Selfiji i kultura: Kako inspirirati Ruse da posjećuju muzeje

Međunarodni dan muzejskih selfija (#MuseumSelfie Day) je u Rusiji ozbiljan pothvat. Čak je i Ministarstvo kulture Ruske Federacije preko društvenih mreža pozivalo na što više selfija uz gorespomenuti hashtag.
Сегодня проходит акция @MuseumSelfieDay. В этот день пользователи соцсетей по всему миру публикуют селфи, сделанные в музеях по всему миру. Выкладывайте свои фото с экспонатами и ставьте хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, #MuseumSelfie и #МузейноеСелфиpic.twitter.com/L9wx7HqvvU— Минкультуры России (@Culture_RF) 17 января 2018 г.
Pogledajmo kako su se ruski muzeji pripremili za ovu inicijativu 17. siječnja 2018.
It's #MuseumSelfie Day 2017 and Russia Beyond is all over it! Many museums across Russia, like the Derzhavin Estate Museum in St. Petersburg, are letting visitors come in for free so make use of this cool event! 📷 @m1nochrome/Russia Beyond . . . . . . . . #россия #russia #ilovetravel #instarussia #beauty #russiabeyond #travel #travelgram #instatravel #wanderlust #путешествие #путешествиепороссии #путешествияпороссии #путешествия #museum #culture #museumselfieday #spb #spbgram #stpetersburg #saintpetersburg #питер #инстапитер #спб #спбграм #музей #селфивмузее
Muzej-imanje Deržavina u Sankt-Peterburgu
Знаете ли вы что сегодня проходит международная музейная акция #МузейноеСелфи Вот, решила тоже поучаствовать.😁 Присоединяйтесь! 🤗 #MuseumSelfie #акция #музей #селфи #картина #море #лето #landscape #красота #вдохновение #искусство #art #njerusalem #artplace #picture #sea #nature #пейзаж #selfie #selfieday #присоединяйтесь #культура #culture #painter #НовыйИерусалим #деньселфи #instaphoto #instaselfie #instaworld
Novojeruzalemski samostan u Moskovskoj oblasti
Voroncovski dvorac na Krimu
В жизни бы не догадалась прогуляться по Литейному и зайти в этот дивный музей Некрасова. Очень приятное впечатление оставляет, как будто домой приехал) квартира вроде и большая, а убранство не самое богатое (ну не говоря о огромном количестве чучел). К сожалению, непосредственно от Николая Алексеевича и Ивана Ивановича Панаева, проживавшего здесь же, мало что осталось. Зато всю эту крутецкую мебель музей получил в подарок от Эрмитажа, так что если хотите вдохновиться изысканными предметами интерьера - велком) Пароли и явки: Мемориальный Музей-квартира Н. А. Некрасова, Литейный 36. Сегодня в честь всемирной акции #museumselfie #музейноеселфи вход в музей бесплатно, до закрытия осталось 2 часа, так что может ещё успеете) #музейнекрасова #катеринойодобрено #нерекламаасовет #selfiemuseum #всероссийскиймузейпушкина @museumpushkin
Muzej pisca Nikolaja Nekrasova u Sankt-Peterburgu
Ova dama nije objasnila gdje se točno nalazi, ali piše da je luda za muzejskim satovima i ogledalima.
Odlična izložba u Ermitažu posvećena 100. godišnjici Boljševičke revolucije. Fotografiju nam šalje naš čitatelj!
Сегодня по всему миру проходит акция #museumselfie В преддверии годовщины смерти Владимира Ильича вам в ленту мое сэлфи на фоне картины Д.А. Налбандяна «Ленин в 1919» из собрания @state_historical_museum которая в настоящее время экспонируется в отделе Новейшей истории Музейного объединения Королёва. Ждем всех на наших музейных площадках #музейноеселфи #культурноеселфи #cultureselfie #королев #музейкоролёва #музей #московскаяобласть #ленин #налбандян @korolevgram @korsputnik @instakorolev
Muzej moderne povijesti u Koroljovu, Moskovska oblast
Povijesni muzej u Sankt-Peterburgu
Sibirska ljepota: Irkutski muzej umjetnosti
Zečice na interaktivnoj izložbi u Permu "Rusija. Moja povijest"
Galerija lijepe umjetnosti u Permu
Moskovski muzej vojne odore. Impresivno!
