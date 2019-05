Zašto tijekom Venecijanskog bijenala morate posjetiti najmanje 3 ruske izložbe

Nažalost, u glavnom projektu Bijenala, koji je u Veneciji otvoren 11. svibnja, nećete pronaći niti jednog ruskog umjetnika. No ne bojte se, za posjetitelje je u gradu na vodi na prostoru Giardina otvoren Ruski paviljon, a tu je i najmanje deset izložbi u okviru kojih su ruski umjetnici široko zastupljeni, s izlošcima se kreću od socijalističkog realizma do klasika suvremene umjetnosti. Donosimo vam pregled glavnih ruskih umjetničkih projekata.

"Lc. 15: 11-31", Ruski paviljon na prostoru Giardina

11. svibnja - 24. studenog

Kustos paviljona je Ermitaž - ne obični pojedinac ili skupina ljudi, nego nitko drugi doli slavni sanktpeterburški muzej. To je najavio ravnatelj muzeja Mihail Piotrovski davno prije otvorenja. Sudjelovanje muzeja također objašnjava glavne teme i ideje koje su istraživala dvojica pozvanih umjetnika.

Mihail Viljčuk - Aleksandar Sokurov Mihail Viljčuk - Aleksandar Sokurov

Oba kata paviljona ove su godine praktički pretvorena u kazališne dvorane. Gornji kat ima "totalnu" instalaciju posvećenu poglavlju u Evanđelju svetog Luke koje govori o razmetnome sinu. Rad je djelo legendarnog filmskog redatelja Aleksandra Sokurova, čiji je Faust osvojio Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu 2011. godine.

Instalacija o flamanskim slikama u kolekciji Ermitaža kazališnog umjetnika Aleksandra Šiškina-Hokusaja nalazi se na donjem katu.

Mihail Viljčuk - Aleksandar Šiškin-Hokusaj Mihail Viljčuk - Aleksandar Šiškin-Hokusaj

Da bi ilustrirao prispodobu, Sokurov je uzeo jednu od najpoznatijih slika na svijetu - Rembrandtov Povratak razmetnoga sina - te je doslovno dekonstruirao i sliku i priču. Ovdje možete ne samo vidjeti radionicu velikog Nizozemca, nego i vidjeti likove s planta "oživljene" kao skulpture, kao i postapokaliptični video koji aktualizira klasičnu priču i primjenjuje je na današnju Rusiju.

Mihail Viljčuk - Aleksandar Šiškin-Hokusaj Mihail Viljčuk - Aleksandar Šiškin-Hokusaj

Nastavak ovog slojevitog "kolača" posjetitelja očekuje na donjem katu: Šiškin-Hokusaj također udahnjuje život klasičnim djelima iz Ermitaža - u ovom slučaju, Rembrandtovim nizozemskim i flamanskim suvremenicima. Rekonstrukcije slika su izrađene od obojene šperploče - svi izrezani dijelovi i likovi su smješteni u okvir kao da su dio uličnog lutkarskog kazališta. Svi se kreću i komuniciraju jedni s drugima, kao i s "posjetiteljima" s drugih poznatih platna. Tako se likovi iz Boschove vizije čistilišta pojavljuju u Ribarnici Fransa Snydersa, dok je sam Rembrandt, čini se, sjeo za stol Kralja graha Jacoba Jordaensa.

"Na kraju postoji početak...", Chiesa di San Fantin

10. svibnja - 10. rujna

Griša Galantnij Griša Galantnij

Državni muzej lijepih umjetnosti Aleksandra Puškina, koji u Veneciji predstavlja svoj vlastiti umjetnički projekt na drugom Bijenalu zaredom, također igra na temu kazališne predstave u kombinaciji s umjetničkim klasicima. Ovaj je muzej svoju izložbu Na kraju postoji početak..., koju organizira u suradnji s umjetničkom zakladom Stella, posvetio venecijanskom velikanu Tintorettu, čija se 500. obljetnica rođenja obilježava ove godine.

Nataša Polskaja Nataša Polskaja

Jedan američki i dva ruska umjetnika izlažu svoje radovu u crkvi San Fantina, nefunkcionalnoj crkvi u kojoj su se nekada nalazila platna spomenutog majstora.

Nataša Polskaja Nataša Polskaja

Oni održavaju vezu s renesansnim majstorom ne samo preko zidova crkve - izložena su i platna Porijeklo ljubavi samog Tintoretta i tondo talijanskog apstraktnog umjetnika Emilija Vedove, koji se na neki način smatra jednim od glavnih sljedbenika velikog Venecijanca dvadesetog stoljeća. Poveznica s potonjim se nalazi i u videoinstalaciji Irine Nahove o zemaljskom i nebeskom postojanju, čiji se glavni dio prikazuje u kupoli središnjeg broda.

Griša Galantnij Griša Galantnij

Vodeći rad na izložbi je Posljednja večera kazališnog redatelja Dmitrija Krimova - hommage istoimenoj Tintorettijevoj slici, koja se nalazi u jednom od venecijanskih muzeja. U Krimovljevom videu priča također "oživljava", no ispostavlja se da je to samo fikcija, kazališni set koji se pred našim očima rastavlja. Za koga će se ispostaviti da je jedini stvarni lik u ovom videoperformansu - otkrijte sami do 10. rujna!

Grisha Galantnyy