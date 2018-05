Vandali napadaju muzeje: 5 šokantnih incidenata s umjetničkim djelima u kojima su sudjelovali Rusi

"Udario sam je stupićem", mirno je rekao uhićeni čovjek pred kamerama 25. svibnja 2018. godine. "Popio sam 100 grama votke u baru prije toga, a nikada ne pijem votku... pa me stvarno udarila." Ovako je 37-godišnji stanovnik Voronježa objasnio zašto je nasrnuo na sliku Ilje Rjepina u Tretjakovskoj galeriji, jednom od najvećih muzeja u Moskvi.

Na slici iz 1885. godine je prikazan ruski car koji oplakuje svog sina nakon što ga je greškom ubio (povjesničari se još uvijek spore kada je u pitanju istinitost ove priče). Vandal je na platnu napravio tri rupe. A ovaj incident nije jedini slučaj da je neko umjetničko djelo napadnuto u Rusiji (ili uz sudjelovanje Rusa).

Rjepinov "Ivan Grozni" - proboden i izudaran

Ovo umjetničko djelo je od početka imalo problema. Za vrijeme carske Rusije mnogi nisu voljeli ovu turobnu sliku. Umjetnički komentator lista Kommersant Dmitrij Butkevič podsjeća: "Javnost se žalila da im se od ove slike vrti u glavi i širile su se glasine da Ilja Repin poslije nje više nije mogao koristiti ruku."

1913. godine je Abram Balašov, mladić koji ranije nije pokazivao nikakve znakove psihičkih poremećaja, zabio u sliku nož, uzvikujući: "Dosta je bilo krvi!" Restauratori i sam Rjepin su mjesecima popravljali sliku kako bi sakrili "rane". Kao što vidimo, 100 godina kasnije ništa se nije promijenilo - umjetničko djelo i dalje može biti meta napada.

Rembrandtova "Danaja" - polivena kiselinom i isječena

Rembrandtovu sliku je za ruski Ermitaž kupila Katarina Velika i ona je mirno visila na zidu peterburškog muzeja sve do 1985. godine. Te je godine Bronius Maigys, sovjetski građanin iz Litve, bacio na platno sumpornu kiselinu i isjekao ga nožem.

Njegovi motivi su nejasni. Maigys je najprije tvrdio da je to bio njegov način borbe za neovisnost Litve od SSSR-a, ali kasnije je rekao da je generalno protiv aktova. "Prema liječnicima, on je zaista imao psihičkih problema koji su doveli do njegove opsesivne borbe protiv 'prljavštine'", piše Fontanka.ru.

Maigys je proveo osam godina u psihijatrijskoj ustanovi. Što se tiče "Danaje", bilo je potrebno 12 godina da se šteta popravi: ruski restauratori su učinili nemoguće kada su spasili umjetničko djelo koje se danas može vidjeti u Ermitažu pod neprobojnim staklom, za svaki slučaj.

Leonardova "Mona Lisa" - gađana šalicom

Ljudi mogu biti opasni kada se iznerviraju, a jedna Ruskinja je to pokazala 2009. godine, prilikom posjeta Louvreu u Parizu. Prema njezinim riječima, francuske vlasti joj nisu dale državljanstvo i zato je... bacila keramičku šalicu na čuvenu "Mona Lisu" Leonarda da Vincija. (To svakako nije pomoglo njezinom dobivanju državljanstva).

To, međutim, nije bio ni prvi ni najopasniji napad na "Mona Lisu". 1956. godine je jedan od posjetitelja na nju bacio kiselinu, a drugi kamen. Zato je 2009. godine muzej bio spreman: šalica nije razbila neprobojno staklo, a Ruskinja koja ju je bacila odmah je uhićena. Poslije nekoliko dana vlasti su je oslobodile.

Maljevičev "Bijeli suprematistički križ" - obilježen znakom $

Incident s djelom kultnog slikara ruske avangarde 20. stoljeća dogodio se 1997. godine. Aleksandar Brener, skandalozni ruski umjetnik performansa, otišao je u Amsterdam gdje je preko Maljevičevog "Bijelog suprematističkog križa" sprejem nacrtao zeleni znak dolara.

Za Brenera je to bila simbolična gesta kojom je htio osuditi opsjednutost svijeta umjetnosti novcem. "Ja sam razapeo dolar, kao Isusa", napisao je Brener, ironično ovaj rad opisujući kao njegovo i Maljevičevo zajedničko djelo. Nizozemski sud, međutim, nije imao razumijevanja za ovakvu umjetničku aktivnost i poslao je Brenera u zatvor, tražeći od njega i da plati oko 10 000 dolara. Sve je ispalo manje-više dobro za sve - ispostavilo se da se zelena boja lako skida, a Brener je nizozemski zatvor opisao kao "liberalan i racionalan".

Fotografije Jocka Sturgesa - poprskane tekućinom

Kada je izložba radova američkog fotografa Jocka Sturgesa, koji fotografira nudističke obitelji i, samim tim, golu djecu, stigla u Rusiji na jesen 2016. godine, izazvala je bijes nekih konzervativnih političara i pokreta koji su smatrali da je "pornografska" ili, barem, provokativna.

Skandal je dostigao vrhunac kada je u rujnu 2016. godine Aleksandar Petrunko bacio neku nepoznatu tekućinu (možda urin, premda je Petrunko tvrdio da je to "terapeutsko blato") na Sturgesove fotografije u galeriji "Braća Lumiere" u Moskvi. Vandal je zadržan u pritvoru osam dana, a nesretna izložba je zatvorena, a onda ponovno otvorena krajem 2017. godine.