Selfiji i kultura: Kako inspirirati Ruse da posjećuju muzeje

Сегодня проходит акция @MuseumSelfieDay. В этот день пользователи соцсетей по всему миру публикуют селфи, сделанные в музеях по всему миру. Выкладывайте свои фото с экспонатами и ставьте хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, #MuseumSelfie и #МузейноеСелфиpic.twitter.com/L9wx7HqvvU