Selfiji i kultura: Kako inspirirati Ruse da posjećuju muzeje

Kultura
Russia Beyond

Getty Images
U godini postoji jedan jedini dan kada fotografiranje u muzeju nije zabranjeno ili je barem besplatno. Pogledajmo kako su ga proslavili Rusi!

Međunarodni dan muzejskih selfija (#MuseumSelfie Day) je u Rusiji ozbiljan pothvat. Čak je i Ministarstvo kulture Ruske Federacije preko društvenih mreža pozivalo na što više selfija uz gorespomenuti hashtag.

Pogledajmo kako su se ruski muzeji pripremili za ovu inicijativu 17. siječnja 2018.

Muzej-imanje Deržavina u Sankt-Peterburgu

Novojeruzalemski samostan u Moskovskoj oblasti

Voroncovski dvorac na Krimu

В жизни бы не догадалась прогуляться по Литейному и зайти в этот дивный музей Некрасова. Очень приятное впечатление оставляет, как будто домой приехал) квартира вроде и большая, а убранство не самое богатое (ну не говоря о огромном количестве чучел). К сожалению, непосредственно от Николая Алексеевича и Ивана Ивановича Панаева, проживавшего здесь же, мало что осталось. Зато всю эту крутецкую мебель музей получил в подарок от Эрмитажа, так что если хотите вдохновиться изысканными предметами интерьера - велком) Пароли и явки: Мемориальный Музей-квартира Н. А. Некрасова, Литейный 36. Сегодня в честь всемирной акции #museumselfie #музейноеселфи вход в музей бесплатно, до закрытия осталось 2 часа, так что может ещё успеете) #музейнекрасова #катеринойодобрено #нерекламаасовет #selfiemuseum #всероссийскиймузейпушкина @museumpushkin

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Muzej pisca Nikolaja Nekrasova u Sankt-Peterburgu

Ova dama nije objasnila gdje se točno nalazi, ali piše da je luda za muzejskim satovima i ogledalima.

Odlična izložba u Ermitažu posvećena 100. godišnjici Boljševičke revolucije. Fotografiju nam šalje naš čitatelj!

Сегодня по всему миру проходит акция #museumselfie В преддверии годовщины смерти Владимира Ильича вам в ленту мое сэлфи на фоне картины Д.А. Налбандяна «Ленин в 1919» из собрания @state_historical_museum которая в настоящее время экспонируется в отделе Новейшей истории Музейного объединения Королёва. Ждем всех на наших музейных площадках #музейноеселфи #культурноеселфи #cultureselfie #королев #музейкоролёва #музей #московскаяобласть #ленин #налбандян @korolevgram @korsputnik @instakorolev

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Muzej moderne povijesti u Koroljovu, Moskovska oblast

Povijesni muzej u Sankt-Peterburgu

Sibirska ljepota: Irkutski muzej umjetnosti

Zečice na interaktivnoj izložbi u Permu "Rusija. Moja povijest"

Galerija lijepe umjetnosti u Permu

Moskovski muzej vojne odore. Impresivno!

Umjetnička galerija u Astrahanju

@Regranned from @lei_e_lei - Доброе утро, мои хорошие! ☀☀☀ ⠀ А вы любите ходить в музеи? Признаюсь, я - не очень, потому что многие из них продолжают работать по принципу выдать много-много слов; и хорошо, если экскурсовод душевный, а то ж еще попадаются такие, кто может два часа монотонить и только утомляет... Но это явно не про Серпуховский историко-художественный музей! ⠀ Музей расположен в особняке XIX века, принадлежавшем серпуховским купцам и текстильным фабрикантам Мараевым. Именно собранная ими коллекция и легла в основу экспозиции. Здесь есть полотна Маковского, Харламова, Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Левитана, Поленова, Васнецова. Живописная коллекция дополняется предметами интерьера. ⠀ Красиво, не поспоришь. Однако особое внимание – программе, разработанной сотрудниками музея, которая называется «Ожившие картины». Практически в каждом из залов первого этажа посетителей встречают персонажи некоторых полотен, которые рассказывают о сюжете. Екатерина II, герои картин «Искушение» Шильдера (бедная девушка и незваная сваха), «В ожидании шафера» Прянишникова (сваха, отец, выгодно отдающий свою дочь замуж, и сама невеста, явно нежелающая выходить за нелюбимого человека), «Витязь на распутье»… Вот такие интерактивы очень интересны! ⠀ Что примечательно: все роли исполняют не специально приглашенные профессиональные артисты, а сотрудники музея – от директора до художника по костюмам. ⠀ В состав музея также входит интереснейший Храм Покрова Пресвятой Богородицы христиан-старообрядцев (беспоповцев-федосеевцев). Однако он не перестает быть и центром притяжения для последователей этого религиозного течения, где они собираются по особым дням для молитв. ⠀ #автопробег_СЖП2017 #автопробег2017 #сжп #серпухов #jenny_пробегсжп #jennyпутешествует - #regrann #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #MuseumSelfie #селфивсихм #Селфивмузее

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Muzej umjetnosti i povijesti u Serpuhovu (Moskovska oblast)

Centar "Mihail Šolohov" u Rostovu na Donu

Ruski državni muzej u Sankt-Peterburgu

Etnografski muzej Vologodske oblasti "Semenkovo"

А мы спешим напомнить, что #сегодня по всему миру проходит #флешмоб #МузейноеСелфи! Выкладывайте свои #селфи из различных музеев во все социальные сети с хэштегами #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Это могут быть фотографии с экспонатами, друзьями, коллегами или же простые снимки в музейном зеркале. К акции уже присоединились @domgogolya , @tsvetaevamuseum, @darwinmuseum, @fashion_museum_rus, @mmkspace и другие московские #музеи! Они ждут вас в гости с фотоаппаратами и телефонами. Сотрудники МОСГОРТУРа тоже не стоят в стороне и присоединяются к флешмобу! #музей #мосгортур #фото #fun #museum #работа #dreamteam #команда #москва

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Muzej primijenjene umjetnosti "Garaž"

Музей военной истории Российского военно- исторического общества примет участие в международной сетевой акции #MuseumSelfie. 17 января пользователи социальных сетей по всему миру публикуют музейные селфи в своих аккаунтах! Напомним, что фотосъемка в Музее военной истории бесплатная, а фотоссесия в стрелецком кафтане в Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» стоит всего 100 рублей. Хэштеги акции #КультурноеСелфи, #CultureSelfie, #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.

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