Umjetnička galerija u Astrahanju
@Regranned from @lei_e_lei - Доброе утро, мои хорошие! ☀☀☀ ⠀ А вы любите ходить в музеи? Признаюсь, я - не очень, потому что многие из них продолжают работать по принципу выдать много-много слов; и хорошо, если экскурсовод душевный, а то ж еще попадаются такие, кто может два часа монотонить и только утомляет... Но это явно не про Серпуховский историко-художественный музей! ⠀ Музей расположен в особняке XIX века, принадлежавшем серпуховским купцам и текстильным фабрикантам Мараевым. Именно собранная ими коллекция и легла в основу экспозиции. Здесь есть полотна Маковского, Харламова, Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Левитана, Поленова, Васнецова. Живописная коллекция дополняется предметами интерьера. ⠀ Красиво, не поспоришь. Однако особое внимание – программе, разработанной сотрудниками музея, которая называется «Ожившие картины». Практически в каждом из залов первого этажа посетителей встречают персонажи некоторых полотен, которые рассказывают о сюжете. Екатерина II, герои картин «Искушение» Шильдера (бедная девушка и незваная сваха), «В ожидании шафера» Прянишникова (сваха, отец, выгодно отдающий свою дочь замуж, и сама невеста, явно нежелающая выходить за нелюбимого человека), «Витязь на распутье»… Вот такие интерактивы очень интересны! ⠀ Что примечательно: все роли исполняют не специально приглашенные профессиональные артисты, а сотрудники музея – от директора до художника по костюмам. ⠀ В состав музея также входит интереснейший Храм Покрова Пресвятой Богородицы христиан-старообрядцев (беспоповцев-федосеевцев). Однако он не перестает быть и центром притяжения для последователей этого религиозного течения, где они собираются по особым дням для молитв. ⠀ #автопробег_СЖП2017 #автопробег2017 #сжп #серпухов #jenny_пробегсжп #jennyпутешествует - #regrann #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #MuseumSelfie #селфивсихм #Селфивмузее
Muzej umjetnosti i povijesti u Serpuhovu (Moskovska oblast)
Centar "Mihail Šolohov" u Rostovu na Donu
Ruski državni muzej u Sankt-Peterburgu
Etnografski muzej Vologodske oblasti "Semenkovo"
А мы спешим напомнить, что #сегодня по всему миру проходит #флешмоб #МузейноеСелфи! Выкладывайте свои #селфи из различных музеев во все социальные сети с хэштегами #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Это могут быть фотографии с экспонатами, друзьями, коллегами или же простые снимки в музейном зеркале. К акции уже присоединились @domgogolya , @tsvetaevamuseum, @darwinmuseum, @fashion_museum_rus, @mmkspace и другие московские #музеи! Они ждут вас в гости с фотоаппаратами и телефонами. Сотрудники МОСГОРТУРа тоже не стоят в стороне и присоединяются к флешмобу! #музей #мосгортур #фото #fun #museum #работа #dreamteam #команда #москва
Muzej primijenjene umjetnosti "Garaž"
Музей военной истории Российского военно- исторического общества примет участие в международной сетевой акции #MuseumSelfie. 17 января пользователи социальных сетей по всему миру публикуют музейные селфи в своих аккаунтах! Напомним, что фотосъемка в Музее военной истории бесплатная, а фотоссесия в стрелецком кафтане в Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» стоит всего 100 рублей. Хэштеги акции #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.
Moskovski muzej vojne povijesti