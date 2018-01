Aveti prošlosti: Deset sovjetskih autobusnih stajališta nevjerojatnog dizajna

Ečmijadzin, Armenija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Christopher Herwig je priznati fotograf koji je dao veliki doprinos mirovnim misijama UN-a i časopisima poput GEO i CNN Traveler.

Fălești, Moldavija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Christopher je 2002. godine putovao biciklom iz Londona u Sankt-Peterburg. Kada je prešao poljsku granicu i ušao u Litvu južno od Kaunasa, ugledao je neobično autobusno stajalište... "Bilo je to ugodno iznenađenje na mirnoj seoskoj cesti. Svakako to nisam očekivao niti tražio u ono doba", priča on za portal Russia Beyond.

Gagra, Abhazija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Zatim je Herwig usput obratio pažnju na posebna autobusna stajališta i fotografirao najljepša među njima. "Nakon toga sam živio u Kazahstanu tri godine, i za to vrijeme sam ih na putovanjima vidio mnogo. Nisam ih posebno tražio, ali sam uvijek bio sretan kad bi na njih naišao".

Ivanovo, Rusija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Par godina kasnije Herwig je počeo mnogo putovati, i to s jednim ciljem: pronaći takva autobusna stajališta. Proputovao je preko 30 000 kilometara kroz 13 zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza - automobilom, biciklom, autobusom i taksijem.

Kvasilov, Ukrajina. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Christopherovu knjigu fotografija "Sovjetska autobusna stajališta" objavila je 2015. godine izdavačka kuća FUEL. Radi se o gotovo 200 fotografija najneobičnijeg dizajna autobusnih stajališta. Izdanje je privuklo pažnju svjetskih medija - spominjalo se u listovima poput The Guardian i The New York Times.

Omsk, Rusija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Herwigova knjiga je najpotpunija i najsveobuhvatnija zbirka konstrukcija sovjetskih stajališta od obala Crnog mora do beskrajnih stepa Kazahstana. "Ta neobična autobusna stajališta pokazuju čitavu lepezu dizajnerskih rješenja sovjetske epohe i pružaju rijetku predodžbu o kreativnosti tog razdoblja".

Saransk, Rusija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Nakon uspjeha koji je doživio prvi tom, Christopher je 2017. godine priredio i drugi tom s novih 200 nevjerojatnih autobusnih stajališta. Tu su prikazani izuzetni primjerci u udaljenim područjima Gruzije i Ukrajine. Herwig je u drugom tomu objavio sve ono što je izostavio u prvom.

Saratak, Armenija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Raznolikost dizajna neobičnih autobusnih stajališta je tako velika da je gotovo nemoguće izabrati najoriginalnije rješenje. Pojedina stajališta izgledaju kao da su u Nigdjezemskoj. "Potpuno izolirana autobusna stajališta su za mene bila najveće otkriće. Uvijek sam se pitao otkud ona tu", rekao je Christopher za portal Russia Beyond. "Ta kombinacija čistoće kompozicije autobusnog stajališta i njegove harmonije s pejzažem zaista me uzbuđuje kao fotografa i kao čovjeka koji želi pobudi zanimanje za autobusna stajališta".

Šljahtinci, Ukrajina. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Neobičan dizajn je svakako ono što najviše privlači pažnju kod tih stajališta. Christopher kaže da tako nešto nije mogao zamisliti ni u snu. Ali, ima tu i drugih zanimljivih detalja. Primjerice, u jednom stajalištu je bio konj, a u nekoliko drugih krave. "Često se može vidjeti i zaboravljeno pivo ili boca votke negdje u kutu".

Stari Oskol, Rusija. Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Knjige posvećene autobusnim stajalištima su važan izdavački pothvat. "One bacaju svjetlo na sovjetska autobusna stajališta kao gotovo nepoznatu arhitektonsku pojavu", kaže Damon Murray iz izdavačke kuće FUEL za portal Russia Beyond. "Te knjige, kao neki istureni položaji Sovjetskog Carstva, prikazuju koliko nevjerojatne kreativnosti i raznovrsnih arhitektonskih rješenja mogu u sebi skrivati obična autobusna stajališta".