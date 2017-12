"Zen i bol": Umjetnik posvetio instalaciju ljudima koji nisu kupili bitcoin na vrijeme

Russia Beyond

Hioshi, anonimni umjetnik iz Sankt-Peterburga, napravio je novo umjetničko djelo posvećeno onima koji si ne mogu priuštiti kupnju bitcoina. Poput svih njegovih radova, i ovaj je minimalistički (visok je samo 15 cm), a izložen je na stupu na raskrižju između Nevskog prospekta i obale Fontanke.

Ova mala instalacija prikazuje ljudsku figuru u položaju lotosa, koja je pognula glavu u očajanju, dok se s njezine lijeve i desne strane nalaze znak dolara i znak bitcoina. Instalacija nosi ime "Zen i bol" i posvećena je svima koji nisu uspjeli iskoristiti nedavni rast vrijednosti bitcoina.

"Ovo je za sve one koji su željeli kupiti bitcoin, ali je on do trenutka u kojem je valuta počela izgledati obećavajuće već koštao dvije tisuće dolara, što je jednako iznosu koji prosječni ruski građanin zaradi između dva i šest mjeseci rada", objasnio je Hioshi. Po njegovom mišljenju, oni koji su ostali bez bitcoina nemaju drugog izbora nego pasivno svjedočiti njegovom rastu. I nastaviti prakticirati zen.

