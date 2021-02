Beskompromisni prikazi ruskog života koji su obišli svijet

Russia Beyond

Iz serije "Građani", 2010. Olga Černiševa Olga Černiševa

Ruska umjetnica Olga Černiševa uvijek je zauzeta, izlaže svoje radove diljem svijeta i ne zna kada će opet imati vremena za predah.

Bez naslova, 2018. Olga Černiševa Olga Černiševa

Ona pravi fotografije, slike i snima video radove. U ovom trenutku ona je jedna od najpopularnijih ruskih umjetnica na Zapadu.

Plavo i žuto, 2009. Olga Černiševa Olga Černiševa

Njezini radovi se nalaze u kolekciji Tretjakovske galerije, Ruskog muzeja, Knjižnice u MOMA-i i u nekoliko drugih muzeja i privatnih kolekcija.

Iz serije "Građani", 2010. Olga Černiševa Olga Černiševa

Analitički projekt InArt procjenjuje da je ona četvrta među 100 najpriznatijih živih ruskih umjetnika, odmah poslije Ilje i Emilije Kabakov, Erika Bulatova i AES+F.

Hibernacija: ribari-biljke, 2000. Olga Černiševa Olga Černiševa

"To možda zvuči malo patetično, pa čak i prepotentno, ako pitate nekoga 'na čemu radite?', A on odgovori 'na sebi'. Ali za umjetnika je to istina. Vi tijekom rada zaista radite na svom karakteru", kaže Olga.

Čovjek zaštićen dimom, 2012. Olga Černiševa Olga Černiševa

Ona je završila animaciju na Moskovskoj filmskoj akademiji. Njezine slike prikazuju svakodnevni život.

Savrasovo, 2013. Olga Černiševa Olga Černiševa

"Nikada neću shvatiti kako je Rembrandt kreirao svoje svjetlo, ali pokušavam shvatiti kako je sklopio svaku kompoziciju i kako je uspio prikazati toplu težinu života", dodaje Olga.

Uspon, 2018. Olga Černiševa Olga Černiševa

Olgini radovi su prvi put predstavljeni u moskovskom umjetničkom skvotu Furmannij pereulok, a 1993. godine je dobila poziv Akademije umjetnosti u Amsterdamu. To je za nju bilo vrlo važno.

Auto-radio, 2018. Olga Černiševa Olga Černiševa

U Nizozemskoj je Olga dobila atelje u kojem je učila kiparstvo. Ali imala je problema pronalaskom inspiracije i vratila se u Rusiju.

Bez naslova/Dobro jutro, 2014. Olga Černiševa Olga Černiševa

Černiševa je 2015. sudjelovala na grupnoj izložbi kao dio glavnog projekta za Venecijanski bijenale. Tražili su od nje da izloži seriju svojih kratkih video radova, ali ona je shvatila da se gledateljima video umjetnosti već dosta.

Pogledaj, 1997. Olga Černiševa Olga Černiševa

"Odlučila sam uraditi crteže. Volim razgovarati s publikom kroz mentalno šaputanje ", kaže ona. I danas Olga dobiva mailove od impresioniranih ljubitelja umjetnosti koji su vidjeli njezine crteže na Bijenalu.