizualnog identiteta izložbe su Sanja Bachrach Krištofić i Mario Krištofić.

Izložba ostaje otvorena do 8. rujna, a pratit će je zanimljiv popratni program. Stručna vodstva za građanstvo koja će se održati svakog četvrtka u 17 sati i svake subote u 11 sati, bit će organizirane i cjelodnevne kreativne radionice- od 2.7. do 6.7. od 11 do 14 sati. Kao dio popratnog programa održat će se Ciklus predavanja uz izložbu te Masterclass pod vodstvom suvremenog umjetnika Luke Kedže.