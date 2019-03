Ruski animator o svom radu na seriji "Love, Death & Robots": "Ljudima danas treba nešto žešće"

Banda kiborga slijedi oklopljeni konvoj preko blijedoljubičaste pustinje. Njihov je plan pomno osmišljen, a njihov arsenal sadrži sirovu snagu i mnogo oružja, no zbog jednog bi skočimiša sve moglo poći u krivom smjeru. Tako počinje kratkometražni film "Blind Spot" ("Slijepa pjega") nezavisnih ruskih animatora Vitalija Šuška i Jelene Volk. Blind Spot je ušao u animiranu antologiju "Love, Death & Robots" redatelja "Deadpoola" Tima Millera. Producent projekta je autor "Kluba boraca" David Fincher.

Seriju od 18 kratkometražnih filmova velikih studija i ekipi iz cijelog svijeta na Netflixu možete gledati od 15. ožujka.

Porazgovarali smo s 39-godišnjim Vitalijem Šuškom, čiji je film prvi odabran za Millerov i Fincherov projekt.

O Netflixovom projektu

Miller i Fincher su na ideju o izradi animacije za odrasle u obliku kompilacije došli prije 8 godina, 2011. godine, kada su obojica radili na Fincherovom filmu "Muškarci koji mrze žene". Tada je Millerov "Blur Studio" za film napravio uvodnu špicu.

"Ispala je vrlo mračna i elegantna, u duhu cyberpunka. Tada su Miller i Fincher shvatili da imaju mnogo toga zajedničkog. Ispostavilo se da im se obojici sviđa "Heavy Metal" [u režiji Geralda Pottertona], animirani film za odrasle iz 1980-ih, čiji je slogan bio "Sex and crime and rock ‘n’ roll". Nažalost, više nitko ne radi takve projekte, jer nitko nije spreman sponzorirati animaciju s oznakom 18+", kaže Vitalij Šuško.

Nakon uspjeha "Deadpoola", koji se promovirao kao film za odrasle po stripovskom predlošku, Miller je shvatio da je došlo vrijeme za takav projekt. Netflix se prvi javio.

"Rekli su nam da je publika odrasla i da će filmovi imati oznaku R, pa da ne radimo zečiće koji govore. Sve mora biti žestoko, s puno krvi, nasilja i grubog jezika", prisjeća se Šuško. "Složio sam se. Tržište je prezasićeno životinjama koje govore - Miki Maus je kralj. No ljudima danas treba nešto žešće. Ne govorim o pornografiji, govorim o ozbiljnim pričama za odrasle."

Kao rezultat toga, Miller i Fincher su napravili mini-revoluciju - prvi su doveli animatore s Vimea i festivala na veliku platformu.

O filmu "Blind Spot"

Potraga za autorima za "Love, Death & Robots" započela je 2016. godine. Upravo su tada Vitalij Šuško i Jelena Volk objavili prvi animirani film "X Story".

"Tim Miller je vidio film i pisao nam, pozivajući nas da sudjelujemo u projektu. Bili smo prvi koje su uzeli, a uz to i jedina ekipa koja nije studio. Sve ostale filmove su predstavili veliki studiji. Millerov 'Blur Studio' je na sebe preuzeo oko 40% sadržaja. Okosnicu naše ekipe je činilo samo šest ljudi. U izvjesnom smo smislu napravili pravi podvig", kaže Šuško.

Na primjeru, u projektu su sudjelovali "Passion Animation Studio", koji radi glazbene spotove za grupu "Gorillaz", ili "Sony Pictures Imageworks", koji radi na Marvelovim filmovima.

Na filmu "Blind Spot" su radili godinu i pol. Prvi film Šuška i Volk, "X Story", ima mračan i tužan kraj. Ruski animatori su mislili da se to i sada očekivalo od njih, no nije bilo tako.

"Ideja je u početku bila zasnovana na transhumanizmu - da su moji kiborzi nekoć bili ljudi. No na kraju se pokazalo da se u svijetu kiborga više ne može niti zapravo umrijeti. Iako ne mislim da je široka publika o tome previše razmišljala prilikom gledanja. Vjerojatnije je da misle: 'pa, u redu, ovo je bilo zabavno'", kaže Vitalij.

