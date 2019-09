12 najstrašnijih ruskih horor filmova

Prvi horor filmovi pojavili su se još prije revolucije 1917., ali nisu, na žalost, sačuvani. To je uvelike povezano s procvatom simbolizma i drugih dekadentnih pravaca u književnosti koji su se aktivno priklanjali mistici. Kasnije, u SSSR-u, gdje je socijalistički realizam bila jedina dopuštena metoda, nisu snimali horore. Ekranizacija Gogoljeve priče Vij iz 1967. do danas je jedini jedinstveni primjer sovjetskog horora. Obnavljanje interesa za taj žanr počelo je u razdoblju perestrojke. Otad je snimljen veliki broj filmova strave i užasa, no većinom su to zapravo malo poznati, niskobudžetni filmovi.

1. Vij

Godina: 1967.

Redatelj: Konstantin Eršov

Smatra se da je to prvi (i jedini) sovjetskih horor. Snimljen je prema priči Nikolaja Gogolja. To je jedan od najgledanijih sovjetskih filmova u 1968. (32, 6 milijuna gledatelja).

Jednom noću glavni junak, sjemeništarac Homa Brut slučajno je ubio vješticu. Uskoro ga pozivaju da odsluži opijelo za jednu mladu gospođicu za koju se ispostavlja da je ista ta vještica. Opijelo traje tri noći te se gospođica želi osvetiti Brutu.

2. Deset malih crnaca

Godina: 1987.

Redatelj: Stanislav Govoruhin

Nekoliko ljudi, koji se ranije nikad nisu susreli, dolaze na fiktivni Nigger Island. Među njima su umirovljeni vojnik, liječnica, učiteljica, policajac, sudac, gospođa u poodmakloj dobi, uglavnom, ljudi iz različitih društvenih slojeva.

Nakon što su stigli, otkrivaju sa čuđenjem da na otoku nema domaćina koji ih je pozvao, već samo sluge koji nemaju pojma tko ih je uzeo na rad. Zbog lošeg vremena veza s kopnom se prekida; brod s kojim su ovamo doplovili više se ne vraća po njih. Novi gosti smještaju se po kućama te čekaju dok se čitava situacija ne poboljša.

3. Gospodindizajner

Godina: 1989.

Redatelj: Oleg Tepcov

Radnja te tajanstvene priče, koja je snimljena u stilu moderne, događa se početkom prošlog stoljeća. Genijalni (ili ludi?) umjetnik odjednom susreće prekrasnu ženu koja kao da je preslikana iz jednog njegovog djela.

4. Psi

Godina: 1989.

Redatelj: Dmitrij Svetozarov

Opustjeli grad. Nekad se nalazio na obali mora, no voda se povukla i sad je oko njega pustinja. Ovdje se pojavljuju čopori divljih pasa koje je napustio čovjek. Da bi se istrijebili psi, u grad odlazi grupa lovaca.

5. Dodir

Godina: 1992.

Redatelj: Alber Mkrtčjan

Istražni sudac Andrej Krutickij dobiva zadatak istražiti slučaj o tajanstvenom samoubojstvu mlade majke. Prije nego što je rasjekla vene, Oljga Maljceva je ugušila jastukom vlastitog sina. Oljgin ljubavnik tvrdi da ju je do samoubojstva dovela sablast njezinog oca koji je tragično poginuo prije 12 godina tijekom nesreće u kombinatu. Naime, on se pojavljivao svaki dan i nagovarao ju je da ubije sebe i sina. Odmah nakon razgovora s istražnim sucem i muškarac počini samoubojstvo.

6. Zmijsko leglo

Godina: 1997.

Redatelj: Nikolaj Lebedev

Provincijska priča krasno predstavljena u duhu zloslutnog detektivskog žanra. Gradić u koji dolazi na praksu Dina, studentica pedagoškog instituta, sav je u strahu. Zbog niza tajanstvenih ubojstava djevojaka stanovnici misle da je u gradu manijak.

7. Mrtve kćeri

Godina: 2007.

Redatelj: Pavel Ruminov

Zarada u Rusiji: 1 418 200 dolara

Postoji takozvana kletva triju kćeri: onaj koji dospije pod djelovanje kletve umire za tri dana. Prokletstvo su donijele tri „čudnovate“ sestre koje je ubila njihova vlastita majka: u trenutku smrti prokletstvo je nastalo od velikog gnjeva.

U Rusiji je film pogledalo više od 247 000 ljudi.



8. Teret 200

Godina: 2007.

Redatelj: Aleksej Balabanov

Zarada u Rusiji: 570 000 dolara

SSSR. 1984. Kraj sovjetske epohe. Provincija. Nestaje kći tajnika komiteta partije. Svjedoka nema. Nisu pronašli krivce. Iste te večeri u kući na kraju grada događa se svirepo ubojstvo. Vlasnik kuće je okrivljeni. Obje istrage dodijeljene su kapetanu policije Žurovu...



9. Čudo

Godina: 2008.

Redatelj: Aleksej Proškin

Zarada u Rusiji: 50 656 dolara

Radnja se temelji na priči koju su vjernici prenosili od usta do usta. U 1956., tijekom praznika u nekom sovjetskom zabačenom mjestu, djevojka Tatjana je zgrabila ikonu sv. Nikole i počela plesati s njim. I odmah se zaledila. Prijatelji su u užasu pobjegli iz kuće, a djevojka je nestavila tako stajati kao zalivena nekoliko tjedana.



10. Julenjka

Godina: 2009.

Redatelj: Aleksandr Striženov

Zarada u Rusiji: 2 928 436 dolara

Moskovski profesor Andrej Belov preseljava se iz glavnog grada u provincijski gradić. Andrej se zapošljava na lokalnoj ženskoj gimnaziji. Uskoro primjećuje da se djevojke u razredu kojem predaje čudnovato ponašaju. Ispostavlja se da je bilo barem jedno samoubojstvo u školi – Sonja Jalinska skočila je kroz prozor. U dnevniku jedne od učenica Andrej nalazi bilješku s potpisom: „Spasite nas!“. Uviđa da njegove učenice skrivaju neku strašnu tajnu.



11. Nosferatu. Užas noći (Crtani film)

Godina: 2010.

Redatelj: Vladimir Mariničev

Zarada u Rusiji: 45 482 dolara

Mladi svećenik Jonathan odlazi na kraj svijeta, u državu Transilvaniju, u podnožju Karpata, gdje, prema legendama, borave vukodlaci, vampiri i mračni grof Drakula.



12. Fobos. Klub straha

Godina: 2010.

Redatelj: Oleg Asadulin

Zarada u Rusiji: 585 388 dolara

Kišna ljetna večer. Mladi ljudi izlaze u noćni klub Fobos, u podrum bivšeg skloništa. Svaki od njih ima svoj razlog zašto dolazi u klub.

Isprva se doima sve dobro, no nakon nekog vremena zatvaraju se vrata skladišta te ponestane svjetla. Ljudi koji su se našli u toj situacija ne shvaćaju opasnost onog što se događa. Šale se, plaše jedni druge, no uskoro se ispostavlja da nemaju ni signala na mobitelu. O svojoj namjeri da odu u klub nisu nikom rekli...

