Sedam najvažnijih filmova o ruskoj duši

Russia Beyond

Global Look Press

1. Ždralovi lete (1957.)

YouTube

Tragična priča o ženi po imenu Veronika, čiji voljeni u Drugom svjetskom ratu odlazi na front i gine. Ona se u međuvremenu udaje za njegovog brata, ali ga zatim napušta te se očajnički nada da će se njezin dragi vratiti. Ona nastavlja patiti i gaji iracionalnu nadu o njegovom povratku čak i kad se rat završi. Na samom kraju filma Veronika dočekuje vojnike koji se vraćaju s ratišta odjevena u vjenčanicu, još uvijek očekujući svog zaručnika... Priča o ljubavi, krivnji i pokajanju osvojila je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu 1958. godine. Emir Kusturica za film "Ždralovi lete" kaže da je "pravi trodimenzionalni film koji prodire u ljudsku dušu".

2. Ljubav i golubovi (1984.)

YouTube

Ova romantična komedija bila je najgledaniji film u Sovjetskom Savezu u godini prikazivanja. U središtu pozornosti je čovjek sa sela koji dobiva priliku otići u odmaralište na moru i tamo se zaljubljuje u ženu iz grada. Ali, njegova obitelj želi da se on vrati (kao i golubovi koje uzgaja) i on mora izabrati što će učiniti, iako mu način na koji je njegovo rodno mjesto predstavljeno ne ostavlja mnogo izbora: ono je lijepo, idilično i u njemu žive divni ljudi.

3. Mir onome koji ulazi (1961.)

YouTube

Radnja filma, koji je snimio čuveni sovjetski redateljski duo Aleksandar Alov i Vladimir Naumov, odigrava se na samom kraju Drugog svjetskog rata u Berlinu. To je priča o tome kako sovjetski vojnici njemačku trudnicu vode u bolnicu na porod. Poručnik koji je zadužen za ovu misiju do kraja filma se potpuno transformira i sazrijeva kao čovjek. Drugi sovjetski vojnik, koji je zbog ratnih strahota ostao gluhonijem, pokazuje svoje najbolje karakteristike dok njeguje ženu koja je bila razlog za pogibiju njegovog druga. Film se završava rođenjem djeteta u novom svijetu u kojem vlada mir.

4. Okrutna romansa (1984.)

YouTube

Film, koji je režirao Eljdar Rjazanov, zasnovan je na ruskom klasičnom dramskom komadu "Djevojka bez miraza" Aleksandra Ostrovskog. To je tragična priča o siromašnoj djevojci koja se zaljubljuje u čovjeka koji nije ravnodušan prema njoj, ali ipak se odlučuje oženiti bogatom ženom. Glavna junakinja pada u očaj kada shvaća da ne može biti s onim koga voli. U međuvremenu joj lokalni bogataš nudi da postane njegova uzdržavana ljubavnica i ona u postojećim okolnostima naizgled na to pristaje. Međutim, ubija je ljubomorni neugledni čovjek za kojeg se ranije pristala udati kako bi kaznila svog voljenog. Prije nego što umre, ona se zahvaljuje svom ubojici, jer je on spašava od sudbine koja bi je zadesila i od života u kojem bi prezrela samu sebe.

Nikita Mihalkov, koji u ovoj napetoj psihološkoj drami igra ulogu ljubavnika glavne junakinje, smatra da ona nije žrtva proračunatog zavodnika nego "zastrašujuće širine njegove duše". U filmu ima mnogo ciganske glazbe koja, po mišljenju redatelja Rjazanova, "stvara potresnu atmosferu koju su tako voljeli naši preci". Film je pun strasti i postavlja pitanje o novcu i ljudskoj sreći.

5. Moja umiljata i nježna zvijer (1978.)

YouTube

Ovo je još jedna priča o nesretnoj lijepoj djevojci. Ona je siromašna i oscilira između potrage za ljubavlju i sigurnošću, dok se upušta u vezu s tri čovjeka koji žive u njezinoj blizini. Udaje se za jednog od njih, upušta u romantičnu vezu s drugim, a trećem priznaje svoju ljubav. Psihološka složenost situacije u kojoj se nalazi mlada dama vidi se u najpoznatijoj sceni u kojoj ona pleše sa svojim novim mužem, dok se prisjeća vremena koje je provela sa svojim ljubavnikom, plačući i smijući istovremeno. Priča očekivano ima tragičan kraj, u kojem ona gubi život. Film se temelji na komadu Antona Čehova "Drama u lovu".

Nezaboravnu melodiju iz scene plesa skladao je Jevgenij Doga, sovjetski moldavski skladatelj. Priča se da je čak i američki predsjednik Ronald Reagan volio ovu vrlo popularnu melodiju, iako se ne zna gdje ju je čuo. Neki ruski mediji tvrde da je govorio da je to njegova "omiljena suvremena melodija".

6. Moskva suzama ne vjeruje (1980.)

YouTube

Nekim čudom Reagan ima veze i s ovim ruskim filmom. Priča se da ga je gledao nekoliko puta prije susreta sa sovjetskim čelnikom Mihailom Gorbačovom kako bi bolje razumio rusku dušu.

Film, koji je osvojio Oscara, priča je o tri prijateljice. Jedna od njih, glavna junakinja filma Katarina, odlučna je u namjeri da gradi karijeru i upiše se na sveučilište. Druga život u Moskvi vidi kao veliku lutriju, dok treća radi na gradilištu i udaje se za svog kolegu. Katarina unatoč svim teškoćama gradi izuzetnu karijeru i pronalazi pravu ljubav, čovjeka kojeg glumi Aleksej Batalov, isti glumac koji igra Veronikinog voljenog u filmu "Ždralovi lete". Kao i Reagan, i milijuni Rusa su ovaj film gledali po nekoliko puta, u njegovim likovima očito pronalazeći nešto blisko i privlačno.

7. Brat (1997.)

YouTube

Kriminalistička drama redatelja Alekseja Balabanova u Rusiji je stekla kultni status. Snimljen je i nastavak, "Brat-2", koji je vjerojatno još popularniji. "Brat" govori o mladiću Danili koji se vraća iz rata u Sankt-Peterburg kod svog brata. Ispostavlja se da je ovaj plaćeni ubojica i preko njega Danila ulazi u kriminalni svijet. Kasnije ga brat izdaje, ali mu Danila oprašta, podsjećajući ga na njihovo djetinjstvo.

Danila gaji visoke ideale pravednosti i uvijek je spreman pomoći ljudima u nevolji. Međutim, on je istovremeno žestok momak koji lako pribjegava nasilju, pa i ubojstvu, kako bi obranio svoja uvjerenja.