10 ruskih drvenih igračaka koje će se svidjeti i odraslima

1. Bistra mlada dama

Ova mlada dama je drveni ukras za božićno drvce koji je napravio obiteljski studio Grgrrgrrr sa sjedištem u sibirskom gradu Tomsku. Oslikana rukom u retro stilu, ova figurica podsjeća na predrevolucionarne božićne ukrase.

2. Obitelj pasa

Obiteljski studio Mihejev iz Smolenska igračke pravi samo od kvalitetnog drva koristeći laneno ulje. Ovaj set pasa se sastoji od četiri figurice, a svi pregibi i udubljena su napravljeni kako bi se figurice mogle slagati na različite načine. Prema riječima proizvođača, igračke su čak i prikladne za stavljanje u usta i grickanje!

3. Patuljci duginih boja

Ove patuljke pravi obiteljski studio Raduga Grёz sa sjedištem u Moskvi. Vlasnici studija su uvjereni u to da je jedna drvena igračka bolja od deset plastičnih! Njihov najpopularniji proizvod su ovi patuljci duginih boja. Ima ih dvanaest, poput mjeseca u godini. Izrazi lica patuljaka su namjerno tek naznačeni, tako da sami možete odlučiti je li patuljak sretan, tužan, nasmijan ili se dosađuje.

4. Set "Napravi portret"

Dizajnerski pristup moskovskog studija Šuša polazi od tradicija ruske umjetnosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Sve igračke su namjerno minimalističke i aludiraju na figurativni jezik ruskih avangardnih slika. Ovaj je koncept već naišao na odobravanje djece i odraslih u Rusiji, SAD-u, Europi, Japanu, Koreji i Kini.

Ser "Napravi portret" omogućuje stvaranje lica raznih emocija, dobi i nacionalnosti.

5. Obitelj Eskima

Još jedan hit studija Mihejev je ova šarmantna obitelj Eskima, skupine ljudi koja danas nastanjuje Aljasku, sjevernu Kanadu, Grenland i Magadansku oblast Rusije. Dizajn nije slučajno minimalistički - umjerenost i jednostavnost su obilježja načina života tih sjevernih stanovnika.

6. Repa

"Repa" je jedna od najpopularnijih ruskih narodnih priča koju svako dijete zna napamet. Zato ne iznenađuje da je repa-magnet jaroslavljskog studija Skazki Dereva veliki hit. Igračke su izrezane iz jednog komada drveta, a sve figurice su ručno oslikane. Komplet sadrži knjižicu s ilustracijama na ruskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

7. Jestivo-Nejestivo

"Jestivo-Nejestivo" je ime igre popularne u Rusiji, a ovo je njezina drvena inkarnacija. Pametni kuhar pomoću drvenih komada pomaže djeci da nauče koje su namirnice jestive, a koje nisu. Kuhar kuša brojne delicije, no ne jede ništa što nije jestivo ("nejestivi" komadi ne stanu u njegova usta).

8. Zvečka "Slonić"

Drvene igračke koje proizvodi tvornica Bukaška prije no što krenu u prodaju mora odobriti dječja fokus grupa. Tvornica je s proizvodnjom započela nedavno, 2017. godine, no već je napravila šest vrsta igačaka, uključujući i one edukativne, s dijelovima na vezicama, zvečkama i sl.

9. Jednorog s patuljkom

Ovo je igračka za sve one koji vjeruju u bajke, bez obzira na dob. Svaki jednorog dolazi s vlastitim patuljkom-jahačem. Svi jednorozi su napravljeni od prirodnog drva lipe.

10. Jaram s kantama

Obiteljski studio Teplota (Toplina) iz Rjazanja pravi drveno posuđe, kućice za lutke, mozaike, figurice životinja, piramide, pa čak i okvire za zrcala i lampe. Tvorci ne boje svoje proizvode, a sve prave isključivo ručno. Nadaju se da će se njihove igračke (poput jarma s kantama) prenositi s jednog naraštaja na drugi.