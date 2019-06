Moskva za zaljubljene: Pet najromantičnijih mjesta za šetnju

Apotekarski vrt (Aptekarskij ogorod)

Izvor: TASS

Apotekarski vrt od očiju prolaznika skrivaju okolne zgrade i teško je povjerovati da se pored Prospekta mira, na kojem je uvijek gužva, nalazi takav rajski kutak. Ulaz u Apotekarski vrt nije lako naći - morate proći kroz zgradu koja se nalazi na adresi Prospekt mira 26/1 i kupiti ulaznicu.

Posjetitelji Apotekarskog vrta mogu tijekom cijele godine uživati u njemu - zimi se tu održavaju izložbe skulptura od leda i festival orhideja, u proljeće cvjeta magnolija i drugo egzotično cvijeće, ljeti je ribnjak pun ribica, a u jesen je najljepše sjediti na klupi i diviti se raznobojnom opalom lišću. Poseban užitak pruža stakleni vrt - fantastičan je osjećaj kada s moskovske hladnoće od minus dvadeset stupnjeva uđete u pravu tropsku džunglu punu lijana, palmi i ananasa.

Adresa: Prospekt mira 26/1

Stanica metroa: Prospekt mira

Cijena ulaznice: 3 dolara



Vidikovac Ruske akademije znanosti

Izvor: TASS

Jedno od manje poznatih romantičnih mjesta u Moskvi je i vidikovac pored glavne zgrade Ruske akademije znanosti (koju zbog arhitekture - i sasvim prikladno - Moskovljani zovu "Zlatni mozak"). S ovog mirnog mjesta pruža se divan panoramski pogled na Moskvu, a put do vidikovca predstavlja pravu avanturu koja podiže adrenalin i zbližava ljude.

Kao na dlanu vide se raznobojni krovovi elitnih stambenih četvrti, Andreevski manastir, rijeka Moskva, mostovi, sportski kompleks Lužniki, visoko zdanje Moskovskog državnog sveučilišta Lomonosov (MGU), kompleks nebodera Moskva City, hram Krista Spasitelja i zvonik Ivana Velikog. Na vidikovcu obično nema nikoga jer malo tko zna za njega. Možete ponijeti deku, čaj u termosici i sendviče, i u sumrak napraviti romantični piknik u samom središtu Moskve.

Ako idete automobilom, skrenite s Lenjinskog prospekta u ulicu Kosgina, a onda u drugu uličicu desno. Nastavite voziti pored zgrade Akademije znanosti i budite uporni. Kada vam se učini da dalje nema puta, skrenite lijevo, pa nastavite voziti naniže vijugavom stazom. Naići ćete na natpis da je to pješačka zona, ali slobodno produžite dalje - tamo gdje je promet zaista zabranjen postavljeni su betonski stupići, ali ovdje to nije slučaj jer se do luksuznih zgrada stiže isključivo automobilom. Naići ćete na vidikovac s lijeve strane.

Adresa: Lenjinski prospekt 32a

Stanica metroa: Lenjinski prospekt



Park Ermitaž

Izvor: TASS

Park Ermitaž je najromantičnije mjesto u centru Moskve. Ovdje ćete sresti sigurno najviše zaljubljenih parova po četvornom metru. U parku Ermitaž je uvijek živo, bez obzira na godišnje doba - zimi su popularni sastanci na klizalištu uz kuhano vino, a kad otopli počinju koncerti puhačkih i jazz orkestara na otvorenom, festivali i piknici na travi.

Glavni simbol parka Ermitaž je ogromno srebrno srce visoko oko tri i pol metra. Za ovaj svojevrsni spomenik svim zaljubljenim vezani su rituali i legende koje samo oni znaju: ako zamislite želju i prođete kroz srebrno srce, želja će vam se sigurno ispuniti. Ovo mjesto ima posebnu tradiciju- svake godine 14. veljače kraj srebrnog srca se održava flash-mob zaljubljenih - izbor za najmasovniji poljubac.

Dok šetate stazama ovog prekrasnog parka, možda će vas obradovati pomisao da su nekada ovuda šetali Anton Čehov i Lav Tolstoj, diveći se maloj staroj fontani i tražeći nadahnuće u tišini. U parku Ermitaž je sačuvan stari moskovski golubinjak u kojemu se još uvijek gaje golubovi plemenite rase, a tu su i simpatične vjeverice i fazani. Lijepe parkovske klupe i romantični sjenici mogu poslužiti kao idealan dekor za svadbeni foto album.

Adresa: Karetni rjad 3/7

Stanica metroa: Čehovski, Tverska, Puškinska

Ulaz: slobodan



Bazen Čajka

Izvor: RIA Novosti

Bazen Čajka ("čajka" znači "galeb") pravo je mjesto za neobičan i nezaboravan ljubavni sastanak. Ovdje usred zime možete udvoje plivati u otvorenom bazenu i u samom središtu Moskve uživati u toploj vodi dok se naokolo dižu oblaci pare. Na ovom neobičnom mjestu osjećat ćete se ugodno kao da ste daleko od grada. Poslije kupanja možete se opustiti uz mini golf u klubu "Čajka", koji se nalazi blizu bazena.

Ne zaboravite ponijeti kapu za plivanje, papuče, ručnik, sapun ili gel za tuširanje i potvrdu od liječnika. Naravno, sve potrebne sitnice možete kupiti i na bazenu, a Čajka ima svog liječnika koji vas može pregledati i izdati vam potvrdu za 10 dolara. Za izdavanje potvrde o zdravstvenom stanju potrebna vam je osobna iskaznica ili putovnica.

Adresa: Ulica Turčaninova 3/1

Stanica metroa: Park kulture



Romantični povratak u prošlost u studiju Mosfilma

Izvor: Lori / Legion Media

U slavnom filmskom studiju Mosfilm možete u pravom smislu riječi putovati kroz vrijeme i osjetiti romantičnu atmosferu Moskve iz 19. stoljeća. Uživajući u šetnji "ruskim Hollywoodom", proći ćete starim moskovskim ulicama koje su u filmskom studiju napravljene za potrebe snimanja poznatih ruskih filmova: "Države savjetnik", "Azazel" i "Doktor Živago".

Osim brojnih dekoracija iz 19. stoljeća, u romantičnoj šetnji "moskovskim Hollywoodom" vidjet ćete i oldtajmere, suvremeno opremljene prostorije filmskog studija, mirno umjetno jezerce, kolekciju filmskih kostima u "vintage" stilu (modni stil popularan 1920-ih sve do 1980-ih godina), voštanu figuru Vija (glavnog zloduha iz ruskih narodnih bajki i biće iz istoimene Gogoljeve pripovetke). Sigurno ćete sresti brojne scenariste koji šetkaju tamo-amo, snimatelje, režisere i glumce. Filmski studio Mosfilm možete posjetiti samo s turističkom grupom uz prethodnu prijavu.

Adresa: Ulica Mosfilmovska 1

Stanica metroa: Kijevska

Cijena ulaznice: 5 dolara