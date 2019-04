Pet ljetnih glazbenih festivala zbog kojih vrijedi posjetiti Rusiju u 2019.

Ove će godine na ruskim festivalima nastupiti brojna velika imena - Black Eyed Peas, Thirty Seconds to Mars, Bring Me The Horizon, Die Antwoord, Modeselektor, The Cure i Pusha-T samo su neka od njih!

1. Usadba Jazz

22.-23. lipnja, Moskva (Usadba Kolomenskoe)

13. srpnja, Sankt-Peterburg (Otok Jelagin)

Usadba jazz/Press Photo Usadba jazz/Press Photo

Ovo je najveći međunarodni jazz festival na otvorenom u Rusiji, ali ne morate slušati samo jazz - tu su i blues, lounge, funk i drugi žanrovi. U svojoj 16-godišnjoj povijesti Usadba Jazz je ugostio više od 600 glazbenika iz cijelog svijeta.

Ove su godine glavni gosti Black Eyed Peas, zajedno s engleskim indie/folk-rock pjevačem i kantautorom Michaelom Kiwanukom, sviračem uda (trzalački žičani glazbeni instrument kruškolika oblika s kratkim vratom), pjevačem i skladateljem Dhaferom Youssefom iz Tunisa, engleskim kantautorom Jamiem Cullumom, nizozemskim pjevačem Kovacsem i mnogim drugima.

U Sankt-Peterburgu će nastupiti jazz bubnjar i producent Makaya McCraven, kubanska pjevačica/plesačica Omara Portuondo i ruske rock legende Splin.

Ulaznice: 1 dan – 4500 rubalja (62 eura), 2 dana – 8000 rubalja (110 eura) za Moskvu ili 2000 rubalja (27 eura) za 1 dan u Sankt-Peterburgu.

http://www.usadba-jazz.ru/

2. Park Live

12.-14. srpnja, Moskva (Park Gorki)

Jevgenija Novoženina/RIA Novosti Jevgenija Novoženina/RIA Novosti

Festival je star samo šest godina, no privlači brojnu publiku, zahvaljujući velikim imenima koje dovodi. U prošlosti je festival ugostio RHCP, The Kills, Lanu Del Ray i Muse. Park Live je poznat i po tome što poziva najpopularnije ruske rock glazbenike.

Ove su godine headlineri Thirty Seconds to Mars, Bring Me The Horizon i Die Antwoord. Publiku će tijekom trodnevnog festivala zabavljati i MØ, Nothing But Thieves, SWMRS, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR, Elder Island, FEVER 333, Missio i ruski pjevač Dolfin.

Ulaznice: 1 dan – 4000 rubalja (55 eura), 3 dana – 8000 rubalja (110 eura)

http://park.live/

3. Present Perfect Festival

26.-28. srpnja, Sankt-Peterburg (Sevkabel Port)

Vimeo

Present Perfect, festival elektronske glazbe i suvremene umjetnosti u Sankt-Peterburgu, ovog ljeta održava svoje peto izdanje. Već drugu godinu zaredom festival se održava u Sevkabel Portu, s prekrasnim pogledom na Finski zaljev.

Trodnevni program je tradicionalno podijeljen na glavni događaj u subotu, koncert otvaranja, edukativni blok, niz predzabava i završnu nedjelju uz vodu. Glazbeno, PPF stalno širi svoj opseg. U programu će biti prikazano nekoliko neočekivanih obrata i bitnih ruskih premijera, uključujući izvođače kao što su Modeselektor, Helenu Hauff, KiNK pres. Kirilik, Ellen Allien, Hunee, Red Axes, Zip, Gesloten Cirkel, Andrew Weatherall, DJ Nobu i mnogi drugi.

Ulaznice: dan otvorenja (first release) 2000 rubalja (27 eura), glavni događaj (early birds) 2800 rubalja (38 eura), svi dani 4500 rubalja (62 eura)

http://runited.ru/ppf/2019/

4. Picnic Afisha

3. kolovoza, Moskva (Usadba Kolomenskoe)

Afisha Picnic Afisha Picnic

Već nekoliko godina festival se održava u jednom od najljepših moskovskih parkova u naselju Kolomenskoe iz 19. stoljeća. Osim slušanja nastupa na nekoliko pozornica, možete pohađati i razne radionice i mini-sajmove.

Najiščekivaniji izvođači ove godine su The Cure, britanske post-punk new wave ikone koje su inspirirale mnoge ruske rock umjetnike te su ove godine primljene u Rock and Roll Hall of Fame. Na festivalu će nastupiti i britanski dvojac Royal Blood, kao i američki reper Pusha-T.

Ulaznice: 4000 rubalja (55 eura)

https://picnic.afisha.ru/

5. Alfa Future People

16.-18. kolovoza, selo Boljšoje Kozino (420 km istočno od Moskve)

Alfa Future People Festival Alfa Future People Festival

Trodnevni festival Alfa Future People je sve ono što bi ljubitelj elektronske glazbe mogao poželjeti. Ovo je tipična prigradska zabava na otvorenom gdje posjetitelji mogu doći "na divlje" sa svojim šatorom, ili boraviti u hotelu ili kampirati sa svim modernim pogodnostima, uključujući tuševe i struju.

Festival se na obali Volge održava šesti put, a ove će godine ugostiti austrijski elektronski glazbeni duo Camo & Krooked, kao i DJ Carnagea i DJ Cesqeauxa.

Ulaznice: svi dani - 6000 rubalja (83 eura)

www.afp.ru