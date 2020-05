Omiljeni hobiji četiri znamenita Rusa

Ivan Grozni: Astronom amater i šahist

U slobodno je vrijeme Ivan IV., poznatiji kao Ivan Grozni, volio gledati u zvijezde ili igrati šah. Pokušavao je nagovoriti članove svog suda da mu se priljuče u omiljenim hobijima, no bez uspjeha. Ivan je pravilima šaha naučio Maljuta Skuratova, vođe opričnika (svojevrsnih križanaca Ivanovih osobnih tjelohranitelja i nacionalne straže), no on nikad nije postao baš dobar igrač. U posljednjim godinama Ivanovog života najčešći su mu partneri za šah bila njegova dva omiljena dvorjana, Boris Godunov i princ Ivan Glinski. Prema legendi, car je umro za šahovskom pločom.

Petar Veliki: Zubar i vrtlar

Petar Veliki bio je čovjek naizgled neograničenih interesa. Tijekom svoga je života naučio umijeće brodogradnje, navigacije i urarstva; uzimao je satove crtanja i graviranja; učio je kako napraviti papir; svladao je stolariju, zidanje i vrtlarstvo. Polazio je i anatomsko kazalište gdje je učio o vanjskim i unutarnjim dijelovima tijela i prakticirao operacije. Ponekad je, za opuštanje, vježbao i stomatologiju, uklanjajući pokvarene zube. Ponekad bi se zanio i vadio čak i one zdrave!

Dok je u Nizozemskoj učio brodogradnju, Petar se zaljubio u klizanje na ledu i pronašao način kako da modernizira klizaljke. U početku su klizaljke bile obične cipele s užetom i remeljem, no Petar je izmislio klizaljke na kojima su oštrice već bile priključene za potplate.

Ipak, postojalo je jedno umijeće koje Petar nije uspio savladati. Jednom je, dok je pokušavao isplesti sandale, povikao: "Nema teže stvari od pletenja sandala!"

Leonid Brežnjev: Hokejaš i lovac

Među hobijima sovjetskog lidera Leonida Brežnjeva bili su vožnja automobila i igranje hokeja na ledu. No najviše od svega volio je loviti. Čak je i na kraju svog života Brežnjev nastavio provoditi vikende na vojno-lovačkom imanju u Zavidovom. Divlje svinje na imanju hranili su krumpirom tako da su one prilazile lovcima koji su od njih stajali udaljeni samo 30 metara. Bilo ih je nemoguće promašiti, no profesionalni lovac pucao bi istovremeno s Brežnjevim - za svaki slučaj.

Jurij Andropov: Pjesnik

Jurij Andropov, koji je kao šef KGB-a bio odgovoran za čistke u partijskom i vladinom aparatu, piso je poeziju nakon što je izabran za generalnog sekretara SSSR-a. Njegovi su stihovi sezali od lirskih do humorističnih; neki od njih čak su sadržavali i sleng i neprikladni jezik. Nažalost, još uvijek nisu objavljeni.