3 razloga zašto bi se osma sezona Igre prijestolja trebala snimati u Sibiru

Russia Beyond

Kad malo razmislite, to uopće nije tako luda ideja. Jakutija je najudaljenija sibirska regija, smještena oko 4000 km istočno od Moskve. Na njezin teritorij bi moglo stati 5,5 država veličine Francuske.

1. Jakutija je jedna od najhladnijih regija na svijetu - zimi temperature padaju i do -77 °C. Otkud su se mogli doći Bijeli hodači, ako ne iz jednog od najhladnijih mjesta na svijetu?

Global Look Press Global Look Press

2. Neki od nestvarnih krajolika ove regije bi bili idealni za krvavi sukob između Bijelih hodača i Sedam kraljevstava. Kladimo se da biste htjeli vidjeti Jona Snowa kako tamo mlati zombije, sa stupovima Lene u pozadini!

Global Look Press Global Look Press

3. Bilo bi lako držati čitav proces snimanja u tajnosti, jer Jakutija nije samo jedna od najvećih i naudaljenijih regija u Rusiji, već i i jedna od najslabije naseljenih; ovdje živi samo 0,31 stanovnik po četvornom kilometru. Usporedite to s Moskvom u kojoj se na istom komadu zemlje gužva 4581 osoba! Također, do Jakutije je iznimno teško i skupo doći - još uvijek se vlakom ne može doći do glavnog grada regije Jakutska! Tako bi se zvijezde serije mogle osjećati sigurno u ovom okruženju bez paparazza.

Global Look Press Global Look Press

I možete biti sigurni da ništa od ovoga nije šala. Ako HBO pristane sljedeća poglavlja snimati u Jakutiji, kompanija "Saha" je obećala učiniti sve što može kako bi pomogla u organizaciji snimanja. Kada Jakuti nešto kažu, oni iza toga i stoje!

Ipak, odgovor uprave HBO-a još nije stigao.

Sljedeća i posljednja sezona Igre prijestolja bi trebala izaći početkom 2019. Kako bi vam čekanje lakše palo, pogledajte ove mini-skulpture Igre prijestolja u vrhu olovke!