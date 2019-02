Što je Karl Lagerfeld mislio o Rusima i Ruskinjama

Russia Beyond

Legendarni modni dizajner i dugogodišnji umjetnički direktor modne kuće Chanel preminuo je 19. veljače. Bit će zapamćen po svom talentu i brojnim projektima, uključujući i one koji su se odvijali u Rusiji. No Rusi će ga također pamtiti i po duhovitim primjedbama o Rusiji i njezinim muškarcima i ženama.

"Da sam žena u Rusiji, bio bih lezbijka", rekao je Lagerfeld za francuske novine Metro nakon posjeta Rusiji 2012. godine.

"Muškarci u Rusiji su vrlo ružni. Ima nekoliko zgodnih primjeraka, poput dečka Naomi Campbell [u to je vrijeme to bio ruski biznismen Vladislav Doronin], no tamo ćete vidjete najljepše žene i najgore muškarce", sumirao je Lagerfeld.

Karl Lagerfeld na otvaranju Chanelovog butika u moskovskoj ulici Kuznjecki most Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

Lagerfeld je kao fotograf surađivao s ruskim izdanjem Voguea. Bivša glavna urednica ruskog izdanja Aljona Dolecka posvetila je dizajneru gotovo cijelo poglavlje u svojim memoarima. Njihovo prijateljstvo je počelo slučajno, nakon što ga je spontano zagrlila ne znajući ono što su svi drugi znali - da se Lagerfeld zgražao nad dodirom s kožom.

Dolecka je kultnom dizajneru odala počast u intervjuu za radio Govorit Moskva, nazivajući ga jednim od najznačajnijih figura u industriji, ali i izvanrednom osobom.

"Usudila bih se reći da u svijetu mode nema nikoga poput njega, samo zbog njegovih lijepih manira, obrazovanja i strukture uma. Bio je vrlo velikodušan čovjek", rekla je.

Revija "Pariz-Moskva" Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Lagerfeld je 2009. osobno nazočio Chanelovoj modnoj reviji "Pariz-Moskva" u jednom od kazališta ruske prijestolnice. Kolekcija je odražavala luksuz ruske carske kuće, nacionalnih i etničkih simbola, boljševičke estetike, crvene boje i drugih simbola ruskosti.

Lagerfeld na tiskovnoj konferenciji posvećenoj Pirellijevom kalendaru Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

Lagerfeld je 2010. godine još jednom posjetio rusku prijestolnicu kako bi predstavio Pirellijev kalendar koji je snimio. Moskva mu se zbog svojih ludih vozača i beskrajnih prometnih gužvi i nije pretjerano svidjela. Međutim, dodao je da Moskva lijepo izgleda zimi i da se u Rusiji ne osjeća toliko kao stranac kao što je to slučaj s Kinom i Japanom. "Iste trgovine kao u Parizu, a ako zaboravimo na Kremlj, ista je i arhitektura. A kao što znamo iz vremena Napoleona, Moskva nije toliko daleko", rekao je Lagerfeld u intervjuu za ruski Vogue 2011. godine.