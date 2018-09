Što raditi u Moskva-Cityju ako niste mega-bogati?

1. Pogledajte grad s najbolje strane

Postoje i druga mjesta s kojih se možete diviti glavnom gradu Rusije osim Vrapčevih brda (Vorobjovi gori). Dva tornja Moskva-Cityja mogu se pohvaliti vidikovcima: jedna platforma se nalazi u neboderu Imperia, a druga u kompleksu OKO. Pogled s ovih platformi nije besplatan: cijena iznosi od 700 do 1000 rubalja (od 10 do 14 eura) za odrasle i od 400 do 500 rubalja (od 5,5 do 7 eura) za djecu.

Zatvorena platforma Smoticity u neboderu Imperia nalazi se na 58. katu. Do nje možete stići za manje od jedne minute jer se dizalo kreće brzinom od 7 m/s. S vrha možete vidjeti kako se pred vama rasprostire cijela Moskva. Ako ste romantični, moguće je čak i rezervirati vidikovac samo za dvije osobe.

Štoviše, možete se popeti još više - na 87. kat. Ovdje ćete naći i heliodrom te još jedan vidikovac na najvišem stambenom neboderu u Europu - OKO - na 354 metra visine. Ovo je previsoko čak i za neke ptice.

2. Uživajte u visokoj kuhinji

U neboderima ne rade samo uredski službenici. U gastronomskom klubu Olivium na 43. katu nebodera Imperia, gdje rade ruski kuhari, možete prisustvovati kulinarskoj radionici. Tu je i lijepi dodatak - svaka radionica je popraćena degustacijom elitnih vina iz cijelog svijeta. Oni koji nemaju želju kuhati ovdje mogu pojesti ukusan doručak ili poslovni ručak (od 10 do 16 sati).

Na 62. katu Federacijskog tornja nalazi se restoran Sixty, poznat ne samo po sjajnoj gastronomskoj ponudi, nego i po, pogađate, sjajnom pogledu. Jelovnik nudi jela mediteranske kuhinje koja priprema chef Regis Trigel sa svojim timom. On je radio u nekim od najboljih restorana u Francuskoj i Švicarskoj.

3. Kino samo za vas

U takvoj modernoj zgradi nema mjesta za konvencionalna kina - na 29. katu Federacijskog tornja nalazi se anti-kino. Možete odabrati što želite gledati, bilo da se radi o starim crno-bijelim klasicima ili modernoj znanstvenoj fantastici. Dvorana može primiti od dvije do deset osoba, možete je unaprijed rezervirati na ukupno osam sati (od ponoći do 8 sati). Čaj, kokice i udobnost su zajamčeni.

4. Plivajte iznad grada

Najviši fitness klub u Europi nalazi se u Moskva-Cityju. U ponudi ima i bazen i spa tako da možete uživati u usavršavanju svog tijela u oblacima. Sportski kompleks "Nebo" ima neke od najboljih trenera u gradu, a da ne spominjemo umjetno sunce za kišne i hladne dane.

5. Opustite se u high-tech stilu

40 minuta u komori s kisikom u Sonsalonu jednako je učinkovito koliko i osmosatni san. Tu je i kapsula s bežičnom internetskom mrežom za one koji žele istodobno raditi i uživati u životu.

6. Usrećite djecu

Ako u Moskva-City dolazite s djecom, možete ih ostaviti u centru. Štoviše, oni se tamo neće samo zabavljati nego će se i obrazovati. Projekt "Masterslavlj" se nalazi između stanice metroa Vistavočnaja i Bagrationovog mosta. To je model ruskog grada, s policijskom stanicom, sudnicom, carinskim uredom, bankom, kazalištem i galerijom suvremene umjetnosti. U "Masterslavlju" postoji čak oko 70 različitih radionica!

Jedna ulaznica pokriva četiri sata, a dobrodošla su djeca između 5 i 14 godina.

Zanimljiva činjenica: Jedna je djevojka živjela i radila u centru šest mjeseci "bez problema". Izašla je samo jednom da bi se našla s prijateljem na stanici. Jedina stvar na koju se žalila je da u centru nema butika u kojima se mogu kupiti dobre cipele.