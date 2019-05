Anastasija Jankovska: Volim raditi na hrvatskim pozornicama

Russia Beyond

Ruska glumica u Hrvatskoj

Sve je drugačije. Jezik je drugačiji, jezična čvrstoća diktira drugačija pravila glume na hrvatskoj pozornici. Prije sam prevodila svaku rečenicu s hrvatskog na ruski jezik da bih shvatila glumim li dobro.

U Hrvatskoj dosta radim s ruskim redateljima koji dolaze na gostovanja, oni od tebe traže drugačiju vrstu glume. I ponekad traže nešto što je nemoguće. Ja, koja sam nekako uzela sve iz oba svijeta, znam da je ta vrsta glume nemoguća, jer je hrvatski jezik potpuno drugačiji.

Predstava "Škola za žene" Matko Biljak Matko Biljak

Ruski mentalitet

Mi jako puno radimo, ponekad 24 sata bez prestanka. Sastavni dio života ruskog glumca je patnja, bez toga kao da ne možemo doći do savršenstva. Mi jako, jako puno čitamo - u Hrvatskoj mogu satima sjediti u kafiću s knjigom u rukama, to mi jako pomaže u poslu.

Hrvatski glumci

Imam puno prijatelja među hrvatskim glumcima. To su, recimo, Marko Petrić, s kojim sam glumila zadnjih deset godina, ili Elvis Bošnjak, koji mi je promijenio život. Zakasnila sam na audiciju u njegovo splitsko kazalište Play Drama, no nakon puno me molbi primio, pročitala sam moj najjači monolog Karmeličanke i dao mi ulogu. Od tada radimo zajedno.

Predstava "Amerikanska jahta" Matko Biljak Matko Biljak

Nova uloga redateljice

Odlučila sam promovirati rusku kulturu te sam zajedno s Elvisom Bošnjakom napravila predstavu "Jevgenij Onjegin". Zamislite, djeca i takav komad. Djeca su puno maštovitija i kreativnija od nas. Sve je ispalo jako dobro, djeca su s radošću čitala Puškina i moram priznati da su ga vrlo dobro shvatila. U radu s djecom sam shvatila i koliko su nam profesori bili bitni. U Rusiji se kaže "adskij trud“, pakleni trud ti treba za to. Nadam se da ćemo moći prikazati ovu predstavu za mlade na drugim pozornicama.

Ljubomora na sceni

Ljubomora između glumica postoji svugdje. Ista je i u Hrvatskoj i u Rusiji. Zato baš i nemam pravih prijateljica među glumicama.

Što je za tebe Split?

Sunce, more... Obožavam Split.

Predstava "Amerikanska jahta" Matko Biljak Matko Biljak

Što je za tebe Rusija?

Moja duša.

Kakvi ti se čine hrvatski muškarci?

Drugačiji su od Rusa - visoki i crni! Šalim se. Mentalitet je skroz drugačiji, premda se svima čini da su dosta slični Rusima.