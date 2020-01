Ruske manekenke koje su osvojile svijet

Natalija Vodjanova

Najpoznatiju rusku manekenku nije potrebno posebno predstavljati. Tim prije što ona odavno nije samo manekenka i majka četvoro djece, nego i društveno angažirana javna ličnost, borac za prava djece sa smetnjama u razvoju. Udana je za Antonina Artauda, sina direktora konzorcijuma za proizvodnju luksuznih predmeta LVMH.

Međutim, majčinstvo i humanitarni rad ne sprečavaju Nataliju da nastavi karijeru manekenke. 2015. godine je postala zaštitno lice parfema Euphoria modne kuće Calvin Klein, 10 godina nakon što je potpisala svoj prvi ugovor s ovim brendom.

Ana Seleznjova

Izvor: Photoshot/Vostock-Photo

Rođena je 1990. godine u Moskvi. Kao manekenka je debitirala 2008. u okviru Tjedna visoke mode u Parizu na revijama modnih kuća Dries van Noten, Céline i Akris. Sudjelovala je u reklamnim kampanjama Yves Saint Laurent, Versace, Guerlain, Ralph Lauren i drugim. Pojavila se na naslovnim stranama časopisa Vogue u različitim zemljama.

Ana Vjalicina

Izvor: Legion Media.

Rođena je 1986. godine u Nižnjem Novgorodu. Karijeru manekenke je započela kad joj je bilo 15 godina. Tada je sklopila ugovor s agencijom IMG Models i preselila se u New York. Prvi brendovi za koje je radila bili su Anna Molinari, Chloé i Sportmax.

Pojavila se na naslovnoj strani časopisa Vogue, ELLE i Glamour. Sudjelovala je na revijama Shiatzy Chen, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana. Nedavno je postala majka.

Valerija Kaufman

Izvor: Shutterstock / Legion Media.

Dvadesetogodišnja manekenka, koju tabloidi opisuju kao „novu djevojku Jareda Letoa”, danas se nalazi na listi 50 zvijezda u usponu u svijetu mode. Od 2011. sudjeluje na revijama Tjedna mode u Parizu, Milanu i New Yorku.

Na revijama su je angažirale modne kuće Alberta Ferretti, Givenchy, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Prada, Tom Ford, Valentino i mnoge druge.

Nataša Poli

Izvor: Legion Media.

Natalija Poljevščikova je rođena 1985. godine u Permu. Kao manekenka je debitirala 2004. godine na reviji modne kuće Emanuel Ungaro, nakon što je zauzela drugo mjesto na natječaju New Model Today i potpisala ugovor s agencijom Why Not Model.

Do tada je već imala četvorogodišnje iskustvo rada u ruskom modnom biznisu.

Danas je Nataša jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu. Na Instagramu ima preko 400 tisuća pratioca. Bila je zaštitno lice modnih kuća Lanvin, Fendi, Marc Jacobs, Michael Kors, H&M i drugih brendova.

Maša Novosjolova

Izvor: Photoshot/Vostock-Photo

Rođena je 1985. godine u Tuli. U modni biznis je ušla 2007. godine, zahvaljujući kontaktu s agencijom Storm Model Management. Sudjelovala je u reklamnim kampanjama modnih kuća Victoria's Secret, Christian Dior, Chanel, Gucci i drugih.

Posebno je zapamćena po reklamnim plakatima za donji veš Armani, na kojima joj je partner bio David Beckham. .

Bila je na naslovnim stranama najpoznatijih modnih časopisa. Udana je za filmskog producenta Dimitrija Rassama, sina francuske glumice Carol Bouqueta, s kojom ima dvoje djece.

Saša Pivovarova

Izvor: EPA

Manekenstvom se počela baviti kao studentkinja Ruskog državnog sveučilišta društveno-humanističkih nauka, nakon što je njen prijatelj i budući suprug fotograf Igor Višnjakov 2005. godine poslao njenu fotografiju agenciji IMG.

Prvu reviju radila je za kuću Prada, poslije čega je ovaj brend sa Sašom sklopio trogodišnji ugovor.

Kasnije je bila na naslovnim stranama časopisa Vogue u cijelom svijetu (sedam puta samo u talijanskom izdanju), fotografirala se za prestižni kalendar Pirelli, sudjelovala u reklamnim kampanjama većine poznatih brendova od Giorgio Armani do Chanel. Godine 2011. glumila je u trileru „Vrijeme”. Iste godine je dizajnirala kolekciju donjeg rublja Gap. 2012. godine je dobila kćerku. U slobodno vrijeme se bavi slikanjem.

Irina Kulikova

Izvor: Photoshot/Vostock-Photo

Omiljena manekenka Marca Jacoba i Johna Galliana rođena je 1991. godine u gradu Slobodskoj u Kirovskoj oblasti. Manekenstvom se bavi od 2007. godine. Preselila se u New York kada je potpisala ugovor s IMG Models.

Najprije su je za revije angažirale modne kuće Prada i Calvin Klein. Kasnije je radila za najpoznatije američke dizajnere i postala zaštitno lice parfema Marc Jacobs Daisy.

Vlada Rosljakova

Izvor: Getty Images

Karijeru je započela u Rusiji, a nastavila u Tokiju. Zatim je prešla u New York. Tijekom svoje druge sezone (jesen-zima 2005) odradila je 74 revije za različite dizajnere.

Njene fotografije su se našle na naslovnim stranama časopisa Vogue, Harper's Bazaar i ELLE u različitim zemljama. Vlada je 2011. godine postala zaštitno lice brenda Swarovski.

Kate Grigorieva

Izvor: Photoshot/Vostock-Photo

Ova djevojka iz Olenjegorska rođena je 1989. godine. Završila je Murmansko državno tehničko sveučilište (smjer marketing). Dvaput je sudjelovala na natjecanju Miss Rusije, ali bez posebnog uspjeha. Zatim je u modnom reality-programu „Top-model na ruski način” zauzela drugo mjesto. Ubrzo nakon toga je prešla u New York i potpisala ugovor s modnom agencijom.

Tijekom 2014. radila je revije za modne kuće Donna Karan, Oscar de la Renta, Tory Burch, Ralph Lauren.

2015. godine je dospjela na novinske strane kao novi „anđeo” za Victoria's Secret.

Saša Lus

Izvor: Getty Images

Prvi put je prošetala modnom pistom kad joj je bilo 16 godina. Bilo je to na reviji Aljone Ahmaduline 2008. godine u okviru Tjedna mode u Moskvi. Iste godine se pojavila na naslovnoj strani ruskih izdanja časopisa Vogue i L'Officiel. Kada je potpisala ugovor sa agencijom DNA, prešla je u New York, ali se ubrzo vratila u Rusiju.

2011. je potpisala ugovore s nekoliko agencija, i tada ju je primijetio Karl Lagerfeld. Poslije revija za Chanel u sezoni jesen-zima 2012. godine, karijera joj je krenula uzlaznom putanjom. U sezoni jesen-zima 2013. odradila je 58 revija i sklopila reklamne ugovore s modnim kućama Carolina Herrera, Max Mara, Valentino i Tommy Hilfiger. Pojavljivala se na naslovnim stranama različitih časopisa i u prestižnom kalendaru Pirelli.