Najbolje epizode serije "Love, Death & Robots" po izboru Vitalija Šuška

1. Zima Blue - od animatora glazbenih spotova grupe Gorillaz

2. Shape-Shifters - o domoljubnim morskim vukodlacima koje ljudski rod ugnjetava

3. Sucker of Souls - arheolozi, vampiri i fobije

4. The Witness - suludo nadrealno putovanje u slamove Hong Konga

“Kada sam se dopisivao s Robertom Valleyjem, tvorcem 'Zime', još u ranoj fazi produkcije, pitao sam ga o naslovu, jer je zvučao poput ruske riječi 'zima'. Rekao je da je sad sve sjelo na mjesto, jer se njegova omiljena vrsta votke zove 'Zima'. No u crtanom filmu se ne radi o votki", kaže Vitalij.

O radu s redateljem "Deadpoola"

Većina posla je obavljena s Millerovim "Blur Studijem". Netflix je samo vlasnik sadržaja i sponzor kojeg zanima konačni rezultat.

"Miller nas je pronašao po preporuci. Tako se stvari u svijetu animacije obično i događaju. Nije bilo otvorenog natječaja za seriju 'Love, Death & Robots'", kaže redatelj Blind Spota.

Za ruske je animatore redatelju "Deathpoola" rekao Gabriele Pennacchioli, čuvani animator "Kung Fu Pande", "Kako izdresirati zmaja" i drugih hitova, koji je 15 godina radio u Dreamworksu. Vitalij i Pennacchioli su dulje vrijeme jedan drugome ostavljali komentare na blogovima: Šuško je tamo objavljivao skice svojih projekata.

Nakon početka rada na antologiji, Šuško i Miller su se tijekom godine i pol čuli jedanput tjedno.

"Neprestano su nas pitali na čemu sad radimo; od nekih ideja smo morali odustati, jer je Tim Miller jasnije shvaćao kako će se naša epizoda uklopiti u kontekst cijele antologije, gdje je bilo potrebno više dinamike ili što bi usporilo radnju. Scenarij je općenito uvijek živi organizam od početka do kraja projekta. U svakom se trenutku može dogoditi da pronađete dodatnu scenu koja će sve promijeniti."

"Netflix je, usput rečeno, bio vrlo razuman, gotovo sve im se sviđalo i nisu davali puno komentara. Za svoj sam honorar renovirao stan. Mislim da bi se od Netflixovog honorara moglo živjeti godinu dana", podijelio je Šuško svoje izračune.

Kako odbiti DreamWorks radi prijatelja, no završiti na Netflixu

Vitalij Šuško trenutno živi u Sankt-Peterburgu. Tu je završio Umjetničku akademiju Aleksandra Štiglica, a umjetničku je školu završio u Rostovu na Donu.

"Živio sam i obrazovao se na mjestima koja su se činila prilično daleko od animacije. U blizini nije bilo ničega. Bile su to devedesete, nije bilo nikakvih mogućnosti. No onda su u Rusiju stigli internet, forumi i blogovi - i tako je sve počelo", prisjeća se Vitalij.

Svoj je prvi film osmislio 2013. godine. A onda mu je isti onaj Gabriele Pennacchioli predložio da svoj portfolio pošalje DreamWorksu. Istina, Šuško je na odgovor morao čekati godinu dana. Tijekom tog je vremena počeo raditi na zajedničkom projektu s prijateljima - izradi pokretnog stripa za iPad (radi se o modernoj animiranoj verziji stripa). Vitalij je bio vodeći umjetnik.

"Kada je stigla ponuda iz DreamWorksa, već smo napravili četiri poglavlja projekta. Stvarno sam uživao u njemu. Bio je to težak izbor. No donio sam odluku - ne znam što me čeka u DreamWorksu, no moram dovršiti ono što sam započeo", kaže Vitalij.

Kako se ispostavilo, jedan je od odjela za animaciju u Los Angelesu ubrzo nakon toga raspušten (upravo onaj u koji su zvali Vitalija) nakon što je film "Avanture gospodina Peabodya i Shermana"

na blagajnama doživio neuspjeh. Drugim riječima, intuicija ruskog animatora nije iznevjerila: "I gdje bih sada bio da sam pristao? Ostao bih bez DreamWorksa, stripa i prijatelja, bez Jelene Volk koja je na 'Blind Spotu' bila vodeća animatorica. Bez nje sam kao bez ruku. Ona je također godinu dana provela u velikom studiju, u Disneyu, radeći na 'Moani'."

Prema riječima Vitalija, malo je vjerojatno da bi sada pristao raditi za veliki studio: "Biti zupčanik u korporaciji ili raditi vlastite projekte - izbor je jasan. Vidim i da će ruski animatori uskoro istupiti s raznim nevjerojatnim projektima. Da, Rusija trenutno nema nekih sjajnih projekata, no talentiranih ljudi ne manjka. I čini mi se da će uskoro pojaviti nešto na što ćemo svi biti ponosni."