"Zapisi iz (ruskog) podzemlja" u kinu Tuškanac

Andrej Silvestrov je redatelj više od 15 kratkih i dugih filmova, producent mnogih intrigantnih djela kao što je No Place For Fools Olega Mavromattija, i bivši programski direktor kultnog Cine Fantom cinema cluba, ključne točke filmskog i video eksperimenta u Rusiji devedesetih. On je i osnivač i predsjednik Kansk International Video Festivala, najvećeg ruskog festivala kratkog filma, kao i osnivač tzv. Lige za eksperimentalni film.



Silvestrov će na Kratkom utorku predstaviti pet filmova (tri ruska, jedan bjeloruski i jedan rusko-ukrajinski) koje najavljuje ovim riječima: 'S uspjehom velike digitalne revolucije tradicionalni film je postao nepostojeći. Promijenio se način produkcije, ali i način percepcije. Proces je postao intimniji, ali su se pojavile i nove komunikacijske mogućnosti, otvarajući vrata novoj vrsti umjetnosti. Filmovi koje sam selektirao za ovaj program tako stoje i balansiraju na liniji između filma i drugih umjetnosti - performansa, glazbe, instalacije...ili čak prelaze tu granicu? To ostavljam na prosudbu gledateljima!'



Program se održava u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza, filmovi se prikazuju s digitalnih formata, imaju engleske titlove, a ulaz je 10 kn.



Raspored programa (88 min):



Kartoška (Ljusja Matveeva), Rusija, 2015., 21 min

Noah (Andrej Silvestrov), Rusija, 1992., 1 min

Odessa Fragment 205 (Jurij Leiderman i Andrej Silvestrov), Ukrajina/Rusija 2015., 30 min

Svojasi (Denis Kolerov), Rusija, 2014., 19 min

Who am I (Art Group Chronotop), Bjelorusija, 2017., 17 min

