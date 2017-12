Ruska bajka u Hrvatskoj

Na ideju o novogodišnjoj "Jelki" je došla predsjednica asocijacije Svetlana Marinov, koja je okupila nekoliko talentiranih ruskih iseljenika kako bi zajedno stvorili ovaj program.

"Ove smo godine priredili zaista raskošnu predstavu. Narasli smo - sada imamo puno više glumaca, nastupa i puno djece, tu su i brojni specijalni efekti, plesovi, pjesme. Podršku nam pružaju Veleposlanstvo RF u Hrvatskoj i Rossotrudničestvo", kaže Svetlana Marinov.

Privatna arhiva Privatna arhiva

Ovogodišnja je predstava posvećena bajkama jednog od najvećih ruskih pisaca - Aleksandra Puškina.

"Predstava je namijenjena za djecu od godinu dana i onu do 90 godina", smije se Aleksandra Želez, pomoćnica organizatorice. "Naš je zadatak približiti djeci koja uče ruski jezik rusku kulturu, rusku glazbu i jezik, stoga predstava mora biti zanimljiva i zabavna. Toliko smo se revno primili posla da čitav tim zajedno radi ukrase i šiva kostime u ruskom stilu."

Prema riječima organizatorice, već i same probe kod djece bude ljubav prema ruskoj književnosti. "Imamo jednog dječaka koji uopće nije govorio ruski, no toliko je jako htio sudjelovati u predstavi da je naučio ulogu i čak uspio 'skinuti' naglasak. Djevojčica Nina Despot, koja sudjeluje u ovogodišnjoj predstavi, nije htjela čitati Puškinove bajke, no sada nakon proba napamet recitira Puškinove stihove", smije se Svetlana Marinov.

Privatna arhiva Privatna arhiva

Za više informacija o dostupnosti ulaznica možete se obratiti organizatorici Jeleni Pavlović na mail: lenkina_23@mail.ru

Predstava će se održati 23. prosinca u 12 sati u kulturnom centru Travno.

Asocijacija mladeži u Hrvatskoj

Asocijacija mladeži ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj broji oko 50 članova. Radi se o ruskim iseljenicima i Hrvatima koje zanima ruska kultura i društveni život. Osim novogodišnje "Jelke", ova udruga svake godine organizira i sudjeluje u proslavi Maslenice, Dana kozmonautike, Dana narodnog jedinstva i tematske susrete s članovima Asocijacije.

Kako biste postali član Asocijacije, trebate na Facebook stranici poslati zahtjev i ispuniti upitnik.