Ruski crtač grafita uljepšava prirodu: Razapeta slikarska platna u šumi

Moskovljanin Jevgenij Čes je veliki ljubitelj nove umjetničke forme Cello Graff. Umjesto da šara po zidovima, on razapne celofan između dva stabla u šumi i na njemu naslika neku zvijer koja neće pobjeći čim vas ugleda. Ili obratno...

"Vidio sam na internetu kako su neki momci u Francuskoj slikali na razapetom celofanu u gradu i zainteresirao sam se", kaže on za Russia Beyond. "Ali odmah sam došao na ideju da slikam u prirodi. Pomislio sam da bi to bile lijepe fotografije: urbana umjetnost u harmoniji s prirodom."

Jevgenij Čes je u stanju satima tražiti pravo mjesto gdje će ostaviti svoj grafit. Kroz neko vrijeme on dođe po celofan da ne bi zagađivao šumu.

"Cellograffiti je odlična stvar jer možete brzo postaviti zid gdje god to poželite. Možete napraviti umjetničko djelo dok odmarate s prijateljima u prirodi, ali nemojte zaboraviti nakon toga baciti celofan u smeće", kaže Jevgenij Čes.